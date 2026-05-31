ETV Bharat / politics

নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী: প্ৰধানমন্ত্রী আৰু ৰে'ল মন্ত্রীক সাক্ষাৎ

নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Chief Minister meets Prime Minister and Railway Minister in New Delhi
প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (FB @himantabiswasarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নতুন দিল্লীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত সৌজন্যমূলক ভ্ৰমণ কৰি বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰথম আনুষ্ঠানিক মত বিনিময় কৰে ।

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রধানমন্ত্রীক অসমত নৱগঠিত এনডিএ ৩.০ চৰকাৰৰ প্রাথমিক অগ্রগতি আৰু অগ্রাধিকাৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অবিৰত সমৰ্থন আৰু নেতৃত্বৰ বাবেও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । লগতে ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যত উন্নয়নৰ পদক্ষেপৰ বাবে তেওঁৰ পথ প্ৰদৰ্শন আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰে ।

Chief Minister meets Prime Minister and Railway Minister in New Delhi
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (FB @himantabiswasarma)

সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আজি নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে সাক্ষাতৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলোঁ । অসমত এনডিএ ৩.০ চৰকাৰৰ শুভাৰম্ভণিৰে উন্নয়নৰ নতুন গতিৰ বিষয়ে পোনপটীয়াকৈ তেখেতক অৱগত কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ । লগতে ৰাজ্যবাসীৰ হৈ তেখেতৰ নিৰন্তৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি অনাগত বছৰসমূহতো তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আৰু দিক-নিৰ্দেশনা কামনাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰোঁ ।"

অসম চৰকাৰে শাসন ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ওপৰত নৱীকৃত মনোযোগেৰে নতুন কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰসংগই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । ইফালে চৰ্চা অনুসৰি মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো প্ৰধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে চূড়ান্ত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

Chief Minister meets Prime Minister and Railway Minister in New Delhi
ৰে'লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক সম্ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (FB @himantabiswasarma)

৩ জুনৰ পাছত মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে । বৰ্তমান চাৰিগৰাকী মন্ত্রীৰে আছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্রীসভা । আনহাতে শনিবাৰে বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় ৰে'লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱকো সাক্ষাৎ কৰে ।

এই সাক্ষাৎকালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ১,৩০০ কিল'মিটাৰতকৈ অধিক ৰে’লপথ সম্প্ৰসাৰণ তথা ৫০টাৰো অধিক অমৃত ষ্টেচনৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীকে ধৰি অসমৰ সামগ্ৰিক ৰে'ল নেটৱৰ্ক আৰু ৰে'ল আন্তঃগাঁথনিৰ বিভিন্ন দিশকলৈ আলোচনাত মিলিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভা সচিবালয়ত হোৱা বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে গঠন হ'ব কমিটী : অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.