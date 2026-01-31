ETV Bharat / politics

যোৱা দুবছৰ নাওবৈচাৰ এমএলএ ক'ত আছে কোনেও গম নাপায়: মুখ্যমন্ত্ৰী

গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে কি আলোচনা হ'ল ? মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ওলাল নে কিবা সমাধান ? ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

CM comment regarding discussions with Home Minister Amit Shah on Assam Assembly Elections 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
লখিমপুৰ: "শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত দুঘন্টা জোৰা আলোচনা কৰা হয় । নিৰ্বাচনৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব তাৰ ওপৰত দুঘন্টা ধৰি সুন্দৰ আলোচনা কৰা হয় । মিত্রতাৰ কথা পাছে পৰেও আলোচনা কৰা হ'ব ।"-এই বক্তব্য মুখ্য মন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শনিবাৰে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণৰঢেকীত মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত শুকুৰবাৰে গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে । ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । লখিমপুৰৰ এই সভাখনত ৩১ হেজাৰ মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । তেওঁ কয়, "লখিমপুৰৰ এই সভাখন ১০১ নম্বৰৰ । মই অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত বাকী থকা সমষ্টিসমূহত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ শেষ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

লখিমপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান মই মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছোঁ । বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল আগন্তুক নিৰ্বাচনত দলটোক বিজয়ী কৰোৱা । আমি কোন মুখ্যমন্ত্রী হ'ব, কোন মন্ত্রী হ'ব সেইবোৰ পাছে-পৰেও আলোচনা কৰিম ।" নাওবৈচা সমষ্টি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"কংগ্রেছৰ এজনক এমএলএ পাতি ল'লে । পিছে এমএলএ ক'ত থাকে কোনেও গমেই নাপায় । যদি এমএলএ নাথাকে তেন্তে উন্নতি কেনেকৈ হ'ব ? যোৱা দুবছৰ এমএলএ ক'ত আছে কোনেও গম নাপায় । বিজেপিয়ে নাওবৈচাত ভাল প্ৰাৰ্থী দিব । ৰাইজে ভাল প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ক ।"

