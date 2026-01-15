ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউলক হিৰো হোৱাৰ সুযোগ দিলে: মুখ্যমন্ত্ৰী

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুটাকৈ অনুষ্ঠান । বিলাসীপাৰা আই এন এ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী ।

Assam CM Bilasipara visit
বিলাসীপাৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 7:09 PM IST

ধুবুৰী: "... উলিয়াই দিব লাগিছিল । তেওঁক এতিয়া ৰিজাইন দি হিৰো হ'বৰ সুবিধা দিলে । তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল নহ'লে কথাখিনি কওঁতে মঞ্চতে ক'ব লাগিছিল যে তোমাৰ জাগা কংগ্ৰেছত নাই । কিন্তু এইটো নকৰিলে । নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইমান বেয়া কথা কোৱা মানুহজনে আকৌ সম্বৰ্ধনা লৈ আছে । তাৰমানে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক হিৰো হোৱাৰ এটা সুযোগ দিলে" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগোৱা সংখ্যালঘু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৃহস্পতিবাৰে বিলাসীপাৰাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ আৰু সৌৰশক্তি প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ বাবে ধুবুৰী জিলাত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউলক হিৰো হোৱাৰ সুযোগ দিলে: মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ১০নং বিলাসীপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৮,৩৭৫ গৰাকী মহিলাৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে । আনহাতে, বিলাসীপাৰা আই এন এ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান শেষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিলাসীপাৰাৰ খুদিগাঁৱত শুভ উদ্বোধন কৰে অসমৰ প্ৰথমটো সৌৰশক্তি প্ৰকল্প । খুদিগাঁৱত ৩৫০ কোটি টকা ব্যায়সাপেক্ষে ১০০০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা ৭০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০.৪৫ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰযোগে বিলাসীপাৰাত উপস্থিত হয় । বিলাসীপাৰা ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ একাডেমী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিজেপিয়ে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি ভালপায় । ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজৰ সেৱা কৰাটো বিজেপিৰ মূল উদ্দেশ্য ।"

Assam CM Bilasipara visit
বিলাসীপাৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিলাসীপাৰাত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁ কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউল কৰিমক হিৰো হোৱাৰ ব্যৱস্থাহে কৰি দিলে । ইফালে বহুবিবাহ কৰা স্বামীক দমন কৰিবলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১১৪ নম্বৰৰ বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । লগতে কয় যে কোনো স্বামীয়ে প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে ১৪ বছৰৰ জেল হ'ব আৰু তৃতীয় বিবাহ কৰিলে ২১ বছৰলৈ জেল হাজোতত থাকিব লাগিব । ইফালে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতনক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিলাসীপাৰাৰ আই এন এ খেলপথাৰৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময় পূৰ্বে সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ । মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক ল'বলৈ আহি অস্বাভাৱিক ভিৰৰ মাজতে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই জন্ম দিয়ে দুটাকৈ সন্তান । পিছত চাপৰৰ মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । সম্প্ৰতি যমজ সন্তান প্ৰসৱ কৰা মাতৃ আৰু সন্তান দুটি সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

