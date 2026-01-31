যোৱা দুবছৰ নাওবৈচাৰ এমএলএ ক'ত আছে কোনেও গম নাপায়: মুখ্যমন্ত্ৰী
গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে কি আলোচনা হ'ল ? মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ওলাল নে কিবা সমাধান ? ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : January 31, 2026 at 8:14 PM IST
লখিমপুৰ: "শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত দুঘন্টা জোৰা আলোচনা কৰা হয় । নিৰ্বাচনৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব তাৰ ওপৰত দুঘন্টা ধৰি সুন্দৰ আলোচনা কৰা হয় । মিত্রতাৰ কথা পাছে পৰেও আলোচনা কৰা হ'ব ।"-এই বক্তব্য মুখ্য মন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
শনিবাৰে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণৰঢেকীত মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত শুকুৰবাৰে গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে । ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । লখিমপুৰৰ এই সভাখনত ৩১ হেজাৰ মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । তেওঁ কয়, "লখিমপুৰৰ এই সভাখন ১০১ নম্বৰৰ । মই অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত বাকী থকা সমষ্টিসমূহত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ শেষ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান মই মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছোঁ । বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল আগন্তুক নিৰ্বাচনত দলটোক বিজয়ী কৰোৱা । আমি কোন মুখ্যমন্ত্রী হ'ব, কোন মন্ত্রী হ'ব সেইবোৰ পাছে-পৰেও আলোচনা কৰিম ।" নাওবৈচা সমষ্টি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"কংগ্রেছৰ এজনক এমএলএ পাতি ল'লে । পিছে এমএলএ ক'ত থাকে কোনেও গমেই নাপায় । যদি এমএলএ নাথাকে তেন্তে উন্নতি কেনেকৈ হ'ব ? যোৱা দুবছৰ এমএলএ ক'ত আছে কোনেও গম নাপায় । বিজেপিয়ে নাওবৈচাত ভাল প্ৰাৰ্থী দিব । ৰাইজে ভাল প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ক ।"