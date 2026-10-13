ETV Bharat / politics

লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ

চিজেপি নেতা সৌৰভ, আশুতোষ আৰু অজিংক্যই একাংশ সমৰ্থকৰ সৈতে লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷

DELHI PROTEST
যন্তৰ-মন্তৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 13, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক পুনৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । চিজেপি নেতা অজিংক্য সিন্দে লগতে একাংশ সমৰ্থকৰ সৈতে তেওঁলোকে হাতত ত্ৰিৰংগা লৈ লোহাৰ গেট আৰু বেৰিকেড পাৰ হৈ যন্তৰ-মন্তৰত লুকাই চুৰকৈ প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷

তেওঁলোকে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰা সময়তে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ জোৱানে তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু আটক কৰে ৷

চিজেপিৰ আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকেই এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "আজি পুৱাই ত্ৰিৰংগা লগত লৈ 'ককৰোচ্ছ' যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাত তেওঁলোকক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আশুতোষ ৰাংকা, সৌৰভ দাস আৰু অজিংক্য সিন্দেসহ দলৰ অন্যান্য সদস্যক আটক কৰা হৈছে ।"

তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰি কয়, “আপুনি প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ দমন কৰিব নোৱাৰে ।”

দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে সোমবাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি যন্তৰ-মন্তৰত কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা সমাৱেশৰ বাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছতে চিজেপি নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷

চৰকাৰে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰিৱৰ্তে ৰামলীলা ময়দান, বুৰাৰি ময়দান আৰু চিবিডি ময়দান প্ৰতিবাদৰ বাবে নতুন স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । প্ৰতিবাদৰ বাবে স্থান পুনৰ দখল কৰাৰ প্ৰয়াসত চিজেপি নেতাসকলে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

চিজেপিয়ে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় ।

ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহযোগী আহ্বায়ক সৌৰভ দাসে কয়, "আমি পুনৰ যন্তৰ-মন্তৰ দখল কৰিছো ! আমি যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিছো আৰু এতিয়া বন্দী হৈ আছো । কিন্তু আমাৰ সকলো যুৱক-যুৱতীলৈ এইটো এটা বাৰ্তা: আমি কৰিব পাৰো ! জ্ঞানু, আপোনাৰ খেল শেষ হ'ল !"

লগতে পঢ়ক : যন্তৰ-মন্তৰ ধৰ্ণাস্থল নহয়; প্ৰতিবাদস্থলী হিচাবে দিল্লীত আন তিনিটা স্থান চূড়ান্ত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ

দেশত গৃহযুদ্ধ সদৃশ, অঘোষিত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি : সৌৰভ দাস

শান্তিপূৰ্ণ, নিৰস্ত্ৰভাৱে সমবেত হোৱা লোকক আটক কৰি দমন কৰিব নোৱাৰিব: উচ্চতম ন্যায়ালয়

TAGGED:

ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ
দিল্লী প্ৰতিবাদ
অভিজিৎ দীপকে
DELHI PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.