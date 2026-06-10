দেশৰ দীঘলীয়া সময়ৰ নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ শুভেচ্ছা

দেশৰ দীঘলীয়া সময়ৰ নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ শুভেচ্ছা
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসমৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা দায়িত্বৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷
Published : June 10, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 4:58 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক অতিক্ৰম কৰি বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় মানে ৪,৩৯৯ দিনৰ কাৰ্য্য়কাল অতিক্ৰম কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ এই উপলক্ষে তেওঁক দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্য়ায়ৰ নেতৃত্বই মোদীক অভিনন্দন জনাইছে ৷
দেশী-বিদেশী নেতা-মন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দেশৰ সৰ্বাধিক সময় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসমৰ প্ৰতি দেখুওৱা গুৰুত্বৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷
History remembers milestones. Nations remember the leaders who shape them.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 10, 2026
Congratulations to Adarniya Shri @narendramodi Ji on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Over the past 4,399 days, his leadership has driven reform, expanded opportunity and shaped… pic.twitter.com/sY2K6lKPrv
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে- ‘‘শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী— এটি নাম, যি নামত সমৃদ্ধ ১২ বছৰীয়া কার্যকালৰ ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ঐতিহাসিক উন্নয়ন আৰু ৰূপান্তৰৰ অধ্যায় । আজি মাননীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সময় ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এক নতুন ইতিহাস ৰচিলে । এই ক্ষণ কেৱল এটা ৰাজনৈতিক মাইলৰ খুঁটি নহয়; ই এক শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী আৰু বিশ্বমঞ্চত আগবাঢ়ি যোৱা ভাৰতৰ যাত্ৰাৰ স্বীকৃতি । যোৱা ১২ বছৰত ভাৰতৰ উন্নয়ন, দৰিদ্ৰৰ কল্যাণ, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ তথা উন্নয়ন, ডিজিটেল বিপ্লৱ, আত্মনিৰ্ভৰতা আৰু বিশ্বজুৰি ভাৰতৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যি অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰা হৈছে, সেয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ ফল । এই গৌৰৱময় আৰু স্মৰণীয় উপলক্ষত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’
NARENDRA MODI- the name that encompasses almost all major development which India has seen in the last 12 years.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 10, 2026
Today, as Adarniya @narendramodi ji becomes the longest serving elected Prime Minister of India, a day to be etched in the annals of history, we celebrate the… pic.twitter.com/KB6Sqhh83Z
ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ বিকাশৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ অৱলোকন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন ৰাজহুৱা পত্ৰও প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ এটা পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে- ‘‘দেশৰ সৰ্বাধিক সময় ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ ৩.৫ কোটি জনতাৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । তেখেতৰ নেতৃত্বত অসমে কেৱল উন্নয়নৰ গতি লাভ কৰা নাই; বৰঞ্চ নতুন আত্মবিশ্বাস, নতুন সম্ভাৱনা আৰু নতুন পৰিচয়েৰে দেশৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ এক শক্তিশালী কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে৷ আজিৰ 'নতুন অসম' গঠনৰ এই যাত্ৰাত তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আশীৰ্বাদ সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব ।’’
As Adarniya Shri @narendramodi Ji becomes India's longest serving Prime Minister, I conveyed to him the heartfelt gratitude of the 3.5 crore people of Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 10, 2026
His leadership has realigned Assam's development trajectory from being a dependent state to a contributory state in… pic.twitter.com/6YY7UZ4FNN
উক্ত চিঠিখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে দশক দশক ধৰি অসমৰ বহু লোকে ভাৰতীয় হিচাপে গৌৰৱ বোধ কৰাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় মূলসুঁতিৰ পৰা নিজকে বহু দূৰৈৰ যেন অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁৰ মতে, মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ধাৰণা বহু পৰিমাণে সলনি হৈছে, অঞ্চলটোৱে এক দূৰ সীমনাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মনোযোগৰ কেন্দ্ৰলৈ গতি কৰিছে৷
উত্তৰ-পূবক মোদীয়ে "অষ্টলক্ষ্মী" বুলি বৰ্ণনা কৰা আৰু এই অঞ্চলটো ভাৰতৰ বাবে "নতুন বিকাশৰ ইঞ্জিন" হোৱাৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা উল্লেখ কৰি শৰ্মাই কয় যে এই ধাৰণাসমূহে লাখ লাখ লোকৰ মাজত আত্মবিশ্বাস জগাই তোলাৰ লগতে অঞ্চলটোক কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বতে থকা আখ্যানক পুনৰ গঢ় দিয়াত সহায় কৰে । ড৹ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সঘন অসম ভ্ৰমণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৩৬ বাৰ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল, যিটো পূৰ্বৰ যিকোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ অধিক । তেওঁ কয় যে এই ভ্ৰমণসমূহে ধাৰাবাহিকভাৱে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যে দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অসম আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যেতিয়া অসম জিএছটি অনুমোদন কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত হৈছিল, তেতিয়া "A for Assam" বুলি মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সঁহাৰি জনাইছিল ৷ তথাপিও ই অগণন লোকৰ হৃদয় চুই গৈছিল । সেই মুহূৰ্তত অসমে অনুভৱ কৰিছিল যে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি পাইছে, মূল্য দিয়া হৈছে আৰু অসমলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা হৈছে । অসমৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰেম কেতিয়াও কেৱল কথাতে সীমাবদ্ধ নহয় বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰ প্ৰশংসা কৰা, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে ভাৱৰ আদান-প্ৰদান, বিহু, বাগুৰুম্বা, ঝুমুৰ আদি ডাঙৰ ডাঙৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাকে ধৰি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত গভীৰভাৱে অনুৰণন ঘটা কেইবাটাও মুহূৰ্তৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্মৰণ কৰে।
তেওঁ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে । উল্লিখিত মাইলৰ খুঁটিসমূহৰ ভিতৰত আছে চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বক উদযাপনৰ প্ৰচেষ্টা আদি ।
উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ সম্প্ৰসাৰণ, অসম জৈৱ-ৰিফাইনেৰী স্থাপন, জাগীৰোডত ২৭,০০০ কোটি টকাৰ টাটা অৰ্ধপৰিবাহী সুবিধা, লোকপ্ৰিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নতুন টাৰ্মিনেল আদিকে ধৰি মোদীৰ কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কথা উল্লেখ কৰে ড৹ শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলং, যোৰহাট-মাজুলী দলং, প্ৰস্তাৱিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুৰংগ, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড আৰু কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ দৰে চলি থকা আৰু প্ৰস্তাৱিত আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পকে ধৰি সংযোগৰ উন্নতিৰ দিশতো আঙুলিয়াই দিয়ে ।
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মোদী চৰকাৰক বিভিন্ন চুক্তি আৰু স্থায়ী সংযোগৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰি কয় যে বহু যুৱকে এতিয়া অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে ভৱিষ্যতলৈ আগুৱাইছে । এইমছ গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি, দক্ষতা বিকাশ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগকে ধৰি স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষাৰ উদ্যোগসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰৰ অংশ হৈ থাকিব যদিও অসমৰ ৰাইজে আৰু এইবোৰ কথা গভীৰভাৱে মনত ৰাখিব ৷
উল্লেখ্য় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ১২ বছৰ আৰু তাৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ১৩ বছৰ (মুঠ ৪,৬০৭ দিন) কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে, তেওঁ ভাৰতৰ ইতিহাসত সৰ্বমুঠ ৮,৯৩১ দিনৰো অধিক সময় নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে থকাৰ এক বিৰল অভিলেখৰো অধিকাৰী হৈ আছে ৷
লগতে পঢ়ক: সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব