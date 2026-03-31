য'ত সনাতনীৰ শক্তি আছে তাত আমিয়েই জিকিম: ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰী

য'ত সনাতনীৰ শক্তি আছে তাত আমিয়েই জিকিম: ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰী
ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা । ৩০ হাজাৰতকৈ অধিক লোক উপস্থিত সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শশীকান্ত দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ।
Published : March 31, 2026 at 8:50 PM IST
ৰহা : "যিখিনি জেগাত সনাতনী মানুহে ৰিজাল্ট দিব পাৰে তাত আমি শ্বুইপ কৰিম আৰু য'ত সনাতনী মানুহে ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে তাত আমি ক'ৰ পৰা জিকিম । গতেকে য'ত সনাতনীৰ শক্তি আছে তাত আমি জিকিম আৰু য'ত সনাতনীৰ শক্তি নাই তাত আমি হাৰিম ।" ৰহাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা তথা ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে । আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কোন, মই চিনিয়েই নাপাওঁ ।"
ৰহা সমষ্টিৰ ৰহা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত বিজেপি দলৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত অংশ লৈ তেওঁ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলটোৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । আগন্তুক চৰকাৰৰ দিনত মহিলাসকলক ২৫ হাজাৰ টকাৰ আঁচনিৰ ধন দিয়াৰ লগতে দুই লাখ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে । লগতে ৰহা সমষ্টিৰ বাবে ১০ হাজাৰ মহিলাক নতুনকৈ অৰুণোদয় দিয়া হ'ব বুলিও কয় ।
৩০ সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থকা সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰহাত উন্নয়নৰ গংগা ব'ব বুলি কয় । তেওঁ ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰ আজি আমি মুকলি কৰিছোঁ । ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে সংকল্প পত্ৰখন পঢ়ে । আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম । নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰ হ'লে আমি কোনখিনি কাম কৰিম তাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব । ৰহাৰ নিৰ্বাচনী সভালৈ আগতেও আহিছোঁ । যোৱাবাৰ ৰহা সমষ্টিত আমি বিজেপি দল পৰাজিত হৈছোঁ । শশীকান্ত দাস মোৰ লগত বহুদিনৰ পৰিচিত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনত জিকাৰ পিছত তেওঁ মোক এদিন আহি ক'লে, দাদা কংগ্ৰেছত থাকি মোৰ মনটো ভাললগা নাই । সেইকাৰণে মই আপোনাৰ লগত আহিব খোজো । তেতিয়া মই ক'লোঁ, ৰহা বৰ্তমানৰ যিটো সমষ্টি তই অহাবাৰ বিজেপি হিচাবে জিকিব নোৱাৰ । কাৰণ এই সমষ্টিটোত জনগাঁথনি পৰিৰ্বতন হৈছে । বিষ্ণু দাসক আমি বহু কষ্ট কৰিলোঁ, জিকাব পৰা নাই । অকণমান বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে । গতিকে মোৰ লগত আহিলে তোৰ লোকচান হ'ব, তই আহিব নালাগে । তেতিয়া শশীকান্ত দাসে ক'লে, দাদা ময়ো জানো ৰহাত মই নিৰ্বাচন জিকিব নোৱাৰো । কিন্তু মই আপোনাৰ লগতে থাকিব খোজোঁ । ভগৱানে আমাক সহায় কৰিলে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পিছত ৰহা সমষ্টিটো পৰিবৰ্তন হ'ল । ৰহাত আমি জিকিম । কাৰণ এতিয়া ৰহাৰ যিটো জনগাঁথনি, এই জনগাঁথনিটো আগতকৈ বেলেগ । এইবাৰ আমি বিজেপি হিচাপেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিব পাৰিম । বহুতে ক'ব পাৰে যে শশীকান্ত দাস বিজেপিত বিধায়ক হ'বৰ বাবেই আহিছে । কিন্তু তেওঁ যেতিয়া বিজেপিত আহিছিল, আজিৰ সমষ্টিটো বিজেপিত নাছিল । তাৰমানে পুৰণা সমষ্টিটোত তেওঁ হাৰিলেহেঁতেন । নতুন সমষ্টিটোত জিকিব । তেওঁ ৰহাত বিধায়ক হ'ম বুলি অহা নাছিল । একেলগে আমাৰ লগত কাম কৰিবৰ বাবেহে আমাৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল । এইটো হ'ল চাৰি বছৰৰ আগৰ কথা । কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত সমষ্টিটো পৰিবৰ্তন হ'ল ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এতিয়া আমাৰ সমষ্টিটোত কোন জিকিব কোন হাৰিব অসমীয়া মানুহে ঠিক কৰিব, বাহিৰৰ মনুহে নহয় । এতিয়া ছাবি-কাঠি অসমীয়া মানুহৰ লগত আছে । সেইকাৰণে হিন্দু-মুছলমান, খ্ৰীষ্টান-বৌদ্ধ সকলোৰে এইবাৰ অসমত পৰিবেশ সলনি হৈছে । বিজেপি-এজিপি লগলাগি এইবাৰ নব্বৈখনতকৈ বেছি আসন লৈ চৰকাৰ কৰিম । আমাৰ অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব । আপোনালোক নগাঁৱত থাকে, অসমৰ পৰিবেশৰ বিষয়ে ক'ব নালাগে । বটদ্ৰৱা থান, য'ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে জন্ম লৈছিল তাতো আজি দখল কৰা হৈছে । কিন্তুপাঁচবছৰত আপোনালোকে আমাক সাহস দিলে । দখল কৰা মানুহসকলক খেদিলোঁ ।"