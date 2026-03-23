তেওঁ পাকিস্তানত ইলেকশ্যন খেলিলে বেছি ভোট পালেহেঁতেন : গৌৰৱ গগৈলৈ পুনৰ বাক্যবাণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
গোলাঘাটত অতুল বৰা, মৃণাল শইকীয়া, মৃদুল দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰাটো নিশ্চিত ।
Published : March 23, 2026 at 9:21 PM IST
গোলাঘাট : "গৌৰৱ গগৈয়ে নমিনেশ্যন দিছে মই শুভেচ্ছা জনাইছো, কিন্তু ভাৰততকৈ পাকিস্তানত দিলে তেওঁ বেছি ভোট পালেহেঁতেন । মই এইটোকে কৈছো যে তেওঁ পাকিস্তানত ইলেকশ্যন খেলিলে ভোট বেছি পালেহেঁতেন ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বোকাখাত সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা, খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰা অতুল বৰা, খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা মৃণাল শইকীয়া আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা মৃদুল কুমাৰ দত্তই মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব । মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো । এইবাৰ নিৰ্বাচনত জনতাৰ যি আগ্ৰহ আৰু বিৰোধীৰ যি পৰিৱেশ দেখিলো, তাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"
আনহাতে, বিজেপি নেতাৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ দলৰ পৰা ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আঁতৰি গৈ বেলেগ দলত যোগদান কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ হৈয়ে থাকে । কিন্তু বেলেগ দলৰ তুলনাত এইটো তেনেই নগণ্য ।"
ইফালে বিৰোধীৰ প্ৰসংগৰে কিমান আসন লাভ কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ কয়, "বিৰোধী শূন্য বুলি ক'ব নোৱাৰি । আজিৰ তাৰিখত কিমান আসন লাভ কৰিম সেই কথা ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ । কাৰণ যিবিলাক আসন নাপাওঁ বুলি ভাবিছিলো সেইবিলাক আসন আমাৰ বাবে ভাল হৈ গৈ আছে । বিৰোধীয়ে মিত্ৰতা কৰোতে বহু দেৰি হ'ল আৰু এই মিত্ৰতা কাগজতে থাকিব ।"
শিৱসাগৰ প্ৰসংগত কয়, "শিৱসাগৰত আমি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কুশল দুৱৰী আৰু অগপৰ পৰা প্ৰদীপ হাজৰিকাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।"
গৌৰৱ গগৈ নেতা হোৱাৰ যোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলে নিজকে বিফল হৈছো বুলি স্বীকাৰ কৰিছে । যেতিয়া আপোনাৰ দলৰ নেতাসকলে বেলেগ দলত যোগদান কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি নেতা হোৱাৰ যোগ্য নহয় । এ পি এ চিত ডেৰ কোটি ঘোচ লোৱাসকলে আদৰ্শগত কংগ্ৰেছী বুলি কৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, তেওঁৰ ওচৰত ২২৬ টা সমষ্টিৰে নিৰ্বাচনী ফলাফল আছে বুলি এক কৌশলী মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।