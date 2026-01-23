মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি : গৌৰৱ গগৈ
লখিমপুৰত আয়োজিত কৰ্মীসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : January 23, 2026 at 8:57 PM IST
লখিমপুৰ : "মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ।" লখিমপুৰত এনেদৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠে অসম প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ।
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্নজনক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে । প্ৰথমে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে । তাৰ পিছত কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক । আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ভিতৰত এনে এটা জাতি-জনগোষ্ঠী নাই যাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই । ৬ জনগোষ্ঠীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ।''
তেওঁ কয়, ''তেওঁ অহংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি ক'লে বিধানসভাৰ আগত তেওঁলোকৰ জনজাতিকৰণ নহয় । বঙালীসকলৰ পৰা ভোট ল'লে । এতিয়া তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে আৰু বাংলাদেশী সজাই দিছে । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ গৰিয়া-মৰিয়াসকলৰ জৰীপ কৰে কিন্তু পাছত কয় বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক বুলি কয় । অসম শংকৰ-আজানৰ নহয় বুলি কয় । কাক তেওঁ বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই ?"
তেওঁ লগতে কয়, "জনগোষ্ঠীসমুহে নিজৰ পৰিষদৰ ভিতৰত অধিক শক্তি বিচাৰে । মিচিংসকলে ষষ্ঠ অনুসূচী বিচাৰে । কাৰ্বিসকলে অধিক ক্ষমতা বিচাৰে । কিন্তু তেওঁলোকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৰণ নকৰে । গোটেইবোৰ ক্ষমতা হাতত ৰাখি ৰিম'ট কণ্ট্ৰোলৰ জৰিয়তে জনজাতি অঞ্চলসমূহ চলাব বিচাৰে ।"
উল্লেখ্য যে লখিমপুৰৰ পথালিপাহাৰত অনুষ্ঠিত এখন দলীয় মাণ্ডলিক কৰ্মী সভাত অংশগ্রহণ কৰি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰৱ হৈ উঠে ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে, "অসমৰ জনজাতি বসতি প্ৰধান অঞ্চলৰ যিসমূহ মাটি আটাইতকৈ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিছিল, সেই মাটি আদানি, আম্বানী, পতঞ্জলিক দিব বিচাৰে । আনহাতে মাজুলীত নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত মাটি লৈছে ।"
গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীক এক প্ৰকাৰ সকীয়াই দি কয়, "অসমৰ জনসাধাৰণে তেওঁক এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সহ্য কৰিলে । যোৱা ২০/২২ বছৰ তেওঁক ৰাইজে সহ্য কৰিলে । কংগ্রেছত থাকোতে বা এতিয়া বিজেপিত থাকোতে ৰাইজে তেওঁক বহুত সহ্য কৰিলে । এতিয়া কিন্তু অসমৰ ৰাইজে তেওঁক সহ্য কৰাত নাই । অসমৰ ৰাইজে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰাব লাগে ।"
বিৰোধী ঐক্যৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মিত্রতাৰ ক্ষেত্রত আমি বিজেপি দলতকৈ বহুত আগুৱাই আছোঁ । মই নিজেই নাজানো । লখিমপুৰৰ ৰঙানদীত বিজেপিয়ে খেলিবনে অগপই খেলিব । সমষ্টিটোত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে যে একাংশ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পোষ্টাৰ ফালিছে । আমাৰ মাজত কিন্তু তেনেকুৱা দেখা নাই । আনহাতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ মাজতো শীতল যুঁজ চলিছে । দুখৰ কথা হিন্দু ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰা দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে গৰুৰ ব্যৱসায় কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "উজনি অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ গোহালিৰ গৰু চুৰি হৈছে । দুখীয়া পৰিয়ালৰ গোহালিৰ গৰু সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই । আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ মাটি বচাওক, জাতি বচাওক । কিন্তু এতিয়া ক'বলগীয়া হৈছে গৰু বচাওক ।" মিত্ৰতা প্ৰসংগত তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ দল আদিৰ লগত আমাৰ বিৰোধিতা নাই । আছে বিজেপিৰ লগত । কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ লগত কোনো কাৰণতে মিত্রতা নহয় নহয় নহয় ।"
উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ জিলাৰ পথালিপাহাৰত আয়োজিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বিহপুৰীয়া আৰু নাৰায়ণপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত মাণ্ডলিক কৰ্মীসভাত গৌৰৱ গগৈ সহ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া সকল উপস্থিত থাকে । য'ত লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকল উপস্থিতি থাকে ।
সভাত প্ৰাক্তন সাংসদ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সংসদীয় সচিব ৰাজীৱ লোচন পেগু, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মা, প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁই, প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা, এ আই চি চিৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান, এ আই চি চিৰ নেতা বন্ধু তিৰ্কী আদি ভালেসংখ্যক কংগ্রেছৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত উজনি অসমত গোহালিত গৰুও সুৰক্ষিত নহয়: গৌৰৱ গগৈ