ETV Bharat / politics

এইবাৰ আহিছে গো-মাংসৰ প্ৰসংগ : কোনে ইনষ্টাগ্ৰামত গো-মাংস খোৱা ফটো দিছিল ?

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী ।

CM Himanta Biswa Sarma sharply criticizes Lurinjyoti Gogoi
খোৱাঙত চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: "মই লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ আহিছোঁ । আমাৰ যি গগৈ আছে তৰংগ গগৈ, চক্ৰধৰ গগৈ, কিৰণ গগৈ । আমাৰ তিনি গগৈ হৈছে ৰাইজৰ মাজত থকা । গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ লগত থাকে, অখিল গগৈ কাৰ লগত থাকে নিজেও নাজানে ।" খোৱাঙত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

লুৰীণজ্য়োতি গগৈ তথা মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ওপৰতো মই এটা অভিযোগ আনিব বিচাৰিছোঁ । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে গুৱাহাটীত কুংকি চৌধুৰী বুলি এগৰাকী মহিলাক অজাপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । সেই কুংকি চৌধুৰীৰ মা‌ক হৈছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী, তেওঁ হৈছে ছিকিমৰ মহিলা । তেওঁ কুংকি চৌধুৰীৰ মাক তাত মোৰ একো আপত্তি নাই ।‌ তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত কেইবাখনো ফটো দিছে, গৰু মাংস খায় । তেওঁ গৰু মাংস খাই আমাৰ সনাতনী মানুহক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।"

অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"এসময়ত আমাৰ চিকেন নেক কাটি দিয়াৰ ধমকি দিছিলে দুজন চয়তানে । এই সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ ফেচবুকত অপেনলি এই দুজনক সমৰ্থন জনাইছে যে ভাৰতৰ পৰা এই চিকেন নেকটো কাটি দিয়াটো ভুল নহয় বুলি । তৃতীয়তে তেওঁ কৃষ্ণৰ ওপৰত কৈছিল যে 'ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত মোৰ কোনো আস্থা নাই ।' এই সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে কৈছিল 'আমি পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক সাধাৰণ কথোপকথনত শত্ৰু হিচাপে ৰাখিছোঁ । কিন্তু তেওঁলোক আচলতে শত্ৰু হয় নেকি ?'"

এই প্ৰসংগৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা কি তেওঁ কয়, "তাৰ মানে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিখন মঞ্চ , য'ত শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ জড়িত হৈ আছে, সেইখন মঞ্চৰ পৰা এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীক টিকট দিছে, যিয়ে ভগৱান কৃষ্ণক সমালোচনা কৰিছিল, গৰুৰ মাংস অপেনলি খাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিছিল আৰু ছাৰ্জিল ইমাম, ওমৰ খালিদক ছাপ'ৰ্ট কৰিছে আৰু কৈছে পাকিস্তান আমাৰ এনিমি ৰাষ্ট্ৰ নহয় । এইজনেই হৈছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।"

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি শৰ্মাই কয়, "ইন্দিৰা গান্ধীৰ হাতত ৮৬০ জন শ্বহীদ হৈছিল । লুৰীণজ্যোতি গগৈক ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে গান্ধী ফেমিলীক প্ৰয়োজন আছে । আমিও আছু নেতা আছিলোঁ । লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দৰে জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী নাছিলোঁ ।‌ যি আছুৰ প্লেটফৰ্মত আন্দোলন কৰি ৮৬০ জন শ্বহীদ হ'ল তাত আমি মতা বেলেগ কথা, গৌৰৱ গগৈয়ে মতা বেলেগ কথা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কিয় মাতিবলগীয়া হ'ল ? তাৰ মানে এম এল এ হোৱা আৰু এম এল এ হৈ কোনোবা এগৰাকীক বিয়া কৰোৱা এইটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য । তাৰ বাদে মোৰ জাতি মাটি ভেটিত কোনো মৰম নাই ? মই লুৰীণজ্যোতি গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাম কুংকি চৌধুৰীৰ মাকৰ বিষয়ে মই কোৱা কথাখিনি তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰক ।"

এইদৰে আজি খোৱাঙত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে লেপেটকটাৰ পূজা ফিল্ডত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত লক্ষ্য কৰি লয় বিৰোধী মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈক । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বিধায়ক হৈ বিয়া পাতিব । লুৰীণজ্যোতিয়ে খোৱাঙৰ উন্নতি একো নকৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । চক্ৰধৰ গগৈ জিকিলে চেঁচুঘাটৰ দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে খোৱাঙৰ বাট-পথসমূহ পকী কৰি দিম বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কুংকি চৌধুৰী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
চক্ৰধৰ গগৈ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.