মই ভাগৱত গীতাত শপত খাই কৈছোঁ, মোৰ বাহিৰত কোনো সম্পত্তি নাই: শপত খাই ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

পুৰণি ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি বিজেপি মিত্ৰশক্তিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 4:33 PM IST

যোৰহাট : "সকলো পুৰণি ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি বিজেপিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি কৰি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব ।" মঙলবাৰে বিজেপি মিত্ৰশক্তি তথা অগপৰ টীয়ক সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

আনহাতে, তিনি গগৈৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে নিজকে ডাঙৰ গগৈ বুলি ভাবে । কাৰণ তেওঁলোকে নিজকে চন্দ্ৰগ্ৰহৰ পৰা অহা বুলি ভাবে । আমাৰো গগৈ আছে । মই ক'ম লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ পৰা আহিছে আৰু পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰিছে তিনি গগৈয়ে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মই ভাগৱত গীতাত শপত খাই কৈছোঁ, মোৰ ভাৰতৰ বাহিৰত কোনো সম্পত্তি নাই । গৌৰৱ গগৈ আহক মোৰ ঘৰলৈ, তেওঁ চাব পাৰিব মোৰ কিমান সম্পত্তি আছে । তেওঁ মোক তেওঁৰ পৰিবাৰ নামত পাকিস্তানত থকা বেংক একাউণ্ট দেখুওৱাক ।" আনহাতে, ভাৰ্চুৱেলী ভগৱানক লগ পায় জানো বুলিও গৌৰৱক কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

লগতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক কটাক্ষ কৰি তেওঁলোক 'পাগল' বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইফালে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ৯৫ ৰ পৰা ১০০ খন আসন লাভ কৰিব । কিন্তু যোৰহাট লোকসভাত আসন কমিব পাৰে যদিও কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ আসন সমান সমান হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অগপ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

