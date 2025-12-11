বিধায়ক নুৰুল হুদাই এতিয়া মোৰ ছাঁ টোকে বাঘ দেখা হৈছে : আমিনুল ইছলাম

বিধায়ক নুৰুল হুদাই এতিয়া মোৰ ছাঁ টোকে বাঘ দেখা হৈছে : আমিনুল ইছলাম
ৰূপহীহাটত আমিনুলৰ প্ৰচাৰত হাহাকাৰ নুৰুল হুদাৰ । তুংগত দুই বিধায়কৰ বাকযুদ্ধ, চৰ্চাত সংখ্যালঘু ৰাজনীতিত ।
Published : December 11, 2025 at 7:56 PM IST
নগাঁও : ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাজনীতিত এতিয়া দুই বিধায়কৰ মূল ইছ্যু হৈ পৰিছে কাৰাগাৰ আৰু উচ্ছেদ । বিধায়ক দুগৰাকী হৈছে বৰ্তমানৰ ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু ধিং সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ।
প্ৰায় ছমাহৰো অধিক কাল এন এছ এ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ মুক্তি লাভ কৰা ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ গৃহ পঞ্চায়ত তথা গৃহ মৌজা আলিটাঙনিত বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়েই ৰূপহীহাট সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক কুচ-কাৱাজ ।
ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰধান ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ কাষ চাপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগেই বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ টাৰ্গেট । বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সমান্তৰালকৈ গাঁৱে-ভূঁঞে প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি আমিনুল ইছলামে সন্ত্ৰসবাদীক সমৰ্থন কৰি জেল হাজোতৰ ভাত খোৱা বুলি কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতেই বিধায়ক নুৰুল হুদাক উভতি ধৰিলে এ আই এই ইউ ডি এফৰ আমিনুক ইছলামে ।
বিগত দিনকেইটাত বিভিন্ন সভাই সমিতিত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ লগতে এ আই ইউ ডি এফ দলক বিজেপিৰ সহযোগী বুলি কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ পাছতেই বিধায়ক নুৰুল হুদাকো বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি আখ্যা দি নুৰুল হুদাক কথাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আমিনুল ইছলামে ।
সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে বিধায়ক নুৰুল হুদাই মিঞা ভাষাতে ভাষণ দি ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ।
ইতিমিধ্যেই নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰীত হৈ যোৱা উচ্ছেদৰ পাছতেই উচ্ছেদস্থলীত বিধায়ক আমিনুক ইছলাম উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই নিজকে সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তা সজাবলৈ উচ্ছেদিতৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক নুৰুল হুদাও । পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ্তমানৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰূপহীহাটত হোৱা উচ্ছেদস্থলীতো বিধায়ক আমিনুল ইছলাম উপস্থিত হোৱাৰ পাছত উচ্ছেদিক লৈ সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক নুৰুল হুদায়ো ।
শেহতীয়াকৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰি কাৰাগাৰলৈ যোৱা বুলি বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতেই বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে চাউল চুৰিৰ অভিযোগত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰি কটাক্ষ কৰে আমিনুল ইছলামে । আনকি বিধায়ক নুৰুল হুদাক বিজেপিৰ এজেন্ট আখ্যা দিয়ে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ।
বিষয়টো সন্দৰ্ভত ই টি ভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয়, "বিধায়ক নুৰুল হুদাই এতিয়া মোৰ ছাঁ টোকে বাঘ দেখা হৈছে । মই যতেই যাওঁ নুৰুল হুদাও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানলৈ যায় । নুৰুল হুদাৰ ঘনিষ্ঠ বহুতেই মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে । সেই খবৰ পায়েই নুৰুল হুদাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলকেই যোগদান কৰাই ৰাইজক আভুৱা ভৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । নুৰুল হুদাই এতিয়া সপোনতো মোক দেখা হৈছে । মোৰ জনপ্ৰিয়তাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নুৰুল হুদা ।"
মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আৰম্ভ কৰা সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাই ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে সংখ্যালঘু ৰাজনীতিত ।