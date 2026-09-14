ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা আটাইতকৈ লাভৱান হৈছে চীন: কপিল ছিবাল
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছিবালে কয় যে নতুন দিল্লীৰ ঘোষণাত বিকল্প মুদ্ৰা আৰু ডি-ডলাৰাইজেচনৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, যিটো এক সফলতা ।
Published : September 14, 2026 at 6:09 PM IST
নতুন দিল্লী: জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কপিল ছিবাল সোমবাৰে ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনক ৰাষ্ট্ৰৰ এক 'বিবিধ' সংকলন বুলি অভিহিত কৰে ৷ যাৰ পৰা কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱ ওলাব নোৱাৰে ।
তেওঁ দাবী কৰে যে নতুন দিল্লীত সদ্যসমাপ্ত এই সন্মিলনৰ পৰা চীন সৰ্বাধিক লাভৱান হৈছে । এক সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "আমাৰ বাবে ই হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰাৰ দৰে আছিল । চীন আৰু ৰাছিয়াই ইয়াক বিকল্প পশ্চিম বিৰোধী ব্লক হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে আৰু আৰ আই চি (ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন), এতিয়া প্ৰকৃততে ৰাছিয়া, ইৰাণ আৰু চীনহে.... ৷ আমি ইয়াক অৰ্থাৎ পশ্চিম বিৰোধী ব্লক হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ ।"
তেওঁ কয়, "কিন্তু আমি আৰু বিশ্বৰ অন্যান্য দেশে এইটো মানি লোৱা ভাল যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত কেতিয়াও জয়ী হ'ব নোৱাৰে । সেইটো আমাৰ প্ৰস্তাৱত প্ৰতিফলিত হৈছিল কাৰণ পেলেষ্টাইন আৰু আন দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ চৰ্চা চলিছিল ।" তেওঁ কয় যে ব্ৰিকছ বিভিন্ন দেশৰ এক 'বিবিধ' সংগঠন, যাৰ পৰা কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱ সহজে ওলাই আহিব নোৱাৰে ।
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়,"সেইবাবেই মই আৰম্ভণিতে লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যে কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি নকৰাকৈয়ে যৌথ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হৈছে । মই ক'ব বিচাৰো যে এইটো অ-পশ্চিমীয়া মিত্ৰতা হ'ব নোৱাৰে । ইয়াৰ পৰা চীন সৰ্বাধিক লাভৱান হ'ল ।" তেওঁ লগতে বিকল্প মুদ্ৰা আৰু ডি-ডলাৰাইজেচনৰ কথা দিল্লীৰ ঘোষণাত উল্লেখ কৰা নাই যদিও ই এক সফলতা বুলি অভিহিত কৰে ।
কোনো বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক কৃতিত্ব বুলিও মন্তব্য কৰে । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেতিয়াবা ঘোষণাসমূহ কেৱল লিখিত হৈয়েই ৰৈ যায়, গতিকে নতুন দিল্লীৰ ঘোষণা প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰী হ’ব নে নহয় সেয়া সময়েহে ক’ব ।
৪৯.৫ শতাংশ ঘৰুৱা আৰু ৪০ শতাংশ বৈশ্বিক জিডিপিৰে ১১ টা প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ গোটত গঠন কৰা ব্ৰিকছৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন, যোগান শৃংখল, ষ্টাৰ্টআপ আৰু সংক্ৰামক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল ফলাফলৰ সৈতে দেওবাৰে সামৰণি পৰে । য'ত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ উন্নত বিশ্ব শাসন আৰু বাণিজ্যিক স্থাপত্যৰ আহ্বান জনাইছে ।