মিঞা বুলি মুছলমানক অত্যাচাৰ নকৰিব, মুছলমান বুলি মিঞাক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিব : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধাই একেখন মঞ্চতে বহিল অখিল গগৈ ৷ পুনৰ শিৱসাগৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰাৰ ঘোষণা ৷

Assam CM Sivasagar visit
শিৱসাগৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
February 4, 2026

শিৱসাগৰ : "মোৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা... পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব । মোৰ ছিষ্টেমটো হ'ল civil disobedient, non cooperation. মিঞাক আশ্ৰয় নিদিব, যদি বাংলাদেশী হয় । মিঞা আৰু মুছলমানৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিব । মিঞা বুলি মুছলমানক অত্যাচাৰ নকৰিব, মুছলমান বুলি মিঞাক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিব । দুয়োটাৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব । আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা মিঞাৰ লগত আমি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ৰাখিব নালাগে ।" শিৱসাগৰত এনেদৰে মিঞাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

আনহাতে, মিঞাৰ বিৰুদ্ধে একাংশ আইন হাতত তুলি লোৱা বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য, "আইন হাতত তুলি লোৱা এইবিলাকতো ইয়াত চলিয়ে থাকে । আইনতো চবে হাতত তুলি লয় । আমাৰ অসমগত আইন হাতত তুলি লোৱাটো ফেশ্বনে আছিল আগতে । দুই-এজনে শিকিছে ।"

শিৱসাগৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে মিঞাৰ নামত মানৱতাক ভূলুণ্ঠিত কৰা বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোনপটীয়া উত্তৰ, "মই মানৱতাক শ্ৰেষ্ঠ বুলি নকওঁ নহয়, মই অসমীয়াক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ । সেই কাৰণে আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স থাকিব । মোৰ পলিটিক্সটো হ'ল অসমীয়া শ্ৰেষ্ঠ, ভাৰতীয় শ্ৰেষ্ঠ, বিশ্বগুৰু ভাৰত । মই একদম অসমীয়াৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আমিতো জীয়াই থাকিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰ বাকৰিত 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ অধীনত এক চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত বুধবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্ভুক্ত আত্মসহায়ক গোটৰ মুঠ ৩৪,৭১১ গৰাকী মহিলাক ১০,০০০ টকাৰ চেক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰে ।

আনহাতে, অনুষ্ঠানৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মুঠ ১০৬ খন উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে । বুধবাৰে শিৱসাগৰত মুঠ ৩৫ কোটি টকা মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব । কিন্তু পুৰুষৰ একাউণ্টত এটকাও নোসোমায় ।

ইফালে সভাত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা আঁচনিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আজিৰ দিনত চৰকাৰে সকলো পৰিয়ালৰ ঘৰ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । আনহাতে, এই আঁচনিখন আজিৰ পৰা শেষ হোৱাৰ সলনি এই আঁচনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ লক্ষ্য হ'ল অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক নিজৰ ভৰিত থিয় কৰোৱা আৰু লাখপতি বাইদেউলৈ পৰিণত কৰা । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে পাঁচ বছৰৰ এক কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিছে ।

এই আঁচনিৰ অধীনত পুঁজিৰ উপৰি চৰকাৰে প্ৰশিক্ষণ আৰু বজাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰা ধনৰ খৰচৰ পথো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ।

আনহাতে, অৰুণোদয় আঁচনি নোপোৱা একাংশ মহিলাই যাতে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে তাৰ বাবে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে অতিৰিক্ত ২০০০ অৰুণোদয় প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে । লগতে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাসকলক পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২০ তাৰিখে ৮,০০০ টকা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণাও সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰে ।

ইফালে সভাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা পুনৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশক লৈ সৰৱ হৈ পৰে । তেওঁ কয় যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ পৰা বিতাড়ন কৰিবলৈ কেৱল আইন আৰু নীতিৰ অধীনত চলিলে নহ'ব । ইয়াৰ বাবে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আৰু আইন অমান্য আন্দোলনৰ পথ গ্ৰহণ কৰা বুলি সদৰী কৰে ।

তেওঁ কয়, "মিঞাক ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক সংস্থাপন আৰু আশ্ৰয়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব লাগিব । থাকিবলৈ ঠাই আৰু কৰিবলৈ কাম নাপালে তেওঁলোক নিজেই অসম এৰি যাবগৈ । কিন্তু ইয়াৰ আগতে অবৈধ বাংলাদেশী আৰু খিলঞ্জীয়া কি তাক বুজি লোৱা দৰকাৰ ।" মিঞাক খেদিবলৈ গৈ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা অনুচিত বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত অহা ৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সম্বোধন কৰিবলগীয়া সংবাদমেল এই 'লিংক'ৰ আৰম্ভণি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । "আমাৰ চৰকাৰৰ সামৰ্থ্য সীমিত । আমাৰ বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে কৰা অনুসন্ধানে এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । পাকিস্তানৰ সৈতে থকা যোগাযোগ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াব" এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

সভাত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, মন্ত্ৰী যোগেন মহন, সুৰভি ৰাজকুমাৰী, কুশল দুৱৰী, অংকিতা দত্ত, অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ ৰাজ্যিক সঞ্চালক কুন্তল শৰ্মা, অণিমা চুক্ৰাং, সমীৰ গগৈ, প্ৰাঞ্জল কটকী, বিতুপন ৰাইডঙীয়া, বিনীতা দে, মৃণালী কোঁৱৰ, আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱ আদি উপস্থিত থাকে ।

অখিল গগৈৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰ সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অখিল গগৈয়ে

ইফালে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত দেখা যায় এক বিৰল দৃশ্য । শিৱসাগৰৰ অনুষ্ঠানত বাঘে-ছাগে একেটা ঘাটতে পানী খোৱা দেখা যায় । কিয়নো এই অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দনৰ সভাপতি অখিল গগৈ ।

শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । তেওঁ কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিত মই নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ।"

অৱশ্যে ৰাইজৰ দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোন কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে অখিল গগৈ ।

আনহাতে, জ্ঞানশ্ৰী বৰা পুনৰ ৰাজনীতিলৈ উভতি অহা প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয় যে তেওঁ ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰি এৰি কাইলৈ ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব । জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ দৰে শিক্ষিত যুৱতীৰ ৰাইজৰ দলত যোগদান এক উল্লেখযোগ্য বিষয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

আনহাতে, আগন্তুক নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ৩ হাজাৰ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব আৰু এশ শতাংশ নিবনুৱা মহিলাক অৰুণোদয় প্ৰদান কৰিব বুলিও অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে ।

CM HIMANTA BISWA SARMA
MAHILA UDYAMITA ABHIYAN
AKHIL GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM SIVASAGAR VISIT

