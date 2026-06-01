নাড্ডাক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ: অসমক চিকিৎসা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা

অভিলাষী স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰে ।

By ANI

Published : June 1, 2026 at 10:02 PM IST

নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীত সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাক সাক্ষাৎ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ নাড্ডাক কৰা এই সাক্ষাৎ অতি ফলপ্ৰসূ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷

অসমক এক প্ৰধান স্বাস্থ্যসেৱা আৰু চিকিৎসা পৰ্যটন কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য পুহি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ এই অভিলাষী স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰে ।

এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতৰ অন্তত এক্সত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে অসমত বিজেপিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদান আৰু ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী সফলতাত জেপি নাড্ডাৰ ভূমিকাৰ বাবে তেওঁক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে নিজৰ কাৰ্যকালত অসমত বিজেপিৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নাড্ডাক তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সেৱা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজি দিল্লীত তেওঁৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ৰাজ্যত আমি চলাই থকা অভিলাষী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আঁচনিসমূহ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰ'টন বিম থেৰাপী আৰু চিকিৎসকৰ নিযুক্তি ইত্যাদি আৰু অসমক চিকিৎসা পৰ্যটনৰ বাবে পছন্দৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলো ।’’

অসমে স্বাস্থ্যসেৱা সম্প্ৰসাৰণৰ এক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, য’ত নতুন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন, বিশেষ চিকিৎসাৰ সুবিধা বৃদ্ধি আৰু চিকিৎসা পেছাদাৰীসকলৰ গ্ৰহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আদিকে ধৰি এক বিস্তৃত স্বাস্থ্যসেৱা সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷

ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে শক্তি আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে শক্তিৰ স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন আৰু নগৰায়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যখনক তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়সমূহৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে ।

দেওবাৰে মাজনিশা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে খট্টৰে অসমৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে বহুমূলীয়া সময় উৎসৰ্গা কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়সমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এক্সৰ এক পোষ্টত কয়, ‘‘দেওবাৰে নিশা ১০ বজাৰ পাছত তেওঁৰ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল তাত উপস্থিত হৈ অসমৰ বাবে শক্তিৰ স্বাৱলম্বিতা অর্জনৰ সফল ৰোডমেপ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিবলৈ তেওঁ সৌজন্যতা দেখুৱাইছিল ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মতে, বৈঠকত অসমৰ শক্তিখণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ শক্তি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্যক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । নগৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰ ইংগিত দি খট্টৰে অসম চৰকাৰক নগৰায়নৰ পদক্ষেপক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়া বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি শৰ্মাই কয় যে মন্ত্ৰালয়সমূহে আগবঢ়োৱা সহায়-সহযোগিয়ে অসমক শক্তি আৰু নগৰ উন্নয়ন খণ্ডত দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব ।

এই সাক্ষাতৰ সময়ত আলোচনা কৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্প বা সময়সীমাৰ সন্দৰ্ভত অধিক সবিশেষ তৎক্ষণাত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল ।

