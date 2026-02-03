মই শ্বহীদসকলৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰা কৰিব খুজিছোঁ, সেই কাৰণে মই সাম্প্রদায়িক ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মই শ্বহীদসকলৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰা কৰিব খুজিছোঁ, সেই কাৰণে মই সাম্প্রদায়িক ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
কংগ্রেছ কেৱল মিঞাৰ পাৰ্টী । এইবাৰ মিঞাক বাদ দি কংগ্রেছক কোনেও ভোট নিদিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ৷
Published : February 3, 2026 at 8:59 PM IST
লখিমপুৰ : "অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মই কৰা নাই, কৰিছে কংগ্রেছে । বাংলাদেশৰ পৰা অহা মিঞাসকলক তুষ্টিকৰণ কৰা মানে সাম্প্রদায়িক ৰাজনীতি কৰা হয়নে নহয় । অসমীয়া মানে হিন্দু-মুছলমান সকলো । আমি অসমীয়াৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ কথা কৈছোঁ । সাম্প্রদায়িক ৰাজনীতি কোনে কৰিছে, যিসকলে বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশীসকলক অসমৰ বৰঘৰলৈ লৈ আনিব খুজিছে । গতিকে মোৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক সাম্প্রদায়িক আৰু জাতিদ্ৰোহী, দুয়োটা ।" এই বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
মঙলবাৰে লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কংগ্রেছক এনেদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰে ।
শ্বহীদৰ আদৰ্শৰ পথেৰে খোজকঢ়াতো কেনেকৈ সাম্প্রদায়িক নেকি
তেওঁ লগতে কয়, "আমিতো ভাল কামেই কৰি আছোঁ । এনে কামৰ বাবেই আঠ শতাধিক শ্বহীদ হ'ল । এই কামৰ কাৰণেই লাচিতে হাতত হেংদাং লৈছিল । গতিকে লাচিতৰ হেংদাং, শ্বহীদৰ আদৰ্শৰ পথেৰে খোজকঢ়াতো কেনেকৈ সাম্প্রদায়িক হ'ব পাৰে ? যিবিলাকে এই কথাবোৰ কৈ আছে তেওঁলোক অসমলৈ অহা কেইদিন হৈছে ? তেওঁলোকৰ মাক-দেউতাকৰ জন্মই বাংলাদেশত । তেওঁলোকে এতিয়া কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাম্প্রদায়িক ৰাজনীতি কৰিছে ।"
আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মই শ্বহীদসকলৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰা কৰিব খুজিছোঁ । সেই কাৰণে মই সাম্প্রদায়িক ? তেতিয়াহ'লে লাচিতো সাম্প্রদায়িক হ'ব, কিয় তেওঁ মোগলক খেদিছিল । মই মোগলকহে খেদিব খুজিছোঁ । মই কেনেকৈ সাম্প্রদায়িক হ'লো বুজাই দিয়ক । আৰু ২০ বছৰৰ পাছত অসমীয়া মানুহৰ ঠায়েই নাথাকিব । ২৬ লাখ বিঘা মাটি দখল কৰি থৈছে । কেনেকৈ জাতিটো জীয়াই থাকিব মোক কওক । সেই কাৰণে কংগ্রেছে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই ।"
কংগ্ৰেছ মিঞাৰ পাৰ্টী
কংগ্ৰেছক মিঞাৰ পাৰ্টী বুলি সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে ৷ কংগ্রেছ কেৱল মিঞাৰ পাৰ্টী । এইবাৰ মিঞাক বাদ দি কংগ্রেছক কোনেও ভোট নিদিয়ে । মই বহুত দিন ৰাজনীতি কৰিলোঁ । এইবাৰ অসমীয়া ৰাইজ যুঁজিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে যে মিঞাৰ পাৰ্টী অসমত আহিব নিদিওঁ । এনেকৈ যদি কেইবছৰমান ৰাখি দিব পাৰোঁ, অসমখন সুৰক্ষিত হ'ব । আমি ২ লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা খেদিলোঁ ।"
আনহাতে, বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধেও এনেদৰে কঠোৰ বাৰ্তা দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজিও হাইলাকান্দিত উচ্ছেদ চলি আছে । মই ইয়াত কথা পাতি আছোঁ, তাত বুলড'জাৰ চলি আছে । আঢ়ৈ হেজাৰ বিঘা মাটি তাত বেদখল হৈ আছে । ইয়াতো কৰিম । কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰে । অসমৰ মাটি বেদখল কৰি কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰে ।"
অখিল গগৈয়ে কন্দা নাই জুবিনৰ সমাধিত
কংগ্রেছৰ লগতে অখিল গগৈকো সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । বিশেষকৈ জুবিনৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈৰ বক্তব্যৰে সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ন্যায় আমিহে দিম । ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । অখিল গগৈয়ে কাক ন্যায় দিব ? তেওঁলোকৰ মতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্ত দোষী নহয় ? গৰিমা গাৰ্গ আদালতলৈ গৈ আছে । অখিল গগৈ যায় নেকি ?"
লগতে নাটকবাজিৰ এটা লিমিট আছে বুলি ক্ষোভ উজাৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে কিমান দিন জুবিনৰ সমাধিত গৈ কন্দা নাই । এতিয়া অখিল গগৈ জুবিনৰ সমাধিত যায়নে ? আজি মই মনত পেলাই দিয়াৰ বাবে কাইলৈ হয়তো তেওঁ যাব । এমাহ ধৰি অখিল গগৈ জুবিনৰ সমাধিত এদিনো যোৱা নাই । এইবিলাক চব ভোটৰ অংক । জুবিনক তেওঁ ভালপালে ক'লেহেঁতেন, ক'ৰ্টে যাতে শাস্তি দিয়ে তাৰবাবে আমিও এজন উকীল লগাওঁ । যদি উকীল লগোৱাই নাই তেন্তে অখিল গগৈয়ে কেনেকৈ ন্যায় দিব কওকচোন । মানুহক ঠগোৱাৰ এটা লিমিট আছে ৷"
ইউনুছ তামুলীকো সকীয়নি
ইফালে ইউনুছ তামুলীৰ বক্তব্যৰ আঁত ধৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এটা ফাল্টু মানুহ । মোৰ আগত আহি এটা লেকচাৰ মাৰকচোন । চৰকাৰ আহিব দিয়ক। জে'লৰ পৰা ৰাস্তাত নোলাব ।"
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইউনুছ তামুলীয়ে তেনে কথা ক'লে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰাৰ আহ্বান জনাই কয়, "এনেবোৰ ওলোটা প্ৰচাৰৰ বাবে জাতিটো দুৰ্বল হৈ যায় ।"
আমাৰ গগৈৰ নাম কিয় নলয় সাংবাদিকে
তিনি গগৈৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত উভতি ধৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আপোনালোকে তিনি গগৈৰ কথা কয়, কিন্তু আমাৰ গগৈকেইজনৰ নাম নলয় । তৰংগ গগৈ, চক্ৰ গগৈৰ নাম কিয় নলয় ?"
বিহপুৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ স্পষ্ট আভাস নোলাল মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যত
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ সভাসমূহত সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে উক্ত সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীজনৰ বিষয়ে ইংগিত দি যায় যদিও মঙলবাৰে বিহপুৰীয়াত তেওঁৰ বক্তব্যত তেনে কোনো ইংগিত প্ৰকাশ নাপালে । বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপি দলেই প্ৰাৰ্থী দিব বুলি তেওঁ কয় ।
আনহাতে, অগপ-বিজেপিৰ মিত্রতা থাকিব আৰু কোনো কোনো সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি তেওঁ কয় । ইফালে উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ ১০৪ টা সমষ্টিত সম্পূর্ণ হ'ল আৰু বাকী থকাকেইটাত অহা ১০ তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে জৰাবাৰী পথাৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰাৰ পাছত বেলগুৰি সত্ৰৰ উন্নয়নী আঁচনিৰ ভূমি পূজন, মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্রৰ প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন, মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন আদি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰে ।