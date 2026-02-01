মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ওপজা দিন : নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়েই সংকল্প

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ওপজা দিন : নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়েই সংকল্প
৫৭ বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে শুভেচ্ছা । নিৰ্বাচনী জয়েই তেওঁৰ সংকল্প বুলি উল্লেখ কৰে শৰ্মাই ।
Published : February 1, 2026 at 12:26 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ওপজা দিন । দেওবাৰে ৫৭ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ৫৭ সংখ্যক জন্মদিনত নিশা কেক কাটি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সৈতে ওপজা দিন উদযাপন কৰে । পত্নী, পুত্র আৰু কন্যাৰ লগতে ভালেসংখ্যক শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেক কাটি নিজৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে । নিশাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ সন্মুখত অনুৰাগী-শুভাকাংক্ষীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ।
সকলোৱে মুখ্যমন্ত্রীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ বিভিন্ন উপহাৰ লৈ আহে । এজন অনুৰাগীয়ে দিলে ১৩ হাজাৰটকীয়া কলম উপহাৰ আৰু আন কোনোৱে দিলে গদা, শৰাই, লাচিতৰ মূৰ্তি, গণেশৰ মূৰ্তি আদি বিভিন্ন উপহাৰ । বিভিন্ন উপহাৰেৰে অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্রীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । সকলোৰে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা গ্ৰহণ কৰি ওপজা দিনটোত ৰাজ্যবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ওপজা দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী জয়েই এইবাৰৰ জন্মদিনত তেওঁৰ সংকল্প বুলি সদৰী কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আৰু ভালকৈ জিকিম । ভোট ৰাইজে দিব ইয়াত অহংকাৰৰ স্থান নাই । নিৰ্বাচনক লৈ মোৰ প্ৰৱল আত্মবিশ্বাস আছে । নিৰ্বাচনলৈকে বহুত দিন আছে । অহংকাৰ কৰিও লাভ নাই । কিন্তু আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগে । মোৰ এটা প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে আৰু বেছি ভালকৈ জিকিব । কিন্তু ভোট মানুহে দিব, গতিকে ইয়াত অহংকাৰৰ স্থান নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগে । কিন্তু পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টও থাকিব লাগে । গোটেইবিলাক লগ লাগিলে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব । এইবাৰৰ সংকল্পটো একেবাৰে স্বাৰ্থপৰ সংকল্প যে নিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিব লাগে । বিহুৰ আগতে নিশ্চয় নিৰ্বাচন হ'ব । গতিকে এইকেইটা দিন নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে বেলেগ কথা চিন্তা কৰা নাই ।"
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"প্ৰধানমন্ত্রী হ'লে ভাৰতৰ কাম কৰিব লাগিব, গৃহমন্ত্রী হ'লে ভাৰতৰ কাম কৰিব লাগিব । কিন্তু মই ভাবো যে অসমত কাম কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । ভাৰতৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ বাবে বহুত মানুহ আছে । কিন্তু অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, সেইবিলাক সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই ভাবো যে আৰু পাঁচটা বছৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত থকাৰ মোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । তাৰ পিছত বয়সো লাহেকৈ ৬০ পাৰ হ'ব আৰু তাৰ পিছত যি হ'ব হ'ব আৰু ।" ইফালে ওপজা দিনটোত পুৱাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মাৰ আশিস গ্ৰহণ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওপজাদিনৰ শুভকামনা জনালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে X ত কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভকামনা । তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰিছে । তেওঁৰ দীৰ্ঘজীৱি হওক আৰু সু-স্বাস্থ্যৰ গৰাকী হওক, যাতে তেওঁ জনসেৱাত নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিব পাৰে ।"
Warm birthday wishes to Assam CM Shri Himanta Biswa Sarma Ji. Under his leadership, Assam has made remarkable progress in various sectors. Praying for his long and healthy life in service of the people.@himantabiswa— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026
উল্লেখ্য যে আজি ওপজা দিনটোত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে । পুৱাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গোৱালপাৰাৰ বালুৱানা বিহুতলি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আনুষ্ঠানিক চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দুপৰীয়া ১২ বজাত দৰঙৰ পিপোৰা দুকানত বীৰ চিলাৰায় দিৱস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাত মুখ্যমন্ত্রী গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈ নতুন জি এম চি এইচ ভৱনৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।