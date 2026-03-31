কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অৰুণোদয় নাপায়, গতিকে চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী

কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অৰুণোদয় নাপায়, গতিকে চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী
বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰভাগত বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প সমাবেশ । নাৰায়ণ ডেকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : March 31, 2026 at 10:43 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কালাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সমাবেশত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "অসম উন্নয়নৰ দিশেৰে গতি কৰিছে । অসমত ৩৫ খন মেডিকেল কলেজ হ'ব, ৩৫ খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ’ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইমান দলং হ'ব বুলি কোনে ভাবিছিল ? এতিয়া অসমত তেজৰ ৰঙে নহয়, হোলীৰ ৰঙে নৱজাগৰণ আনিছে ।"
তেওঁ কয়, "অসমে এক নতুন ইতিহাসলৈ গতি কৰিছে । যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি বৰক্ষেত্ৰীত পৰাজিত হৈছিলোঁ, কিন্ত এইবাৰ সমষ্টি ভাগ হ'ল । গতিকে এইবাৰ নাৰায়ণ ডেকাক জিকাবই লাগিব । শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি, মহামহোপাধ্যায় ধীৰেশ্বৰ আচাৰ্যলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাকৰি নিকা পদ্ধতিৰে দিম বুলি কওঁতে ‘‘আগতে মোক হাঁহিছিল ৷ আজি ১ লাখ ৬৫ হাজাৰক চাকৰি দিলোঁ আৰু এক টকাও নোহোৱাকৈ যুৱক-যুৱতীয়ে চাকৰি পালে’’ বুলি কয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে দুই লাখ লোকক চৰকাৰী চাকৰি দিম । ৭৫ হাজাৰক নতুনকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি, ২৫ হাজাৰক আৰক্ষীৰ চাকৰি দিম । কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অৰুণোদয় নাপায়, গতিকে চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব । হাতৰ ছবি নতুন বোৱাৰীৰ দৰেই ৰাখিব লাগিব । "
আনহাতে যোৱা পাঁচ বছৰ মই গমেই নাপালোঁ দিগন্ত বৰ্মন যে বিধায়ক আছিল বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, "দিগন্ত বৰ্মন ভাল মানুহ মনে মনে থাকে । কথাই নকয় । আনহাতে আগন্তুক দিনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ ছয় মাহৰ ভিতৰত দুখুঁটিমুখৰ শ্লুইছ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব, কমাৰকুছি আৰক্ষী চকী দুই মাহতে আৰক্ষী থানালৈ উন্নীত কৰা হ'ব আৰু বৰভাগত ছয়মাহৰ ভিতৰত অগ্নিনিৰ্বাক বাহিনীৰ শাখা স্থাপন কৰা হ'ব ।"
লক্ষণীয়ভাৱে উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰা সময়ত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা মিঞা সম্পৰ্কত একো এটি শব্দ নক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সমগ্ৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী সভাত মিঞা শব্দৰ লগতে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা মিঞাৰ কামিহাড় ভঙাৰ কথাৰে নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সভাত মিঞা সম্পৰ্কত একেবাৰেই নৰম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
আনহাতে নদুৱাৰত কোনো হিংসাত্মক ঘটনা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছক এতিয়া একো কথাতে বিস্বাস কৰিব নোৱাৰি বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মেডিকেল প্ৰেচকিপশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা বুলি কৈ নদুৱাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ এইদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই বিজয় সংকল্প সমাবেশত নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা অলকা দেশাই শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে নাৰায়ণ ডেকাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ।