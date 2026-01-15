গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউলক হিৰো হোৱাৰ সুযোগ দিলে: মুখ্যমন্ত্ৰী

গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউলক হিৰো হোৱাৰ সুযোগ দিলে: মুখ্যমন্ত্ৰী
ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুটাকৈ অনুষ্ঠান । বিলাসীপাৰা আই এন এ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী ।
ধুবুৰী: "... উলিয়াই দিব লাগিছিল । তেওঁক এতিয়া ৰিজাইন দি হিৰো হ'বৰ সুবিধা দিলে । তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল নহ'লে কথাখিনি কওঁতে মঞ্চতে ক'ব লাগিছিল যে তোমাৰ জাগা কংগ্ৰেছত নাই । কিন্তু এইটো নকৰিলে । নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইমান বেয়া কথা কোৱা মানুহজনে আকৌ সম্বৰ্ধনা লৈ আছে । তাৰমানে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক হিৰো হোৱাৰ এটা সুযোগ দিলে" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগোৱা সংখ্যালঘু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৃহস্পতিবাৰে বিলাসীপাৰাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ আৰু সৌৰশক্তি প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ বাবে ধুবুৰী জিলাত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ১০নং বিলাসীপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৮,৩৭৫ গৰাকী মহিলাৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে । আনহাতে, বিলাসীপাৰা আই এন এ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান শেষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিলাসীপাৰাৰ খুদিগাঁৱত শুভ উদ্বোধন কৰে অসমৰ প্ৰথমটো সৌৰশক্তি প্ৰকল্প । খুদিগাঁৱত ৩৫০ কোটি টকা ব্যায়সাপেক্ষে ১০০০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা ৭০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০.৪৫ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰযোগে বিলাসীপাৰাত উপস্থিত হয় । বিলাসীপাৰা ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ একাডেমী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিজেপিয়ে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি ভালপায় । ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজৰ সেৱা কৰাটো বিজেপিৰ মূল উদ্দেশ্য ।"
আনহাতে, বিলাসীপাৰাত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁ কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউল কৰিমক হিৰো হোৱাৰ ব্যৱস্থাহে কৰি দিলে । ইফালে বহুবিবাহ কৰা স্বামীক দমন কৰিবলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১১৪ নম্বৰৰ বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । লগতে কয় যে কোনো স্বামীয়ে প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে ১৪ বছৰৰ জেল হ'ব আৰু তৃতীয় বিবাহ কৰিলে ২১ বছৰলৈ জেল হাজোতত থাকিব লাগিব । ইফালে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতনক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিলাসীপাৰাৰ আই এন এ খেলপথাৰৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময় পূৰ্বে সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ । মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক ল'বলৈ আহি অস্বাভাৱিক ভিৰৰ মাজতে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই জন্ম দিয়ে দুটাকৈ সন্তান । পিছত চাপৰৰ মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । সম্প্ৰতি যমজ সন্তান প্ৰসৱ কৰা মাতৃ আৰু সন্তান দুটি সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।