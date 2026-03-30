কংগ্ৰেছৰ আসন এইবাৰ ১৫ খনৰ তললৈ নামিব: আগতীয়াকৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

"বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰাহে মাজুলীত উন্নয়নে এক গতি ল'লে ।" ভুৱন গামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ।

মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 5:57 PM IST

মাজুলী : "২০২১ চনতো আহিছোঁ । বহুত ভোটত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া জিকিছে । কিন্তু ইমান ডাঙৰ, অভূতপূৰ্ব জনসমাগম আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ । মাজুলীৰ ৰাইজক মই নমস্কাৰ । মাজুলীক লৈ কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি আজি মই দিছোঁ । আটাইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱত মই ৰূপায়ণ কৰিম ।" মাজুলীবাসীলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি । সোমবাৰে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে কয় ।

আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অতি আত্মবিশ্বাসী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই ভাবোঁ ৯০তকৈ বেছি ছীট বিজেপিয়ে পাব । আৰু কংগ্ৰেছৰ ছীট এইবাৰ ১৫টাতকৈও তলত নামিব ।"

ইফালে অখিল গগৈ আৰু কুৱল দুৱৰীৰ মাজৰ বাক-বিতণ্ডা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "অখিল গগৈ ইলেকচনত উঠক মই বেয়া নাপাওঁ... অসমৰ ইলেকচনটো আমি গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ বুলি পালন কৰোঁ । কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যে মই শিৱসাগৰত ইমান কিঃমিঃ ৰাস্তা বনালোঁ, ইমানখিনি নতুন কাম কৰিলোঁ সেইখিনি কথা ন'কৈ এজন প্ৰাৰ্থীক উপৰ্যুপৰি যি আক্ৰমণ কৰিছে সেইটো অসমৰ ১২৫টা বিধানসভা সমষ্টিত ক'তো হোৱা নাই । তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰে আনে নকৰা বেয়া উদাহৰণ এটা স্থাপন কৰে ।"

ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । সকলো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । মাজুলীতো নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । সোমবাৰে ৯৮ নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলায় ।

মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এক বিশাল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সভাত উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিগত বছৰকেইটাত বিজেপি চৰকাৰে মাজুলীৰ বাবে যি উন্নয়নমূলক কাম কৰিলে তাৰ আভাস দাঙি ধৰে । তেওঁ লগতে উপস্থিত ৰাইজক আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিপুলসংখ্যক ভোটত জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায়, যাতে মাজুলীক আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰি ।

তেওঁ ৰাইজক দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল তেতিয়াৰে পৰাই মাজুলীত উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছিল । স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা মাজুলীক প্ৰৱঞ্চনা কৰি অহা হৈছিল আৰু মাজুলীত উন্নয়ন হ'বলৈ দিয়া নাছিল । বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰাহে মাজুলীত উন্নয়নে এক গতি ল'লে ।"

তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত লগতে কয়, "আমি যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ১ লাখ নিবনুৱা ল'ৰা-ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি কথা দিছিলোঁ আৰু সেই কথা ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । যদি এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰ আহে, আহি থকা পাঁচ বছৰত মাজুলীত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিম ।"

ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুকেইটা কাম কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

