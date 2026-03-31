অসম এতিয়া কংগ্ৰেছ মুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে : ৰাজনাথ সিং
দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ । দাঙি ধৰিলে অসমত বিজেপি চৰকাৰে কৰা উন্নয়নৰ খতিয়ান ।
Published : March 31, 2026 at 11:53 PM IST
গোলাঘাট: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত এতিয়া আগমন ঘটিছে ষ্টাৰ কেম্পেনাৰৰ । কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ ঘটিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ।
মঙলবাৰে দেৰগাঁও সমষ্টিত অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ । হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত মঙলবাৰে দেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত ৰাজনাথ সিঙে অসমত বিজেপি চৰকাৰখনে কৰা উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে ।
তেওঁ কয়, "আজি চাহ বাগিচাৰ গৰ্ভৱতী মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ ১৫০০ হাজাৰ টকা সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে । বিজেপি চৰকাৰে চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলত আৰোগ্য মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মডেল বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীত এটা বৃহৎ ট্ৰেড চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হ'ব, য'ত সকলো নিবনুৱা সংস্থাপন লাভ কৰিব । বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ভাষা, সংস্কৃতিত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি আহিছে যাৰ বাবে ২০০৩ চনত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে বড়ো ভাষাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল । তাৰ পূৰ্বে নাছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এই কাম হোৱা নাছিল ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে । ভুপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেৱল মাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰে উত্থাপন কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক কেতিয়াও বুজিব চেষ্টা কৰা নাই । অসমত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ ।"
সিঙে ভাষণত কয়,"কংগ্ৰেছ দলে পাছত ক'ব যে ই ভি এম টেম্পাৰিং কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচন আয়োগক দোষ দিব, ই ভি এমক দোষ দিব । কিন্তু নিজৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইবোৰ নাচায় । অসম এতিয়া কংগ্ৰেছ মুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে যেনেদৰে ৰাইজে কেন্দ্ৰত তৃতীয় বাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"
আনহাতে উক্ত সভাত উপস্থিত থাকি দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই কয়,"আজি প্ৰায় দহ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভাৰ দ্বাৰা এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে দেৰগাঁও সমষ্টিত বিজেপি অপ্ৰতিৰোধ্য ।" ইফালে এই সভাত মিত্ৰজোঁট অগপ দলৰ পতাকা এখন নথকা সম্পৰ্কে তেখেতে কয়,"এনেদৰে কিয় হ'ল মই নাজানোঁ ।"
তেওঁ কয়,"অগপ দলৰ সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে । আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ । অগপ দলে তেখেতসকলৰ দলীয় পতাকা আমাক যোগান ধৰিব লাগিছিল কিন্তু আমাক প্ৰদান কৰা নাই আৰু আমাৰ হাতত অগপ দলৰ পতাকা নাথাকে । এই সভাৰ পূৰ্বে অগপৰ লগত আমাৰ তিনিখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত আমাক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।"