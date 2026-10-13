লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ
চিজেপি নেতা সৌৰভ, আশুতোষ আৰু অজিংক্যই একাংশ সমৰ্থকৰ সৈতে লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷
Published : October 13, 2026 at 11:14 AM IST
নতুন দিল্লী : ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক পুনৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । চিজেপি নেতা অজিংক্য সিন্দে লগতে একাংশ সমৰ্থকৰ সৈতে তেওঁলোকে হাতত ত্ৰিৰংগা লৈ লোহাৰ গেট আৰু বেৰিকেড পাৰ হৈ যন্তৰ-মন্তৰত লুকাই চুৰকৈ প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷
তেওঁলোকে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰা সময়তে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ জোৱানে তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু আটক কৰে ৷
চিজেপিৰ আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকেই এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "আজি পুৱাই ত্ৰিৰংগা লগত লৈ 'ককৰোচ্ছ' যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাত তেওঁলোকক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আশুতোষ ৰাংকা, সৌৰভ দাস আৰু অজিংক্য সিন্দেসহ দলৰ অন্যান্য সদস্যক আটক কৰা হৈছে ।"
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰি কয়, “আপুনি প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ দমন কৰিব নোৱাৰে ।”
দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে সোমবাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি যন্তৰ-মন্তৰত কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা সমাৱেশৰ বাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছতে চিজেপি নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷
#WATCH | Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka had arrived at Jantar Mantar. Both of them have been detained by the Delhi Police. (Video: Delhi Police) https://t.co/seS0edOCHA— ANI (@ANI) October 13, 2026
চৰকাৰে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰিৱৰ্তে ৰামলীলা ময়দান, বুৰাৰি ময়দান আৰু চিবিডি ময়দান প্ৰতিবাদৰ বাবে নতুন স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । প্ৰতিবাদৰ বাবে স্থান পুনৰ দখল কৰাৰ প্ৰয়াসত চিজেপি নেতাসকলে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
চিজেপিয়ে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় ।
JANTAR MANTAR HAS BEEN RECLAIMED! WE HAVE ENTERED JANTAR MANTAR AND NOW WE ARE BEING DETAINED! But this is a message to all of us young gen! We can do it! Gyanu, you’re done bro! @Cockroachisback https://t.co/swDB6K8kW5— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহযোগী আহ্বায়ক সৌৰভ দাসে কয়, "আমি পুনৰ যন্তৰ-মন্তৰ দখল কৰিছো ! আমি যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিছো আৰু এতিয়া বন্দী হৈ আছো । কিন্তু আমাৰ সকলো যুৱক-যুৱতীলৈ এইটো এটা বাৰ্তা: আমি কৰিব পাৰো ! জ্ঞানু, আপোনাৰ খেল শেষ হ'ল !"