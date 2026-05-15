বিধানসভাৰ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰূপে শপতগ্ৰহণ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ
২১ মে’ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ।
Published : May 15, 2026 at 3:40 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ প্ৰ’টেম অধ্যক্ষৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । শুকুৰবাৰে লোক ভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বিধানসভাৰ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ হিচাপে শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ।
অহা ২১ মে’ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন । অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব । প্ৰ’টেম অধ্যক্ষ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সকলো বিধায়কক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাব । অহা ২১ মে'ৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই অধিৱেশনৰ আৰম্ভণি আৰু এগৰাকী অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক অধ্যক্ষৰ কাৰ্যভাৰ চলাই নিবলৈ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ শপত গ্ৰহণ কৰি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অহা ২১ মে'ৰ পৰা হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ বাবে ৰাজ্যপালে মোক প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছে । বিধানসভাৰ নৱ-নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাবৰ বাবে প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ হিচাপে ৰাজ্যপালে মোক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় । এই সুযোগতে মই প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জনাইছো ।"
উল্লেখ্য যে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাৰ লগতে প্ৰ’টেম অধ্যক্ষই অসম বিধানসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াও পৰিচালনা কৰিব । প্ৰ’টেম অধ্যক্ষ হিচাপে বিধানসভা আৰম্ভ কৰিব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ যোগেদি শপতগ্ৰহণৰ পাছতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে এনডিএৰ ফালৰ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে । বিধানসভাৰ সদস্যসকলে বিধানসভাত নিৰ্বাচন কৰিব অধ্যক্ষক ।
ইফালে, কেবিনেটত ইতিমধ্যে অনুমোদন জনোৱা ইউচিচি বিধেয়ক অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে'ত উত্থাপন কৰা হ'ব । আনহাতে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নতুন দিল্লীলৈ যাব আৰু নতুন দিল্লীত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত মন্ত্রীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনোৱা অনুসৰি জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহতহে মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ সম্ভৱ হ'ব । বৰ্তমান চাৰিজনীয়া মন্ত্রীৰে গঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্রীসভা ।
