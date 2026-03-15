কোনো দেউতাক-মাকে ল’ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াৰ বাবে খৰচ কৰিব নালাগে, মামাই তাৰ দায়িত্ব ল'ব : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দেওবাৰে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত যুৱ শক্তি সন্মিলনত অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ?
Published : March 15, 2026 at 11:36 PM IST
গুৱাহাটী: পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
দেওবাৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই আয়োজন কৰা যুৱ শক্তি সন্মিলনত অংশগ্রহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেইটাও নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷ তাৰ ভিতৰত শিক্ষিত নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান, অবৈধ বাংলাদেশীক বহিস্কাৰকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে স্থান লাভ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘অহাবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিব আৰু দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ লগতে আমি ১০ লাখ ল'ৰা-ছোৱালীক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দুই লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিম । প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা ৮ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক দুই লাখকৈ টকা দিম । পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত কোনো দেউতাক মাকে ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াৰ বাবে খৰচ কৰিব নালাগে । মামাই তাৰ দায়িত্ব ল'ব ।’’
অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘এইবাৰ আমি ডেৰ লাখ অবৈধ বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিলো ৷ অহা পাঁচ বছৰত অবৈধ বাংলাদেশীৰ হাতত থকা একঠা মাটিও উঘালি আনিম । কোনো অবৈধ বাংলাদেশীক আমাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ নিদিও । কোনো বাংলাদেশীয়ে আমাৰ মাটি দখল কৰিব নোৱাৰিব, এয়া মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । ক’ৰবাত যদিও এবিঘা মাটি দখল কৰি আছে তাকো আমি কাঢ়ি আনিম । এই অসমত বাংলাদেশীক ৰঙা পীৰা পাৰিব নিদিও, তেওঁলোকৰ বাবে অসম বিচৰণ ভূমি হ'ব নোৱাৰে । এটা এটাকৈ বুলড’জাৰৰে অবৈধ বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিম ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এটায়ে সংকল্প দেশক বচাম, অসমক বচাম, আমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি নিৰ্মাণ কৰিম । আমাৰ অসমখনক সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ দিশে লৈ যাব বিচাৰো । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰাজ্যখনে নতুন দিগন্ত স্পৰ্শ কৰিছে । আমাৰ অসমে আকাশ চুব লাগিব । ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে যি আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো, আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছো ।’’
‘‘গৃহমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত ছয়খনকৈ শান্তি চুক্তি হ'ব ৷ ১০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে অস্ত্ৰ এৰি মূলসূঁতিলৈ উভতিব বুলি কল্পনা কৰা নাছিলো । আমাৰ এইখন অসমত ঢলা-শদিয়া, বগীবিল, যোৰহাটত মাজুলী, কলিয়াবৰ, নগাঁও মৰিগাঁও, কুৰুৱা-নাৰেংগীৰ মাজত দলং হ'ব, নুমলীগড়-গহপুৰৰ মাজত টানেল হ'ব, কাজিৰঙা ওপৰত এলিভেট কৰিডৰ হ'ব বুলি আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো । ২৫ খন মেডিকেল কলেজ, এইমছ, আই আই এম হ'ব, জিলাই জিলাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈছে । অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলৰ কৰা ডেৰ লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিম তাক কোনেও ভাবিব পৰা নাছিল । এইখন অসমত ৰকিবুলৰ নেতৃত্বত দৈনিক গঁড় হত্যা হৈছিল । সেই অসমত পাঁচ বছৰত এটাও গঁড় হত্যা নহ'ব কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল । চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি পোৱা আৰু শিলচৰ-গুৱাহাটীৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কথা কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমি নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিলো । আমাৰ সংকল্প নতুন অসমক পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
‘‘যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অমিত শ্বাহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল একলাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিয়া হ'ব । আজি পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো অহাবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিব আৰু দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিম । আমি ১০ লাখ ল'ৰা-ছোৱালীক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দুই লাখকৈ টকা দিম’’ বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ৷
আনহাতে, অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা দোহাই দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কোনোবাই যদি অসমৰ ফালে ৰঙাচকু দেখুৱাই সেই ৰঙাচকু আমি কাঢ়ি আনিম । কিন্তু আমি কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰো ৷ আমি যুঁজিম আৰু যুঁজি যুঁজি মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিম । বাংলাদেশীৰ হাতৰ পৰা আমি আমাৰ ৰাজ্যক ৰক্ষা কৰিম আৰু আমাৰ অসমভূমিক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত ৰূপান্তৰ কৰিম ৷ মই কথা দিছো ৰাষ্ট্ৰ নহয়, ৰাজ্য নহয় আপোনালোকৰ প্ৰতিজনে নিজৰ পৰিয়ালক চাব পাৰে, নিজে জীৱন যুদ্ধত সফল হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ লগত মামা থিয় হৈ থাকিব, হাতে-হাত ধৰি কাম কৰিব ।’’
