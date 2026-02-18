যিখন ঘৰৰ তিনিটায়ে হিন্দু নহয় মই তেওঁৰ লগত কেনেকৈ ডিবেট কৰোঁ: গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

যিখন ঘৰৰ তিনিটায়ে হিন্দু নহয় মই তেওঁৰ লগত কেনেকৈ ডিবেট কৰোঁ: গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী নাই । ভূপেন বৰাৰ বাবে ভাল ছীট কেইবাটাও আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ।
Published : February 18, 2026 at 9:01 PM IST
ডিব্ৰুগড় : হিন্দু নেতা কোন হয়, কোন নহয় প্ৰমাণ দিয়াৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাই । হিন্দু ধৰ্মক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুকলি বিৰ্তক কৰিবলৈ সাজু বুলি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কোৱাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই তেওঁক হিন্দুৰ চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে, কিন্তু তেওঁৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ চাৰ্টিফিকেটখন নিজেই দিয়ক । যিজন মানুহৰ ঘৰৰ তিনিজন মানুহেই হিন্দু নহয়, তেওঁৰ লগত কি ডিবেট কৰিম । তেওঁ নিজেই কি সেই কথা নিজে ৰাইজক নক'লে গম নাপাব । তথাপিও যদি কেতিয়াবা ডিবেট কৰিব খোজে মা কামাখ্যা নহ'লে বৰদোৱাৰ সন্মুখত বহি কৰি ল'ম ।"
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী নাই
কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিজেই কৈছিল 'মাই মোক বিজেপি দললৈ যাবলৈ দিয়া নাই' । তেওঁ বিজেপিলৈ অহাত আগৰ পৰাই সমস্যা নাছিল । ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগা তিনিখন আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো ঠিক হৈ আছে । বিজেপিত ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী নাই, কাক দিয়া হ'ব সকলো কথা হৈ গৈছে । ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনত বিজেপিয়ে খেলিব আৰু তিনিখনতে আমি জিকিম ।"
ভূপেন বৰাই অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব
কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হোৱা ভূপেন বৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব । তেওঁৰ বাবে এটা সমষ্টি ওলাই যাব, সেইটোৰ কাৰণে চিন্তা নাই । ভাল ছীট কেইবাটাও আছে, যিকোনো সমষ্টিত তেওঁ জিকি যাব ।"
আনহাতে, ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পাছত বহু ঠাইত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভূপেন বৰা শেষৰজন প্ৰতিষ্ঠিত হিন্দু নেতা । ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ দল হিন্দু সমাজৰ পৰা আঁতৰি আহিছে ।"
লাহে লাহে বিৰোধীৰ ঠাই অখিল গগৈয়ে ল'ব, যদি চুমা বাবা কৰি নাথাকে
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত অসমত আৰু প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ নাথাকে, প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব ৰাইজৰ দল । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "লাহে লাহে বিৰোধীৰ ঠাই অখিল গগৈয়ে ল'ব, যদি চুমা বাবা কৰি নাথাকে । মুছলমানসকল কংগ্ৰেছ দলতকৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠিছে । '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিঞা মুছলমানৰ ভোট বেছি কংগ্ৰেছ দলে পাব, কিন্তু ২০৩১ত এইটো সলনি হ'ব । '৩১ত মিঞা মুছলমানৰ ভোট ৰাইজৰ দলে বেছি পাব যদি পাগলামি কৰি নাথাকে ।"