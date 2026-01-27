ৰাজনীতিত নথকা হ'লে গৌৰৱ গগৈ ইমান দিনে বিদেশী হৈ গ'লহেঁতেন : আকৌ এপাট শেল এৰিলে শৰ্মাই
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ- ২৬ জানুৱাৰী আৰু ১৫ আগষ্টত গৌৰৱ গগৈ কেতিয়াও অসমত নাথাকে ।
Published : January 27, 2026 at 8:18 PM IST
ডিব্ৰুগড় : প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক লৈ মঙলবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত পুনৰ সৰৱ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গৌৰৱ গগৈয়ে ২৬ জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছতে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "২৬ জানুৱাৰী আৰু ১৫ আগষ্টত গৌৰৱ গগৈ কেতিয়াও অসমত নাথাকে । এইবাৰ বুলিয়েই নহয়, আগতেও তেওঁ ২৬ জানুৱাৰী আৰু ১৫ আগষ্টত অসমৰ কোনো অনুষ্ঠানত নাথাকে । তেওঁৰ ঘৰৰ ৩জনেই বিদেশী, তেওঁনো কেনেকৈ স্বদেশী হ'ব । ঘৰখনৰ চাৰিজনৰ ভিতৰত তিনিজনেই যেতিয়া বিদেশী তেওঁ ক'ত থাকে কোনে খবৰ ৰাখিব । ৰাজনীতিত নথকা হ'লে তেওঁ ইমানদিনে বিদেশী হৈ গ'লহেঁতেন ।"
মাহমৰাত কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মঙলবাৰে মাহমৰাৰ ন-বিজেপি নেতাৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাহমৰাত মন্ত্ৰী যোগেন মহনকে বিজেপিয়ে যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেই কথাৰ ইংগিত দি যায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইয়াত টিকট বিচৰা মানুহ নাই । ইয়াত মন্ত্ৰী হৈ যোগেন মহন আছে । মোৰ ক'বলগাখিনি কৈ দিলোঁ, এতিয়া সাংবাদিক হিচাপে বুজি লোৱাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব ।"
মাহমৰা সমষ্টিৰ ২৫,৫৫১ মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মঙলবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মাহমৰাৰ গৰৈমাৰীত অনুষ্ঠিত সভাত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । মাহমৰা সমষ্টিৰ ২৫,৫৫১ গৰাকী মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাহমৰাত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণৰ পূৰ্বে সভাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰা টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত পূজাত অংশ লয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰৈমাৰীত উপস্থিত হৈ পাটসাঁকো পিঠাগুটি পথৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে দিচাং নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ প্ৰকল্প, কাকতিবাৰী হৈ সোণাৰি-মৰাণ সংযোগী পথৰ শিলান্যাসৰ লগতে মাহমৰা সমষ্টিত ১৮৪ কোটি টকাৰ অন্যান্য প্ৰকল্পৰো শিলান্যাস কৰে । ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই জনসভাত উদ্যমী মহিলাসকলক ব্যক্তিগতকৈ বৰ্তমান প্ৰথম পৰ্যায়ত ১০ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত ২৫ হাজাৰ আৰু তাৰ পিছত ৫০ হাজাৰ টকা উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী যোগেন মহন, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ লগতে আন কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।