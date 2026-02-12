মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেনামী সম্পত্তিৰ অভিযোগ; গৌৰৱ গগৈসহ তিনি কংগ্ৰেছ নেতালৈ ন্য়ায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেনামী সম্পত্তিৰ অভিযোগ; গৌৰৱ গগৈসহ তিনি কংগ্ৰেছ নেতালৈ ন্য়ায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৫০০ কোটিৰ মানহানি গোচৰত ন্যায়ালয়ৰ গুৰূত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ । মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ সম্পত্তিক লৈ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব গৌৰৱ গগৈ, জীতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেশ বাঘেলে ।
Published : February 12, 2026 at 2:16 PM IST
গুৱাহাটী : ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণলৈ কংগ্ৰেছ সাজু হৈছিলহে মাথোঁ, কিন্তু ৰণকৌশলত বিধি-পথালি ন্যায়ালয়ৰ । আগন্তুক নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামী-বেনামী সম্পত্তিক ইছ্যু হিচাপে লৈ কংগ্ৰেছে যি ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰিছিল, মূৰকত সেয়া বুমেৰাং হ'ল । কিয়নো নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ আনিব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছ দল তথা নেতাসকলে । অন্ততঃ এক নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে । তিনি কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানি গোচৰৰ পিছত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ ।
ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰা ৫০০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰত আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নির্দেশে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।
কামৰূপ মহানগৰ চিভিল ন্যায়াধীশ (Sr. Div.) নয়ন জে শৰ্মাৰ আদালতে ১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানিৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে যে এতিয়াৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ দুই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা জীতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেশ বাঘেললৈও ন্যায়ালয়ৰ অনুৰূপ নির্দেশ ৷
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছিল যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু দুই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ভূপেশ বাঘেল আৰু জীতেন্দ্ৰ সিঙে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে নামে-বেনামে সম্পত্তি আৰু ১২,০০০ বিঘা ভূমিৰ গৰাকী বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল ৷
আনহাতে, ২০২৬ৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা সভা-সমিতিত গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিকে মূল লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰি গৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপি যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ৫০০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল ।
ইফালে মন কৰিবলগীয়া কথা যে ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানিৰ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ৯ মাৰ্চ ধাৰ্য কৰি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি ৭ জনক আদালতত সোঁশৰীৰে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই এই প্ৰসংগত কয়, “কংগ্ৰেছ দলে ক’ৰ পৰা কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি থকাৰ তথ্য পালে, এই তথ্য ভুল আৰু মনেসজা বুলি ক'ৰ্টত জনাইছে । তেওঁৰ যদি কিবা ক’বলগা আছে, ক’ৰবাত যদি বেনামী সম্পত্তি আছে তেন্তে কংগ্ৰেছ দলে তথ্য-প্ৰমাণসহ দেখুৱাব লাগে । সেই কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা চেলেঞ্জ দিছে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া আৰু জীতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াকে ধৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টোত কৈছে সেইসকলে ক'ৰ্টত সেই কথা প্ৰমাণ কৰিব লাগে । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ৰ্টলৈ গৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ক'ৰ্টত যি মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিছে, তাত কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়টো দাঙি ধৰা ব্যক্তিসকল আছে, বাতৰিকাকতৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকে যিখিনি কথা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছে, যিখিনি কথা বাতৰিকাকতত প্ৰকাশিত হৈছে— সেইখিনি সত্যৰ ভিত্তিত হয় নে সম্পূৰ্ণ মনেসজা হয়, সেইটো তেওঁলোকক প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । যদি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা ৫০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে ।”
মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই লগতে কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই গোচৰটোৰ শুনানি হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে চিভিল জাজ ছিনিয়ৰ ডিভিজন ৱান, সন্মানীয় জাষ্টিচ নয়ন জে শৰ্মাই গোটেই কথাখিনি চাই কাগজ-পত্ৰখিনি পৰীক্ষা কৰিলে ৷ পৰীক্ষা কৰি তেওঁ এটা ষ্টে’ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাখিনিত প্ৰাথমিক যুক্তিযুক্ততা দেখি এটা স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিসকলে আজিৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকয় ।”
ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰিকাকতৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী আৰু প্ৰকাশক, সম্পাদককো ন্যায়ালয়ে তলৱ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি বিষয়ক বাতৰি পৰিবেশন কৰাত বাধা আৰোপ কৰি আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে একেটা ৰায়তে ।"
এই প্ৰসংগত দেৱজিৎ লন শইকীয়াই কয়, “কাকতখনকো বাধা-নিষেধ জাৰি কৰিছে যে এই ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বিষয়ত নিউজ কৰিছিল, আগন্তুক দিনত এই বিষয়কেইটাত ৯ মাৰ্চ তাৰিখে ক'ৰ্টত উপস্থিত নোহোৱালৈকে কোনো বাতৰি কৰিব নোৱাৰিব । অহা ৯ মাৰ্চত গৌৰৱ গগৈ, বাঘেল ডাঙৰীয়া আৰু জীতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক ক'ৰ্টলৈ তলৱ কৰিছে । ক'ৰ্টে তেওঁলোকক নোটিচ জাৰি কৰিছে । বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা কাকতখনৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী, প্ৰকাশক আৰু সম্পাদকক তলৱ কৰিছে যে কি তথ্য-প্ৰমাণ আছে সেইখিনি দাঙি ধৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বাতৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো প্ৰ'পাৰ্টী বা সম্পত্তি নাইবা স্কেম প্ৰসংগত বাতৰি প্ৰকাশ কৰাত বাৰণ কৰিছে ।”