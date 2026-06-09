বংগত ছত্ৰভংগ তৃণমূল ! মমতাৰ ঘৰ, ভতিজাক অভিষেকৰ কাৰ্যালয়ত দলে-বলে চিআইডি

বংগত ছত্ৰভংগ তৃণমূল ! মমতাৰ ঘৰ, ভতিজাক অভিষেকৰ কাৰ্যালয়ত দলে-বলে চিআইডি
বিধানসভাৰ স্বাক্ষৰ জালিয়াতিৰ গোচৰৰ তদন্তই ৰাজনৈতিক-প্ৰশাসনিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । মমতাৰ বাসগৃহৰ সমীপত চিআইডিৰ দল উপস্থিত হোৱাত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
Published : June 9, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা: মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত উপস্থিত কলকাতা আৰক্ষীৰ চিআইডি । বিধানসভাত স্বাক্ষৰ জাল কৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় চিআইডিৰ বিষয়াসকল । ইয়াৰ উপৰি মমতাৰ বাসগৃহৰ বিপৰীতে অৱস্থিত দলীয় কাৰ্যালয়তো তালাচী চলোৱাৰ মনস্থ কৰিছে বিষয়াসকলে । আনহাতে, অভিষেকৰ কামাক ষ্ট্ৰীটৰ কাৰ্যালয়তো মঙলবাৰে চিআইডিৰ এটা দলে তালাচী চলায় ।
মঙলবাৰে বিয়লি চিআইডিৰ বিষয়াৰ দলটোৱে ভবানী ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ কালিঘাটৰ বাসগৃহলৈ আগবাঢ়ি যায় । চিআইডিৰ সূত্ৰই ইংগিত দিছে যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ চৌহদটোত তালাচী চলোৱাৰ মনস্থ কৰিছে । আনহাতে, ঘৰৰ বিপৰীতে অৱস্থিত দলীয় কাৰ্যালয়তো বিষয়াসকলে প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও তেওঁলোক তাত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় ।
তৃণমূলৰ নেতা সুভাষী চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়া দেখা যায় । চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "অনুমতি দিয়া বা অস্বীকাৰ কৰাটো মোৰ কাম নহয় । চৰকাৰী কামত মমতা আৰু অভিষেক দিল্লীত আছে । মই তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে ইয়াত আছোঁ । এনে পৰিস্থিতিত মই আপোনালোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব নোৱাৰোঁ ।"
ইফালে এজন তৃণমূল নেতাৰ প্ৰবল প্ৰতিৰোধকো অতিক্ৰম কৰি অৱশেষত চিআইডিয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰে । চিআইডিৰ বিষয়াসকলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ বিচাৰে; ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি ভিডিঅ’গ্ৰাফী আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে বিধানসভাৰ স্বাক্ষৰ জালিয়াতিৰ গোচৰৰ তদন্তই ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক মহলৰ ভিতৰত নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে । তদন্তৰ অংশ হিচাপে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালিঘাট বাসগৃহৰ সমীপত চিআইডিৰ বিশেষ দল উপস্থিত হোৱাৰ ফলত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, চিআইডিৰ বিষয়া আৰু তৃণমূলৰ নেতা সুভাষী চক্ৰৱৰ্তীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিও আৰম্ভ হয় । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰে যে তালাচীৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও বাধাৰ সন্মুখীন হয় । চিআইডিয়ে কয় যে তেওঁলোকে মানক তদন্তমূলক পদ্ধতি অনুসৰি আগবাঢ়িছিল আৰু পূৰ্বে লিখিত অধিসূচনা প্ৰদান কৰিছিল ।
অৱশ্যে একাংশ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল মমতা বেনাৰ্জীৰ কালিঘাট বাসগৃহৰ বিপৰীতে অৱস্থিত দলীয় কাৰ্যালয়ত তালাচী চলোৱা, কিন্তু তাতো আপত্তিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কিছুদিন ধৰি ঘটনাস্থলীত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল । মমতাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া দলীয় কাৰ্যালয়ো আছে, যিটো কাৰ্যালয়ত তদন্তকাৰীয়ে তালাচী চলাব বিচাৰিছিল ।
অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান
আনহাতে, কালিঘাটস্থিত মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ সমান্তৰালকৈ চিআইডিয়ে কেমাক ষ্ট্ৰীটত থকা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান চলায় । কিন্তু কালিঘাটৰ পৰিস্থিতিৰ দৰেই কেমাক ষ্ট্ৰীটৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গৈ চিআইডিয়ে বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, অভিষেকৰ কার্যালয়ৰ পৰা কেইবাজনো ব্যক্তি ওলাই আহি প্রথমে চিআইডি বিষয়াক প্রৱেশ কৰাত বাধা আৰোপ কৰে ৷ বিষয়াসকলক বাধা প্ৰদান কৰি জনোৱা হয় যে ভিতৰত কেইবাগৰাকীও মহিলা কৰ্মচাৰী আছে, বৰ্তমান তেওঁলোকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে; ফলস্বৰূপে সেই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰীৰ উপস্থিতিয়ে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব । ইয়াৰ উত্তৰত চিআইডিয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ সৈতেও যথেষ্টসংখ্যক মহিলা বিষয়া আছে আৰু পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু । চিআইডিৰ বিষয়াসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে একেদিনাই কেমাক ষ্ট্ৰীটৰ কাৰ্যালয়তো তালাচী অভিযান চলোৱা হ’ব । প্ৰায় ২০ মিনিট ধৰি চলি থকা উত্তপ্ত বাকযুদ্ধৰ অন্তত অৱশেষত চিআইডিৰ বিষয়াসকল চৌহদটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বিষয়াসকলৰ সৈতে বৃহৎসংখ্যক মহিলা আৰক্ষী জোৱানো উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ পিছতে অতিৰিক্ত মহিলা আৰক্ষী জোৱানক ঘটনাস্থলীলৈ অনা হয় । অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ উত্তেজনা ৰোধ কৰিবলৈ যথেষ্টসংখ্যক কলকাতা আৰক্ষী বিষয়া নিয়োগ কৰা হয় আৰু অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কেমাক ষ্ট্ৰীট কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ অঞ্চলটোত শ্বেক্সপীয়েৰ সাৰণি আৰক্ষী থানাই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলে; তাতো পৰ্যাপ্ত মহিলা আৰক্ষী কৰ্মী উপস্থিত আছিল ।
এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সময়তো অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কাৰ্যালয়ত চিআইডিৰ বিষয়াসকলে তালাচী চলাই আছে । সমগ্ৰ অভিযানৰ ভিডিঅ’ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত চিআইডিৰ এজন বিষয়াই কয়, "অনুসন্ধান চলি আছে । ই তদন্তৰ অংশ ।"
ইফালে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে পুনৰ চিআইডিলৈ পত্ৰ লিখি তেওঁলোকৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ অধিক সময় বিচাৰে । পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "মই বৰ্তমান কলকাতাৰ বাহিৰত আছোঁ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছোঁ; সেয়েহে ভৱানী ভৱনলৈ যাব পৰা নাই ।"