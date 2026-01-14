ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউল কৰিমক উলিয়াই দিব লাগিছিল: মুখ্যমন্ত্ৰী

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ প্ৰসংগই গৰম কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বতাহ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য ।

CM Himanta Biswa Sarma react over controversy the debate on Rezawul Karim
ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 9:30 PM IST

গুৱাহাটী/বৈঠালাংছ’: ভোগালী বিহুৰ মেজিৰ উত্তাপৰ সমানেই যেন অসমৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি ৰাখিছে প্ৰাক্তন আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ 'শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম…'—বিতৰ্কই ৷ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি মাত্ৰ তিনিদিনত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিহুৰ দিনাই গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা । লগতে 'কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট' বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী যে কংগ্ৰেছৰ বহুতে এতিয়াও তেওঁৰ হৈ কাম কৰি আছে ৷

বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্বি আংলঙত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ ৰেজাউল কৰিমক ৰিজাইন দিবলৈ সুবিধা দি হিৰ' বুলি ক’বলৈ দিয়া বাবে মূলত গৌৰৱ গগৈকে জগৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ৰিজাইন দিয়াটো পিছৰ কথা, কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল । এতিয়াতো ৰিজাইন দিলে নিজে, শ্বহীদ হৈ যোৱা বুলি ক’ব ৷ কিন্তু শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম বুলি কোৱাৰ পিছত যোৰহাটৰ সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউল কৰিমক ধাক্কা দি উলিয়াই দিব লাগিছিল । কিন্তু তেওঁ উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে । এতিয়া তেওঁ নিজে ৰিজাইন দি গাঁৱত গৈ ক’বগৈ মই ৰিজাইন দিলো । মই ডাঙৰ হিৰ' হৈ গ’লোঁ ।"

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক উলিয়াই দিবলৈ গৌৰৱ গগৈৰ সাহস নহ’ল ৷ তেওঁ কয়, "আমি বিচাৰিছিলো যে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক ৷ গৌৰৱ গগৈৰ সাহসেই নহ’ল ৷”

আনহাতে, ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি দিয়া পদত্যাগ পত্ৰত দুই জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু দেবব্ৰত শইকীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছত এতিয়াও আছে তেওঁৰ হৈ কাম কৰি থকা মানুহ । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কোনোবাই মোৰ হৈ কাম পৰিলে মইতো ভালেই পাম । কংগ্ৰেছৰ বহুত মানুহ আছে যিয়ে মোৰ হৈ কাম কৰিয়েই থাকে ৷ মইটো মিছা নহয় ।"

