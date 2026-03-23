কিমান আসন পাম আমিও হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম : কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী

কিমান আসন পাম আমিও হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম : কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী
কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী । কেশৱ মহন্তক প্ৰশংসাৰে উপচালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সকলো বিসম্বাদ নোহোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : March 23, 2026 at 3:40 PM IST
কলিয়াবৰ : "আজি কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব । দুয়োজনৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল অনুষ্ঠানত মই যোগদান কৰিব বিচাৰিছো । আজি কলিয়াবৰত প্ৰথমতে কেশৱদাক মই মাত লগালোঁ । ইয়াৰ পিছত গোলাঘাটত গৈ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াকো মাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম । আৰু মই নিশ্চিত যে এইবাৰ অজিপি-বিজেপি সকলোৱে লগলাগি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিম ।" কলিয়াবৰত অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এতিয়া কিমান আসন পাম আমিও হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম । কিন্তু এইবাৰ আমি অভূতপূৰ্ব ভাল ফলাফল দেখুৱাবৰ বাবে সক্ষম হ'ম ।"
ৰাজ্যৰ দুটাকৈ ডাঙৰ দপ্তৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰাজহত থাকি কোভিড সেৱা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন্যবাদ দিলে কলিয়াবৰৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তক ।
"আজিৰে পৰা কলিয়াবৰত সকলো বিজেপিয়ে অগপক সহযোগ কৰিব । এজিপি-বিজেপি বুন্দিয়া-ভুজিয়া । এজিপি-বিজেপি মানে চেনি-চাহ ।" কলিয়াবৰত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰাক্-মুহূৰ্তত কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত সোমবাৰে এন ডি এ মিত্ৰজোঁট অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই দাখিল কৰে নিজৰ মনোনয়ন-পত্ৰ । অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই পঞ্চমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰে মনোনয়ন-পত্ৰ ।
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত একেৰাহে ৪ বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা কেশৱ মহন্তই পঞ্চমটো কাৰ্যকালৰ বাবে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰাক্-মুহূৰ্তত কুঁৱৰীটোল গান্ধী খেলপথাৰত এক বিশাল জনসভাৰ আয়োজন কৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটে । প্ৰায় ৩০ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীৰ লগতে জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহে শুভাশিস প্ৰদান কৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তক ।
কুঁৱৰীটোল গান্ধী খেলপথাৰৰ পৰা কলিয়াবৰ তিনিআলিলৈকে উলিওৱা বিশাল সমদলত প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তক আদৰি নিয়ে দলীয় কৰ্মীসকলে । কেশৱ মহন্তৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰাক্-মুহূৰ্তত কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।