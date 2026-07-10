ETV Bharat / politics

এইখন ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট, আয়-ব্যয় সমানেই হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰাজ্যক সৰ্বদিশৰ পৰা আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা এইখন এখন উল্লেখযোগ্য বাজেট বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM PC on Budget
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 6:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল ৷ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷

বাজেট দাখিলৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰীক লগত লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ৷ এই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ বাজেটখনক ৰাজ্যক সৰ্বদিশৰ পৰা আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা এখন উল্লেখযোগ্য বাজেট বুলি সদৰী কৰে ৷ তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ বাজেটৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ‘‘ই ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট’’ বুলি কয় ৷ অৰ্থাৎ ৰাজহ আয় আৰু ৰাজহ ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে সমানে ভূমিকা পালন কৰিব ৷ যদিহে ৰাজ্যখনে ৰাজহৰ নামত ১০০ টকা আয় কৰে, তেন্তে ব্যয়ৰ পৰিমাণো ১০০ টকাই হ’ব ৷

এই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আপোনালোকৰ মনত থাকিব যে ২০১৫-১৬ চনত আমাৰ মূলধনী ব্যয় আছিল ২,৯৫১ কোটি টকা ৷ অৰ্থাৎ দলং, ব্ৰীজ, ইলেক্ট্ৰিচিটি, পাৱাৰ আদিৰ নামত হোৱা মূলধনী ব্যয় আছিল ২,৯৫১ কোটি টকা ৷ এইবাৰ আমাৰ বাজেটত ইয়াক প্ৰায় ২৯ হাজাৰ কোটি টকা দেখুওৱা হৈছে ৷ অৰ্থাৎ ৰাজহ ব্যয় আৰু মূলধনী ব্যয় সমান গতিত বৃদ্ধি হৈ আমাৰ বাজেটখনে এটা সন্তুলিত ৰূপ লাভ কৰিছে ৷ আপোনালোকে যদি বাজেটখনলৈ লক্ষ্য কৰে তেন্তে দেখিব ই এখন কৰ নিৰপেক্ষ বাজেট ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি কৰ হ্ৰাস কৰিছো ৷ যেনে- পাইপৰ জৰিয়তে অহা প্ৰাকৃতিক গেছ হওক বা সেউজ শক্তিচালিত বাহনৰ পঞ্জীয়ন হওক, আমি য’ত যেনেকৈ পাৰিছো কৰ হ্ৰাস কৰিছো ৷ কৃষি কৰৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আঢ়ৈ লাখ টকা উপাৰ্জন হ’লেও ইনকাম টেক্স দিব লাগিছিল ৷ এতিয়া দহ লাখ টকালৈকে কৃষি কৰ ৰেহাই দিছো ৷ অৰ্থাৎ ৰাইজৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন স্থানত কৰ ৰেহাইৰ প্ৰস্তাৱ দিছো ৷ কিন্তু নতুনকৈ কৰ আৰোপণৰ চেষ্টা এই বাজেটখনত কৰা হোৱা নাই ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদূষিত উদ্যোগসমূহৰ ওপৰত যেনে- ইটাভাতা, শিলৰ কুৱেৰী, কয়লা উদ্যোগ বা আন যি প্ৰদূষিত উদ্যোগ আছে, তেনেবোৰৰ ওপৰত আমি এটা গ্ৰীণ চেছ প্ৰয়োগৰ কথা কৈছো ৷ যাৰ দ্বাৰা উপাৰ্জিত পুঁজি ৰাজ্যৰ বাজেটলৈকে নাযায় কিন্তু ৰাজ্যৰ বনানিকৰণ বা জলসম্পদৰ সংৰক্ষণৰ নামত পোনপটীয়াকৈ ব্যয় কৰা হ’ব ৷ আমি ভাবো যে এনে কৰিলে ৰাজ্যত প্ৰদূষিত উদ্যোগবোৰৰ সম্প্ৰসাৰণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব ৷ ইটাভাতাৰ দৰে উদ্যোগসমূহ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে কৃষকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷ ই এটা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে বহনক্ষম ব্যৱস্থাৰে এই উদ্যোগসমূহ অসমত নিৰ্মাণ হোৱাত সহায় কৰিব ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ বাজেটখনৰ এটা উল্লেখনীয় দিশ হৈছে সংকল্প পত্ৰৰ প্ৰতিফলন ৷ আমি সংকল্প পত্ৰত কৈছিলো যে ৰাজ্যত আমি দুই লাখ নতুন নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই নতুন নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি আমি বাজেটত উল্লেখ কৰিছো যে অকল খালী পদ পূৰণেই নহয়, আমি নতুনকৈ পদ সৃষ্টি কৰিও ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীৰ আশা-আকাংক্ষাও পূৰণৰ বাবে কাম কৰিম ৷ মুখ্য সচিবৰ অধীনত এটা টাস্ক ফ’ৰ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে ১ লাখ ১৫ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াক আমি দুই লাখলৈ বৃদ্ধি কৰিব খুজিছো ৷ তাৰ কাৰণে আজি বাজেটত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে আমি স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু ৰাজহ উপাৰ্জনকাৰী বিভাগসমূহত আমি পদ সৃষ্টি কৰি হ’লেও দুই লাখ নিযুক্তিৰ সংখ্যাত উপনীত হ’ব খুজিছো ৷’’

উল্লেখ্য যে, বাজেটত উল্লেখ কৰা অনুসৰিয়েই আগষ্ট মাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ সকলো জনকল্যাণমুখী কামসমূহ আৰম্ভ হ’ব ৷ অৰুণোদয়, নিযুত মইনা, নিযুত বাবু, জীৱন প্ৰেৰণা আদিৰ দৰে ৰাজ্যত যিমানবোৰ আঁচনি আছিল, বাজেট দাখিল নকৰাৰ বাবে সেয়া যোৱা প্ৰায় এমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৷ কিন্তু অহা মাহৰ পৰা এই সকলোবিলক পুনৰ কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ এই আঁচনিসমূহৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰে ৬,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত সদৰী কৰে ৷

এই সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বহুবিবাহৰ সমৰ্থন কৰা তথা এনে কাৰ্য কৰা পুৰুষ আৰু অপৰাধমূলক আইনৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিসকলে যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিব ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ নাৰী সবলীকৰণ আৰু লিংগভিত্তিক ন্যায় স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অভিহিত কৰে ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বাজেটৰ জৰিয়তে চৰকাৰে অসম মালা ৪.০ ৰ অধীনত ১০,০০০ কোটি টকা ব্যয়ৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ৷ শিলচৰৰ ডলো গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ আৰু ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰা হৈছে । ডলো বিমানবন্দৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ইতিমধ্যে বাজেটত ৩ হাজাৰ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে ।’’

‘‘বাজেটত শক্তি খণ্ডত ৭৭,৩৫৩ কোটি টকা বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰস্তাৱিত নতুন গুৱাহাটী ছেটেলাইট চহৰৰ বাবে ২,১০০ কোটি টকা ব্যয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, এই কাৰ্যৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ মুঠ ব্যয় আনুমানিক ৬,০০০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে’’ বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে ৷

স্বাস্থ্যসেৱা সম্পৰ্কীয় পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰতো বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে বাজেটত আলোকপাত কৰিছে ৷ সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘২০৩০ চনৰ ভিতৰত অসমে ২,৩০০ চিকিৎসক সাজু কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চিকিৎসক নিয়োগ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্যত পৰিণত হোৱাৰ এক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুটাকৈ আধুনিক সংহত একাডেমিক চৌহদ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও ঘোষণা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে অসমত অৰ্থডক্স চাহৰ উৎপাদন ২০২১-২২ চনত ৪.৩৯ কোটি কিলোগ্ৰামৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২০২৫-২৬ চনত প্ৰায় ৮ কোটি কিলোগ্ৰাম হৈছে । ৰাজ্যখনত অৰ্থডক্স আৰু বিশেষ প্ৰকাৰৰ চাহৰ উৎপাদনৰ ৰাজসাহায্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১০ টকাৰ পৰা ১৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তদুপৰি বাজেটত ৰপ্তানিমুখী প্ৰিমিয়াম অসম চিটিচি চাহৰ বাবে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩ টকাৰ নতুন ৰাজসাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: অহা বছৰৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰু নাপাব স্কুটী, গুৱাহাটীত ৰিং ৰোডৰ কাষে কাষে চলিব মেট্ৰ’ ৰে’ল... বাজেটত আৰু কি কি আছে ?

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
CM PC ON ASSAM BUDGET 2026
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.