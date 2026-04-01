ৰাইজৰ দল ১, জাতীয় পৰিষদ ০, কংগ্ৰেছ ১৬-১৭, এ আই ইউ ডিএফ ৫-৬: নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিয়েই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে !

টিহু সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোটৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহনে পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ।

CM Himanta Biswa Sarma
টিহু সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 6:58 PM IST

নলবাৰী : "ৰাইজৰ উৎসাহ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে । ইমান উৎসাহ আগতে আমি কোনো ইলেকচনত দেখা নাছিলোঁ । বহুত ইলেকচন মই খেলিছোঁ । এইবাৰ মই ভাবোঁ যে আমি ৯০ খন পাৰ হৈ যাম । এশৰ ওচৰে-পাজৰে আমি আহি যাম । এইটো মোৰ নিজৰ এছেছমেণ্ট ।" টিহুত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

বুধবাৰে টিহু সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই একপ্ৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচনী ফলাফলো । সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিৰোধী দলে লাভ কৰিব পৰা আসনৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী, "কংগ্ৰেছে বিছৰ তলত থাকিব । ৰাইজৰ দলে এখন ছীটত জিকিব ধিঙত, জাতীয় পৰিষদে এখনতো নিজিকে । কংগ্ৰেছে ১৬-১৭টাত জিকিব, ইউ ডি এফে ৫-৬টাত জিকিব । শিৱসাগৰত একদম নেক-টু-নেক কনটেষ্ট । তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আছে । শিৱসাগৰত আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থী থকা কাৰণে কেম্পেইনত যোৱা নাই ।"

বুধবাৰে নলবাৰী জিলাৰ টিহু সমষ্টিৰ বেলশৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । টিহু সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

সভাত উপস্থিত হৈয়ে নিৰ্বাচনী সংগীতৰ তালে তালে নাচি-বাগি আৰম্ভ কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পুনৰ জিকিব লাগিব, সেইবাবেই অলপ বৰষুণ দিছে । টিহুত এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ডসংখ্যক ভোটত জিকিম ।"

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ ঘোষণা-পত্ৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসম মানে কি ? কংগ্ৰেছে বাংলাদেশৰ পৰা অহা নতুনসকলক সংযুক্ত কৰি আৰু মিঞাক সংযুক্ত কৰি নতুন বৰ অসম গঢ়িব খুজিছে । কংগ্ৰেছে মিঞাক লৈ নতুন অসম গঢ়িব খোজে আৰু মই বাংলাদেশী মিঞাক কোবাই মেৰুদণ্ড ভাঙিম । বাংলাদেশী মিঞাক পাঁচ লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা খেদিম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "জাতি-মাটি-ভেটি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কংগ্ৰেছে জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে । টকা-পইচা নোহোৱাকৈ স্বচ্ছভাৱে ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ চাকৰি দিয়া হ'ল । মোৰ আগত হোৱা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ ইমান চাকৰি দিব পৰা নাছিল ।" আনহাতে, পুনৰ দুই লাখক চাকৰি, ১০ লাখক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে মহিলাসকলক পুনৰ ২৫ হাজাৰকৈ দিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

ইফালে এইবাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৫০ হাজাৰ ভোটত জয়ী হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আনহাতে, বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত উন্নয়নৰ বাবে ২৫ কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে চামতাত শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহ, টিহুত এখন ষ্টেডিয়াম, চামতা আৰু টিহুত দুটা ডাকবঙলা, টিহু সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন হাইস্কুলতে ৫ কোটি, টিহু সমষ্টিৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে শ্বহীদ স্মৃতি কলেজত কমাৰ্চ শাখাৰ অনুমোদন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

আনহাতে, সভাৰ অন্তত সাংবাদিকেৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ দলে এখন আসনত জিকিব, সেয়াও ধিঙত বুলিও মন্তব্য কৰে । লগতে টিহু, নলবাৰী আৰু বৰক্ষেত্ৰীত বিজেপিই জিকিব বুলি মন্তব্য কৰি নামনি অসমত এন ডি এয়ে ধুবুৰীৰ গোলোকগঞ্জ, বঙাইগাঁও, অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও বৰপেটা, ভবানীপুৰ, বজালীত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে । লগতে বি টি এ ডিত গোটেইকেইখন আসন এন ডি এই পাব বুলি মন্তব্য কৰে ।

