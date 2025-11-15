ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে নীতিশ কুমাৰক সাক্ষাৎ চিৰাগ পাছোৱানৰ
এন ডি এৰ অংশীদাৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ (ৰাম বিলাস) মুৰব্বী চিৰাগ পাছোৱানে নীতিশ কুমাৰক অভিনন্দন জনায় ।
পাটনা : বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে পাটনাত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰে লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী চিৰাগ পাছোৱানে । ৰাজ্যত এন ডি এৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে পাছোৱানে মুখ্যমন্ত্ৰীক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
বিহাৰৰ এন ডি এৰ প্ৰচাৰৰ অন্যতম নেতা চিৰাগ পাছোৱানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকক আন্তৰিক আৰু গঠনমূলক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্ব আৰু উন্নয়নমুখী ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰি বিহাৰৰ জনসাধাৰণে এন ডি এৰ সপক্ষে নিৰ্ণায়ক আদেশ দিছে ।
বৈঠকৰ অন্তত পাছোৱানে কয় যে এন ডি এৰ এই জয় সকলো মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টা আৰু স্থিতিশীলতা আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ প্ৰবল সমৰ্থনৰ প্ৰমাণ । তেওঁ লগতে কয় যে নতুন চৰকাৰে ৰাইজৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে নতুন দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিব । পাছোৱানে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশাসনিক সামৰ্থ্যই বিহাৰৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । তেওঁ কয়, "নীতিশ কুমাৰজীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি যাব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰিলোঁ ।"
নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী নেতাৰ এই বৈঠক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কাৰণ এন ডি এৰ অংশীদাৰসকলে এতিয়া বিজয়ৰ পিছত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । চিৰাগ পাছোৱানৰ দলো এন ডি এৰ অংশীদাৰ । নিৰ্বাচনৰ সময়ত অভিলেখ সংখ্যক ভোটদানৰ বাবে বিহাৰৰ জনসাধাৰণক প্ৰশংসা কৰি চিৰাগ পাছোৱানে কয় যে ভোটাৰ ভোটৰ হাৰ অধিক হোৱাটোৱে সুশাসন আৰু বৃদ্ধিৰ প্ৰবল আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত কৰে ।
ইফালে বৈঠকত উপস্থিত বিষয়াসকলে জনোৱা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও পাছোৱানক তেওঁৰ সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কাৰ্যভাৰ নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এন ডি এৰ সকলো মিত্ৰৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰে ।
খবৰ অনুসৰি নতুন চৰকাৰে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাম কৰিব আৰু সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নীতিসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি আশ্বাস দিছে নীতিশ কুমাৰে । এই বৈঠকৰ জৰিয়তে বিহাৰত এন ডি এৰ নেতৃত্বই নিৰ্বাচনৰ পিছৰ সমন্বয় আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে শাসনৰ দায়িত্ব ল'বলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়ত এক ঐক্যবদ্ধ পন্থাৰ সংকেত দিছে মিত্ৰজোঁটে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ঘোষণা হোৱা বিহাৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এই ৰাজ্যৰ ২৪৩ খন আসনৰ ভিতৰত ২০২ খন আসন লাভ কৰি এক ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে; ইফালে মহাজোঁটবন্ধনে মাত্ৰ ৩৫ খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২৪৩ জনীয়া বিধানসভাত এন ডি এই তিনি চতুৰ্থাংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এই ২০০ নম্বৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এন ডি এত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৮৯ খন, জনতা দলে (ইউনাইটেড) ৮৫ খন, লোক জনশক্তি পাৰ্টীয়ে (ৰাম বিলাস) ১৯ খন, হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (চেকুলাৰ) ৫ খন, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাই ৪ খন আসন লাভ কৰে । ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে ২৫ খন, কংগ্ৰেছে ৬ খন, চি পি আই (এম এল)(এল) - দুখন, ইণ্ডিয়ান ইনক্লুছিভ পাৰ্টীয়ে (আই আই পি) - এখন আৰু চি পি আই (এম) - এখন আসন লাভ কৰে । একেদৰে এ আই এম আই এমে ৫ খন আসন লাভ কৰে আৰু বহুজন সমাজ পাৰ্টীয়ে এখন আসন লাভ কৰে ।
