‘কথাৰে একো নহয়, এতিয়া কামে কথা ক’ব’, গোপীনাথ বৰদলৈক শ্ৰদ্ধা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস

‘কথাৰে একো নহয়, এতিয়া কামে কথা ক’ব’, গোপীনাথ বৰদলৈক শ্ৰদ্ধা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস
‘‘অসম-অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় যাতে অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে আৰু বিকাশৰ গংগা নমাই আনিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ দায়িত্ব ।’’ -মুখ্যমন্ত্ৰী ৷
Published : May 13, 2026 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত লোৱাৰ পিছত বুধবাৰে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত থকা ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই শপতগ্ৰহণ কৰোঁ । লগতে চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়েও শপতগ্ৰহণ কৰে । আমি সকলোৱে জানো যে আধুনিক অসমৰ ৰূপকাৰ ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে আধুনিক অসম নিৰ্মাণ আৰু অসমৰ সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ বাবে জীৱনজুৰি সাধনা কৰিছিল । সাগৰ সমান বৰঙণি আগবঢ়াইছিল । বিজেপি চৰকাৰৰো লক্ষ্য হৈছে সুৰক্ষা আৰু বিকাশ । স্বাধীনতাৰ প্ৰাক্ক্ষণত আৰু স্বাধীনতাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী সময়ত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছিল । আমাৰ চৰকাৰখনে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম-কাজ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আজি আমি সকলোৱে ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সমাধিলৈ আহি তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু শ্ৰদ্ধা আগবঢ়ালোঁ । অসমৰ সুৰক্ষা আৰু অসমক বিকাশৰ এক অনন্য স্তৰলৈ লৈ যোৱাটো আমাৰ সপোন । এই সপোনবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি সকলোৱে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘আজি দিনৰ ২ বজাত অসম চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হ'ব । কাৰ্যতঃ আজিৰ পৰাই চৰকাৰখনে কাম আৰম্ভ কৰিব । অসম-অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় যাতে অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে আৰু বিকাশৰ গংগা নমাই আনিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ দায়িত্ব । আমাৰ কাম-কাজত ইয়াৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব । কামে কথা ক'ব । কথাৰে একো লাভ নহ'ব । গতিকে কামে কথাবোৰ কৈ যাব । আমি নিৰ্বাচনী ঘোষণাপত্ৰ হাতে-কামে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । এতিয়া কথা কোৱাৰ সময় নহয় । ২১ তাৰিখৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিধায়কসকলে শপতগ্ৰহণ কৰিব । আজিৰ কেবিনেটত বিধানসভা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি ঠিক কৰা হ'ব । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ ঠিক পাছত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো আমি হাতত ল'ম ।"
Shraddheya Lokpriya Gopinath Bordoloi laid the foundation of modern Assam as its first Chief Minister and saved the State's unique identity during partition.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2026
Today, as we begin Day 1 of NDA 3.0, I paid tributes to the Bharat Ratna and sought his blessings to steer the State… pic.twitter.com/zINWmZgCHl
সাংবাদিকৰ আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কালি আমাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এনডিএ আৰু এনডিএৰ বাহিৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজনৈতিক দলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতৰ উদ্যোগপতি আৰু অসমৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আৰু তাৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । গোটেই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ যোৱা পাঁচটা বছৰ যে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এক অভূতপূৰ্ব শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ হৈ পৰিছিল তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোৱে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ স্থান ক'ত তাক সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সন্মূখত পৰিচয় কৰাই দিছিল । লাহে লাহে আমি কামবোৰ কৰি গৈ থাকিম ।"
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিয়ন্ত্রণ নাপাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৰা আক্ষেপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সকলো শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে । যাৰ মনত আহিবলৈ ইচ্ছা আছে তেওঁ ৰাস্তা বনাই ল'ব । টিভিৰ পৰা চাইছে যদিও অনুষ্ঠানত চামিল হোৱাটোকেই বুজায় । কাৰণ আমাক এক কোটিৰ ওপৰত মানুহে ভোট দিছে । সকলো আহিব পৰা নাই । টিভিত চাই আমাক আশীৰ্বাদ দিছে । গতিকে আশীৰ্বাদটোহে আচল কথা ।"
লগতে পঢ়ক: ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব অসমে: মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰদূতৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক