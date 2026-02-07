পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কাজিয়া; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে সকলো

পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কাজিয়া; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে সকলো
বাছৰ ভিতৰতে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজৰ কাজিয়া গৈ হতাহতি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । সেই কাজিয়া ভাঙি দিছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ।
Published : February 7, 2026 at 8:00 AM IST
যোৰহাট : "মুছলমান মানুহে বিৰিয়ানি খায় গৰু মাংসৰ সৈতে । হিন্দু মানুহক গৰু মাংস খোৱা ট্ৰেইনিং কেনেকৈ দিব । হয় মুছলমানে আৰম্ভ কৰিব লাগিব যে আমি গৰু মাংস নাখাওঁ, মুৰ্গী মাংস খাম বুলি । নহ'লে হিন্দুৱে ক'ব লাগিব মুৰ্গী মাংস নহ'লেও হ'ব গৰু মাংস খাম । বৰ অসম বিৰিয়ানি আৰু পৰঠাক লৈ নহয় । মুছলমানে মুছলমানৰ খাদ্য খাব আৰু হিন্দুৱে হিন্দুৰ খাদ্য খাব । কিন্তু বজাৰত বা বাহিৰত যিটো খাদ্য খাম সেইটো চেকুলাৰ খাদ্য হ'ব । যিটো হিন্দুৱেও খাব পাৰিব আৰু মুছলমানেও খাব পাৰিব । তেওঁ এইটো ক'ব লাগিছিল যে মই যিটো খাদ্য বনোৱা ট্ৰেইনিং দিম সেইটো মুছলমানেও খাব আৰু হিন্দুৱেও খাব পাৰিব । তেওঁ যিটো ফৰ্মূলাৰ কথা কৈছে সেইটো সম্প্ৰদায়িক ।" অখিল গগৈয়ে মুছলমানৰ পৰঠা আৰু বিৰিয়ানিৰ ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে বৰ অসম গঢ়া ফৰ্মূলা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা সন্দৰ্ভতো তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত কাজিয়া লগা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাৰ প্ৰথম বাছত উঠিয়ে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল । প্ৰথম বাছৰ ভিতৰতে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কাজিয়া । সুধিব হয়নে নহয় সেয়া । কাজিয়া এনে পৰ্যায় পাইছিল গৈ যে হতাহতি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । সেই কাজিয়া জিতেন্দ্ৰ সিঙে ভাঙি দিছিল । এয়াই নেকি তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা । তেওঁ ক'ত যাব বাকীকেইজনক নজনায়, আমি ক'ত যাম সকলোৱে জানে ।"
আনহাতে, গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈ থকা দিনতেই কাজিৰঙা, বটদ্ৰৱাত অনুপ্ৰৱেশ হৈছিল । যেতিয়া কাজিৰঙাত উচ্ছেদ চলিছিল সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বটদ্ৰৱাত চলা উচ্ছেদতো তেওঁ কেতিয়াও সমৰ্থন কৰি টুইট এটা কৰা নাছিল । গৌৰৱ গগৈৰ সোঁৱে-বাঁৱে যিসকল ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোকে অসমত এন আৰ চি ফেইল কৰাইছিল । সেয়াও মই ক'ম । "
শুকুৰবাৰে তিতাবৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে এতিয়া উজনিৰ দুলীয়াজান আৰু মাৰ্ঘেৰিটালৈকে মিঞা সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । আমি অহা ৫ আৰু ১০ বছৰত যদি প্ৰতিৰোধ এটা যদি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো, অসমীয়া মানুহৰ একোৱে বাচি নাথাকিব ।
আনহাতে, ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেট বৈঠকত গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁ পত্নীৰ পাকিস্তান লিংকৰ প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ১১ বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সকলো দাঙি ধৰিম ।"
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এতিয়া কংগ্ৰেছ এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে টিকট দিয়া সময়লৈকে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী চলাই ৰখাই দিগদাৰ হ'ব । আৰু অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক হৰুবাৱ লাগিব ।"
তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কেইটামান সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিজেপিক হৰুৱায় দিয়ে । সেয়েহে তিতাবৰত জিকিবলৈও সাজু আৰু হাৰিবলৈও সাজু । তিতাবৰৰ পৰাই অসমক ১৫ বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে, কিন্তু একো নহ'ল । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জালুকবাৰীত সকলো হ'ল । সেয়েহে সাংবাদিকসকলক মই জালুকবাৰী দেখুবাবলৈ লৈ যাম ।"
লগতে তেওঁ কয় যে ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত বিভিন্ন বিভাগত ২০০০ নতুন নিযুক্তি দিয়া হ'ব । উল্লেখ্য যে তিতাবৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩৫,৪৪১ গৰাকী মহিলাক প্ৰত্যেককে ১০ হাজাৰ টকাকৈ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।