পৱন খেৰাক মই পেৰা বনাই দিম: জনাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

পৱন খেৰাক মই পেৰা বনাই দিম: জনাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
বঢ়মপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা । ৫০ হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিতু গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ।
Published : April 6, 2026 at 8:38 PM IST
বঢ়মপুৰ : "কানহাইয়া কুমাৰ বস্তুটো কি ? এই মালটো কি ? মইতো নামে শুনাই নাই, কোন আহিছে ? কানহাইয়া কুমাৰ মানে এইটো কিবা আমাৰ যে গান গায় কানহাইয়া তেওঁ নেকি ? মানুহটো কোন ? মইতো চিনি-জানি নাপাওঁ । পৱন খেৰাক মই পেৰা বনাই দিম ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে দেওবাৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত দুটা নাম আটাইতকৈ চৰ্চিত হৈ আছে । সেই দুটা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা । পৱন খেৰাই সংবাদ মাধ্যমত ৰিণিকি ভূঞাৰ একাধিক পাৰ্ছপ'ৰ্টৰ তথ্য দাঙি ধৰাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, বিজেপিয়ে লগে লগে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু ভুৱা পাছপ'ৰ্ট বনাই কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীক বদনাম কৰাৰ অভিযোগ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে ৰিণিকি ভূঞাৰ পাছপ'ৰ্ট বিষয়টোৱে ৰাজনৈতিক মাইলেজ লাভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত বিজেপি দল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই মানহানি গোচৰ তৰে । তাৰ মাজতে পৱন খেৰাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি সোমবাৰে বঢ়মপুৰত পৱন খেৰা সন্দৰ্ভত তীৰ্যক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আনহাতে, জালুকবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নেতা কানহাইয়া কুমাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
সোমবাৰে ৫৯ নং বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বঢ়মপুৰ উচ্চতৰ মাধামিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিজেপি দলৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি-অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
আগন্তুক চৰকাৰৰ দিনত মহিলাসকলক ২৫ হাজাৰ টকাৰ আঁচনিৰ ধন দিয়াৰ লগতে ২ লাখ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ৰহা সমষ্টিৰ বাবে ১০ হাজাৰ মহিলাক নতুনকৈ অৰুণোদয় দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ কয় ।
প্ৰায় ৫০ সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থকা সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঢ়মপুৰত আগন্তুক পাঁচবছৰত উন্নয়নৰ বহুখিনি কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । তেওঁ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰ আমি মুকলি কৰিছোঁ । ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে সংকল্প পত্ৰখন চায়, আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম । নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰ হ'লে আমি কোনখিনি কাম কৰিম তাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব ।
আনহাতে, সাংবাদিকৰে বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পাকিস্তানেৰে লগ লাগি কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গতি স্তব্ধ কৰিব বিচাৰে । কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে, নিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিবই । অসম জাতীয় পৰিষদে কাক টিকট দি আছে, যিয়ে গৰু খায় তাকে অসম জাতীয় পৰিষদে টিকট দিয়ে । ৰাজেন গোঁহাই আগতে বিজেপিত আছিল, তেওঁ এতিয় জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে ।"
আনহাতে, সনাতনী হিন্দু প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই সনাতনী হয়েই, মই সনাতনী হৈ দেখুৱাব নালাগে । সকলো অসমীয়াই ১০০ শতাংশ আমাক ভোট দিব । বাংলাদেশী মিঞাই ভোট দিব ৰাজেন গোঁহাইক আৰু বাকীখিনিয়ে আমাক ভোট দিব ।