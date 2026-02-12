আদালতত আহি প্ৰমাণ কৰক মোৰ ক'ত বেনামী সম্পত্তি আছে: কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত মাজুলীত ৩১,৯৫২ গৰাকী গোটৰ মহিলাক আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । বহুকেইটা কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ ।
Published : February 12, 2026 at 2:59 PM IST
মাজুলী : "মই এটাই কথা জানো যে ৰাজনীতি কৰিলে মানুহ স্পষ্ট হ'ব লাগে আৰু ৰাজনীতি হ'লে আপুনি ইমানলৈকে নাযাব যাক আপুনি কেতিয়াও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব । মই সদায় কৈ আছোঁ যে আমাৰ লগত যিয়ে সম্পত্তি থাকি আমি ইলেকচনৰ এফিডএভিটত দিম । সকলোৱে দেখাই পাই থাকে, ২০২১ চনৰ এফিডএভিড আছে, তাৰ আগৰ ২০১৬ চনৰো আছে । এই যে এটা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি থাকে তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিছোঁ যে আদালতত আহি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যে মোৰ ক'ত বেনামী সম্পত্তি আছে ।" কংগ্ৰেছৰ বেনামী সম্পত্তিৰ অভিযোগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানি গোচৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত মাজুলী জিলাৰ ৩১,৯৫২ গৰাকী গোটৰ মহিলা সদস্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক বিতৰণ কৰে । লগতে উক্ত অনুষ্ঠানৰ পৰায়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ অত্যাধুনিক যাদুঘৰ, জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়, জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয় ভাৰ্চুৱেলি উন্মোচন কৰে ।
ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন আৰু মূল স্থায়ী চৌহদ, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে চেলেক-ধূনাগুৰি দলঙৰ মাজুলীৰ ফালৰ দলঙৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ পিছত মাজুলীবাসীৰ বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট-মাজুলী দলঙৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ লগতে দলং সংযোগী ঘাইপথৰ কামৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মহন, ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গামে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।