অদম্য প্ৰচেষ্টাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ সোণোৱাল
এসময়ত হিংসাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অঞ্চল এটাই এতিয়া সঁচাকৈয়ে উন্নয়নৰ এক সোণালী যুগৰ সূচনা কৰা বুলি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
Published : October 28, 2026 at 2:10 PM IST
গুৱাহাটী : বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উজনি অসম ভ্ৰমণলৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই ভ্ৰমণসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিচুকীয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰিহণাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অদম্য প্ৰচেষ্টাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন ঘটোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
In the last decade, Assam has emerged out of darkness and militancy to become a leading hub of trade and social cohesion. As the MP of Dibrugarh, it gives me huge pride to witness the developmental strides in the Dibrugarh and Tinsukia regions. I express my deep appreciation to Hon'ble CM Shri @himantabiswa, whose relentless efforts are bringing unprecedented development across the state. As he sets out today for his 2-day tour to inaugurate and dedicate various works in Tinsukia, I warmly welcome him on behalf of the people. The initiatives will empower our citizens and boost local job creation. A region once affected by violence is now truly ushering in a golden era of development.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 28, 2026
এটা X পোষ্টত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছে, "বিগত দশকত অসম অন্ধকাৰ আৰু উগ্ৰপন্থীৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ওলাই আহি বাণিজ্য আৰু সামাজিক সংহতিৰ অগ্ৰণী কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ হিচাপে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ উন্নয়নমূলক অগ্ৰগতিৰ সাক্ষী হোৱাটো মোৰ বাবে বিপুল গৌৰৱ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ তেওঁ লিখিছে, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাৰ অদম্য প্ৰচেষ্টাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন কঢ়িয়াই আনিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিচুকীয়া ভ্ৰমণ প্ৰসংগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "আজি তেওঁ তিনিচুকীয়াত বিভিন্ন প্ৰকল্প উদ্বোধন আৰু জনসাধাৰণলৈ উছৰ্গা কৰিবলৈ ২ দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিছে । এই সময়ত ৰাইজৰ হৈ তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ । এই পদক্ষেপসমূহে আমাৰ নাগৰিকসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো উত্থান ঘটাব । এসময়ত হিংসাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অঞ্চল এটাই এতিয়া সঁচাকৈয়ে উন্নয়নৰ এক সোণালী যুগৰ সূচনা কৰিছে ।"
As I head towards Tinsukia, one of Assam's Eastern most regions, I jotted down my thoughts on the region's transformation https://t.co/NpN3tuy7c0— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰা X পোষ্টটোৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক ধন্যবাদ জনাই ৰিটুইট কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, "বছৰ বছৰ ধৰি অসমৰ যাত্ৰা উল্লেখযোগ্য । উজনি অসম অঞ্চলে সুযোগৰ নতুন বাট মুকলি কৰি আছে আৰু আমি এই গতিবেগ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।"
উল্লেখ্য যে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছে । জিলাখনৰ আন্তঃগাঁথনি সলনি কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্বোধন, পৰিদৰ্শন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিচুকীয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনটোত তিনিচুকীয়া চহৰৰ আধুনিকীকৰণৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ কৰে । উল্লেখ্য যে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু বিনোদনৰ বাবে অত্যাধুনিক খেলপথাৰ আৰু ৰাজহুৱা উদ্যান নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু চহৰখনৰ পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে স্থানীয় জলাশয়সমূহৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে ।
আনহাতে, পৌৰসভাৰ সেৱা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে সহজলভ্য আৰু ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে এটা বিশেষ মোবাইল এপ মুকলি কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে ঘৰত বহিয়ে জনসাধাৰণে বিভিন্ন পৌৰ সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব ।
আনহাতে, দ্বিতীয় দিনৰ ভ্ৰমণসূচীত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিচুকীয়াত নিৰ্মাণৰত এহেজাৰ আসন বিশিষ্ট নিৰ্মাণৰত বৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বুজ ল'ব । ইয়াৰ উপৰি অঞ্চলটোৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ অৰ্থে নিৰ্মাণ কৰি থকা নতুন আন্তৰাজ্যিক বাছ টাৰ্মিনাছটো পৰিদৰ্শন কৰিব । লগতে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব ।