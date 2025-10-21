জুবিন গাৰ্গ জীৱিত কালৰ অনুৰাগী আৰু মৃত্যুৰ পিছত অনুৰাগীৰ পাৰ্থক্য আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী । ১৫ অক্টোবৰৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ।
Published : October 21, 2025 at 10:27 PM IST
বাক্সা : "জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিমেই, সেয়া মোৰ সংকল্প ৷ জুবিন গাৰ্গক ১০০ শতাংশ ন্যায় দিয়া হ’ব । জুবিন গাৰ্গক বিজেপিয়ে ন্যায় দিবই, জুবিনক মনৰ পৰা ভালপাও ৷" মুখ্যমন্ত্ৰী ।
১৫ অক্টোবৰত বাক্সা জিলাৰ নিকাছিত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা খবৰ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়াই এই মন্তব্য । জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত যোৱা ১৫ অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনাত আহত হোৱা দীপক মেধি আৰু বিদ্যুৎ কলিতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে আহতৰ পৰিয়ালক দুই লাখ কৈ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিলে ৫০শতাংশ আন্দোলন কমি যাব । এই আন্দোলনক জুবিনক ন্যায় দিয়া আন্দোলন নহয়, এজনক মুখ্যমন্ত্ৰী সজোৱাৰ আন্দোলন । যোৱা ৪ বছৰত কোনো সুযোগ পোৱা নাছিল । এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিচত অনুৰাগী হিচাপে ঠিয় দিছে ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ৰাজীৱ শদিয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত জুবিনক কেনেদৰে সমালোচনা কৰিছিল ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিচত জুবিনক কেনে দৰে পদে পদে সমালোচনা কৰিছে সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে জানে ৷"
সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা :
"সংবাদ মাধ্যমে ৰাইজক গোটাই বাইট লৈ অহাৰ ফলতেই এই ঘটনাটোৰ সৃষ্টি হ'ল ৷" সংবাদ মাধ্যমলৈ দোষ ঠেলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সংবাদ মাধ্যমে সিদিনাখন আচামীক জেলত পঠিয়াই দিয়া কাৰ্যটো বেয়াৰ পিনে পৰিচালনা কৰি দিয়াত সহায়হে কৰিলে ৷ যাৰ ফলত ৰাইজে উত্তেজিত হৈ পৰিল, আৰক্ষীৰ লগতে আপোনালোকেও নলাত সোমাবলগীয়া হ'ল ৷ আচলতে দোষীক জামিন দিলেহে উত্তেজিত হ'ব লাগিছিল । কিন্তু জেলত দিয়া কাৰ্যটোকে আপোনালোকে (সংবাদ মাধ্যম) ৰাইজৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ কৰি এনে ঘটনা কৰিলে ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দোষীক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ আধাৰত দোষ হ'লে জেলত পঠিয়াবই লাগিব ৷ বাক্সা নহ'লেও অসমৰ যি কোনো ঠাইতে জেলত পঠিয়াব লাগিব ৷ অসমৰ বাহিৰতো যেনে কলিকতাতো পঠিয়াব পাৰে ৷"
বিজেপিৰ সিদ্ধান্ত কি হ’ব:
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীক উলিয়াই অনা আৰু জুবিনক ভাৰতীয় ন্যায় পালিকাৰ দ্বাৰা ন্যায় প্ৰদান কৰা ৷ বিজেপিৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই নঙলামুখত একোডালকৈ নাহৰ গছ ৰোপণ কৰিব ৷ জুবিনে এৰি যোৱা আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাটো আমাৰ কাম ৷ প্ৰত্যেক সমষ্টিত নিৰ্মাণ হ'ব সংগীত স্কুল-কলেজ, জুবিনৰ একোটা প্ৰতিমূৰ্তি ।”
দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এডালো গছ কটা নাই, প্ৰত্য়েকজোপা গছ সুন্দৰভাৱে জীয়াই আছে ৷ জুবিনক মই গেৰাণ্টি দিছিলো গছবিলাক জীয়াই থাকিব ৷ গছ কটা হোৱা এইটো এটা ভুল বাখ্যা, এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ ৷”
ইফালে অসমবাসীক আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চৰকাৰে ভুল কৰিলেও ন্যায় পালিকাই ভুল নকৰে ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰক্ষীৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনো ন্যয়পালিকাই শীঘ্ৰে পাব । গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে ভাৰতৰ ন্যায় পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বস ৰাখিব লাগিব ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটো শুনানি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত শুনানি হ’ব ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চলি থকা তদন্ত ন্যায় পালিকাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক ৷ এতিয়া জুবিনৰ সমাধি ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ৷ আমি আমাৰ দ্বায়িত্ব পালন কৰিম ৷ আমি এতিয়া প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ৷"