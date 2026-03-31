ধৰ্মসংকটত টিহু সমষ্টিবাসী : দুই পাটোৱাৰীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
টিহু সমষ্টিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ ৷
Published : March 31, 2026 at 4:04 PM IST
নলবাৰী: কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ৪০ নং নৱগঠিত টিহু সমষ্টিত ? দুই দলৰ দুই পাটোৱাৰীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ পুৱাৰ পৰা নিশালৈ টিহুত দুই পাটোৱাৰীয়ে চলাইছে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । সোমবাৰে টিহু সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল ।
উল্লেখ্য যে, নৱমবাৰলৈ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিল কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়,"কংগ্ৰেছে কেৱল সূতা কম্বলেৰে অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰে ৷ টিহুত দুই এটা ৰাস্তা, দুই এখন দলঙৰ সমস্যাৰ বাদে সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কি বিষয় লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব ? তেওঁলোকৰ কোনো মূল ইছ্যু নাই ৷ কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰ, ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট উন্নয়মূলক কাম কৰিছে ৷ সেয়ে বিজেপিৰ সভাসমূহত জনসমাগম বৃদ্ধি পাইছে ৷ দিছপুৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বতে পুনৰ এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷"
আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয়, "এইবাৰ টিহুৰ ৰাইজে হোটেল ৰাজনীতি গ্ৰহণ নকৰে ৷ দীৰ্ঘ বছৰে ধৰ্মপুৰৰ বিধায়ক হৈ আহিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৷ বিজেপিয়ে ৮০% ভোট লাভ কৰে ৷ কিন্তু সেই অঞ্চলত কেইজনমান দালালৰ হতুৱাই কাম কৰে ৷ সমষ্টিটোৰ ৰাইজক দীৰ্ঘদিনে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা সমাধান কৰা নাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৷ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে সমষ্টিলৈ আহে ৷ সেয়েহে এইবাৰ নতুন সমষ্টি, নতুন জনবিন্যাস আৰু সমষ্টিবাসীক এজন নতুন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰাৰ আহ্বান জনাইছো ৰাইজক ৷ গুৱাহাটীত নাথাকি, কোনো হোটেলত নাথাকি কেৱল ঘৰত থাকি সমষ্টিবাসীৰ সুখে দুখে সহায় পাব ৷"
সোমবাৰে টিহু সমষ্টিৰ কৈঠালকুছি , জোৱাৰ্দী , হাৰিভাঙা , মাক্ৰাপাৰ , সন্ধেলী , সনোৰা , বৰবৰা আদি গাঁৱত ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । বিপৰীতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়েও সমষ্টিটোৰ টিহু টাউন, বনিয়াকুছি , কৈৱৰ্তচুপা, যমুনাতাৰী, মথুৰাপুৰ, শিয়ালমাৰী, গোৱাৰদল ষাঠিকুছি , দহকাউনীয়া , গোৱাৰদল চমতীয়াপাৰা , বৰভাগমাৰি আৰু দক্ষিণ ষাঠিকুছিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰক বিলুপ্ত কৰি নতুনকৈ গঠিত হৈছে টিহু বিধানসভা সমষ্টি ।
