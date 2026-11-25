এই বিষয়বোৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য নাথাকে : হাব্বে টেৰণ প্ৰসংগই তল-ওপৰ কৰিছে ৰাজনীতি
কৌশলী মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ হাব্বে টেৰণৰ যৌন নিৰ্যাতন বিষয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থিতি ।
Published : November 25, 2026 at 5:25 PM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে । এগৰাকী মহিলাই হাব্বে টেৰণৰ সন্তানৰ মাতৃ আৰু তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইফালে এই বিষয়টোক লৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈছে । বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে বিষয়টো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দাবী কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ই-মেইলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জনাইছে ।
এইবাৰ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে এক সংবাদমেলযোগে মহিলাগৰাকীয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগ অনাৰ পিছতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তথা সামাজিক মাধ্যমতো বিষয়টোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ বিচৰাত সাংবাদিকৰ আগত স্পষ্টভাৱে একো উল্লেখ নকৰাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক কৌশলী মন্তব্য দিয়ে । সামাজিক মাধ্যমত বিষয়টো সন্দৰ্ভত জানিবলৈ পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ নিজস্ব পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়ম তথা বিচাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু আমাৰো আইন-আদালতৰ ব্যৱস্থা আছে । গতিকে এই আইন-আদালতে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়া মানি ল'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক কৌশলী মন্তব্য কৰে ।
ৰঙিয়াত এক অনুষ্ঠানত যোগদানৰ সময়ত সাংবাদিকে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ বিচৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কালি মই সামাজিক মাধ্যমত দেখিছোঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ নিজস্ব তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম-নীতি আছে । তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিচনেল কোৰ্ট আছে, তেওঁলোকৰ ৰজা আছে । আৰু আমাৰ আইন আৰু আদালতো আছে । গতিকে এই বিষয়বোৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কমেণ্ট নাথাকে । আইন আৰু আদালতে যিয়ে ক'ব আমি তাকে মানি ল'ম ।"
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে ডিফুত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মহিলাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই হাব্বে টেৰণৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল যদিও পিছত পৰিয়ালৰ সন্মতিত তেওঁ আন এজন পুৰুষৰ সৈতে বিয়াত বহে । কিন্তু ক'ভিডৰ সময়ত চিকিৎসাজনিত কাৰণত তেওঁ ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । সেই সময়তে দুয়োৰে মাজত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় আৰু শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে বুলি দাবী কৰি কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয় ।
কিন্তু সন্তান জন্মৰ পিছত তেওঁক বিয়া কৰোৱাৰ লগতে সন্তানৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই দায়িত্ব পালন নকৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ ।
ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ এটা ভাৰাঘৰত তেওঁলোকক ৰাখি সন্তানটিক এখন বিদ্যালয়তো নামভৰ্তি কৰাই দিয়া বুলিও দাবী কৰে । আনহাতে, হাব্বে টেৰণৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ বাবেই মহিলাগৰাকীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা বুলিও দাবী কৰে ।