বিৰিয়ানিৰ মাংস চিকেন হ'ব নে বীফ ? সেই কথাটোৱেই বুজি পোৱা নাই হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে !

অখিল গগৈৰ মিঞা বিৰিয়ানি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ৷ কংগ্ৰেছেও স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁলোক অসমীয়াৰ লগত আছে নে মিঞাৰ লগত আছে ।

Assam CM Golaghat visit
দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 4:26 PM IST

গোলাঘাট : "অখিল গগৈয়ে কালি এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ দলত যোগদান কৰাইছে । তেওঁক এটা দায়িত্ব দিছে যে মিঞাই ঘৰত বনোৱা পৰঠা আৰু বিৰিয়ানি ট্ৰেইনিং কৰাই আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতো যাতে বনাই তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । মিঞাৰ পৰঠা আৰু বিৰিয়ানিত মাংসতো কি থাকিব ? অখিল গগৈয়ে প্ৰথমে ক'ব লাগিব যিটো মিঞাৰ বিৰিয়ানি বনিব তাত গৰুৰ মাংস থাকিব নে নাই । ইনডাইৰেক্টলী এইটো ক'ব খোজা নাইতো আমিও গৰুৰ মাংস খাব লাগিব বুলি । কাৰণ মিঞাৰ বিৰিয়ানিতো গৰুৰ মাংসদি খায় । মইতো কালি ৰাতি অখিলক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি কৰিম এবাৰ যে বিৰিয়ানিটোৰ মাংস চিকেন হ'ব নে বীফ হ'ব ?" অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি শুকুৰবাৰে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শুকুৰবাৰে দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ এনেদৰে কয় ।

অখিল গগৈৰ মিঞা বিৰিয়ানি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী

আনহাতে, কংগ্ৰেছ তথা গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁলোক মিঞাৰ লগতে আছে নে অসমীয়াৰ লগত আছে । মিঞাসকল প্ৰথম অৱস্থাত ধুবুৰী আৰু বৰপেটা জিলাত আছিল, কিন্তু বৰ্তমান দুলীয়াজান আৰু মাৰ্ঘেৰিটালৈকে গুচি গৈছে । বটদ্ৰৱা দখল কৰিছিল । গতিকে আমি ক'ত যাম । তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে তেওঁলোক মিঞাৰ লগত আছে নে অসমীয়াৰ লগত আছে ।"

Assam CM Golaghat visit
সভাত উপস্থিত একাংশ মহিলা

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈৰ মূল পৰামৰ্শদাতা হ'ল হৰ্ষ মন্দৰ আৰু এজন আমান ৱদুত । এই দুজন ব্যক্তিয়ে এখন কিতাপ সম্পাদনা কৰিছিল, য'ত লিখা আছিল যে অসমত অসমীয়া পাছত আহিছে আৰু মিঞাসকল আগত আহিছে । আৰু এই কিতাপখন লিখিছিল আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে । আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই দলটোৱে এনে কিছুমান লোকক লগত লৈছে, যিসকল মানুহৰ বুৰঞ্জী হৈছে অসমীয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে কোৱা । আজি এইসকলক কংগ্ৰেছ দলৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জড়িত কৰি আৰু দিনে-নিশাই মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বিষয়ে লিখা কাম হৈছে ।" পূৰ্বতে ভুপেন বৰা, ৰিপুণ বৰা সভাপতি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা লোকক কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত অনা নাছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ।

Assam CM Golaghat visit
দেৰগাঁৱত জনতাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী

দেৰগাঁও সমষ্টিত কোনে টিকট পাব

আনহাতে, দেৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ কোন দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট লাভ কৰি সেই কথা স্পষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দেৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব, এই কথা আমি অগপক জনাইছোঁ । অগপই কৈছে দেৰগাঁও আমাক লাগে, বিজেপিয়ে কৈছে আমাক লাগে । এই সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ব । কিন্তু আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে এইবাৰ দেৰগাঁও সমষ্টি বিচাৰিছে আৰু ২০২১ চনত দেৰগাঁও, টীয়ক আৰু আমগুৰি সমষ্টি দিছিলোঁ । তেতিয়া মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে অহাবাৰ আমি চাম । কিন্তু ইয়াৰ বাবে অগপৰ লগত কাজিয়া নকৰোঁ, এই কাম মিত্ৰতাৰ বান্ধোনেৰে হ'ব ।"

Assam CM Golaghat visit
দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী

মেঘালয়ত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী

ইফালে মেঘালয়ত সংঘটিত কয়লা খনিৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আমাৰ কথা-বতৰা হৈ আছে । এই বিষয়ে মই বিশেষ একো নকওঁ, যি পৰ্যন্ত সকলো তথ্য মোৰ ওচৰত নাহে । বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ।

Assam CM Golaghat visit
দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে দেৰগাঁও সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ সভা ১১১ খন হ'ল আৰু শুকুৰবাৰে ১১৩ খন সভা সমাপ্ত হ'ব ।

