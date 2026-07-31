এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ

এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ
দুৰ্যোগৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয় অহা নাই অসমলৈ ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST
গুৱাহাটী: "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ ভ্ৰমণত আহিলে জিলা প্ৰশাসনসমূহ তিনিদিন আগৰে পৰা ব্যস্ত হৈ যাব লাগিব । ই বান সাহায্য প্ৰদানত আমাক সহায় কৰিব নে আমাক অসুবিধা কৰিব ?" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
শুকুৰবাৰে দিছপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্রী নহাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।
বিভিন্ন দল তথা ছাত্র সংগঠনে প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ নহাক লৈ ব্যক্ত কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিতৰ্ক কৰিব পাৰে । কালি ৰাজ্যপাল যোৱাৰ পাছত বহুলোকে সমালোচনা কৰিছে যে ডিচি ৰাজ্যপালৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে । এইখিনি সময়ত হাইপ্ৰফাইল ভ্ৰমণৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমাক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰি আছে ।"
তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মোক সাহস আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিছে, বানত সকলোধৰণৰ সহায় আগবঢ়াবলৈ । আমি অবিৰতভাৱে প্ৰধানমন্ত্রীৰ সংযোগত আছোঁ । এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? মই নিজেই সাত-আঠদিন ধৰি যোৱা নাই । মই গ'লেও বহু লোক ব্যস্ত হৈ পৰিব । ফলত সমালোচনা কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়,"আনকি কিছু ছাত্র সংগঠনে এস্কৰ্ট-পাইলট লৈ নহাৰ বাবে মোক সকীয়াই দিছে । গতিকে এই বস্তুবোৰো আছে । যাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে প্ৰধানমন্ত্রী আহিব লাগে নে প্ৰধানমন্ত্রীৰ সহযোগিতা লাগে ? সহযোগ আমি সম্পূৰ্ণ লাভ কৰিছোঁ । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক পূৰ্ণ শক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে ।"
এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্রী মোৰ লগত প্ৰায়ে সংযোগত আছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সাহস নিদিলে মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সকলো ক্ষেত্রতে মোক সাহস দি গৈছে । কেতিয়া আহিব লাগে সেইটো তেওঁ নিজে ক'ব । তেখেতে অসমক কেতিয়াও বিপদত পৰিব নিদিয়ে সেইখিনি বিশ্বাস অসমৰ মানুহে ৰখা উচিত ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আজিৰ দিনটোত পলিটিকেল একো ক'ব খোজা নাই । এটাই কম যে প্ৰধানমন্ত্রীৰ পৰা আমি অফুৰন্ত সহায় পাই আছোঁ আৰু ক'তো ত্ৰুটি হোৱা নাই । প্ৰধানমন্ত্রীৰ সাহসতে মই ক্ষতিপূৰণ, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ আদি কথা কৈ আছোঁ ।"
উজনিৰ বান সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নাগালেণ্ড নিজেও বানত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বৰ্তমান এই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰাৰ সময় নহয় । এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, মানুহ সৃষ্ট নহয় । নাগালেণ্ড বৰ্তমান বানৰ কবলত আছে । এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাৰ পাছত আলোচনা কৰিব পৰা যাব । আমি সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আলোচনা কৰিব পাৰিম । বৰ্তমান আমি বানৰ সৈতে যুঁজ দি আছোঁ ।"
বান সাহায্যৰ মাজতে হোৱা কেতবোৰ চৰ্চাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আমাৰ তিনিজন মন্ত্ৰী জিলা তিনিখনত ১৮ জুলাইৰ পৰা আছে । কিন্তু একাংশই কেৱল এজন ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি ৰীল বনাই আছে । ৰীল বনোৱা মানুহবোৰে আজমলক দেখা পাই আছে কিন্তু সুশান্তক দেখা নাই ।"
তিনি মন্ত্ৰীৰ সপক্ষে স্থিতি স্পষ্ট কৰি তেওঁ কয়,"তিনিজন মন্ত্রীক দেখা নাই । হাজাৰ হাজাৰ মানুহে তাতে কাম কৰি আছে । বাহিৰৰ পৰা আহিও কাম কৰি আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে এজন ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ৰীল বনাই আছে । মই কৈছো সকলোৱে সহায় কৰিব লাগে । এতিয়া বিভেদ নহয়, একতা অনাৰ সময় ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ ল'ৰাবোৰে কেনেকে কষ্ট কৰি মানুহক উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ ফটো, ভিডিঅ' আছে । কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ নামেই লোৱা নাই । কামটো ৰাইজ আৰু চৰকাৰে মিলি কৰি আছে । ইয়াত বেলেগ বেলেগ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । এতিয়া একতা অনাৰ সময়, একেলগে কাম কৰাৰ সময় ।"