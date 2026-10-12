‘ইণ্ডিয়া’ ব্লকৰে বৈঠক নাকচ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ

‘ইণ্ডিয়া’ ব্লকৰে বৈঠক নাকচ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ
এনে প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ কোনো কৰ্তৃত্ব আদালতৰ নাই; ইয়াৰ ভূমিকা হৈছে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান দিয়া ।
Published : October 12, 2026 at 10:03 AM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ‘ইণ্ডিয়া’ ব্লকৰ বৈঠকৰ দাবী নাকচ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ’বলৈহে আহ্বান জনাইছে ৷
বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে নিৰ্বাচনী ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত সূত্ৰৰ মতে, মুখ্য ন্যায়াধীশে ইয়াৰ উত্তৰত উত্থাপিত বিষয়সমূহ ইতিমধ্যে ন্যায়িক আলোচনাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত আছে বুলি কয় ।
জানিব পৰা মতে, মুখ্য ন্যায়াধীশে উল্লেখ কৰিছে যে এনে প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ কোনো কৰ্তৃত্ব আদালতৰ নাই; ইয়াৰ ভূমিকা হৈছে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান দিয়া ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কয় যে, দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়িক সংস্থা হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ ২৪ ঘণ্টাই সকলোৰে বাবে মুকলি আৰু ই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
তদুপৰি, অহা সপ্তাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত অনুৰূপ গোচৰৰ লগতে বিৰোধী দলৰ সদস্যই দাখিল কৰা যিকোনো আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব বুলি বিৰোধী পক্ষক অৱগত কৰা হয় ।
সূত্ৰ অনুসৰি বিৰোধী নেতাসকলৰ আনুষ্ঠানিক ই-মেইলৰ উত্তৰত মুখ্য ন্যায়াধীশে উল্লেখ কৰে যে উত্থাপন কৰিবলগীয়া বিষয়সমূহ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ বাবে এনে বৈঠক অনুচিত হ’ব ।
Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
This is not the India we want.
Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond… pic.twitter.com/9wyb3kN1kr
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেওবাৰে বিৰোধী দল, নাগৰিক সমাজ, যুৱক-যুৱতীসকলে ‘ভোট চুৰি’, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ আৰু চলি থকা বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ) প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ দাবীত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ সমদল উলিয়াই মুখ্য ন্যায়াধীশক স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : ‘ভোট চুৰি’ক লৈ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল-খাৰ্গেয়ে