৮৬০ জন শ্বহীদক গুলীয়াই হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ ভৃত্য হৈছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

আজমল শব্দ অবিহনে কংগ্ৰেছ থাকিব নোৱাৰে । আমাক মিঞা ভোট নালাগে বুলি পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, কংগ্ৰেছে পাৰিব জানো ? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কটাক্ষ ।

তিতাবৰত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 12:24 PM IST

যোৰহাট : "এইখন অসমতে অসমীয়াই কংগ্ৰেছক ভোট দিছিল । কিন্তু এতিয়া অসমীয়াই কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়া হৈছে ।" শুকুৰবাৰে নিশা তিতাবৰত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ।

আনহাতে, সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্য "আজমল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ১০৮, যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপদ হয়, আজমলৰ সহায় লয়" প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ কথা নাই । তেওঁলোক ২৪ টা মিঞাৰ ছীটক লৈহে খোৱা-কামোৰা লাগিছে । আজমল, আজমল কংগ্ৰেছৰ বাবে আপ্তবাক্য হৈ পৰিছে । সেই শব্দ অবিহনে তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে ।"

কংগ্ৰেছ-অজাপ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ জিকিছিল, কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁ শূন্য আসন পাইছিল । আমি ৪০ খন আসনত জিকিছিলোঁ ।"

ইফালে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক লৈ বিজেপিৰ ভয় হৈছে নেকি বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "২৬ৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈলৈ শংকা কিহৰ ? ৰাজপুত্ৰলৈ শুভেচ্ছা আছে । গৌৰৱ গগৈৰ দম আছে যদি কওক মিঞা ভোট নালাগে বুলি ? বিজেপিয়ে পোনপটীয়াভাৱে মিঞা ভোট নালাগে বুলি কৈছোঁ ।"

লগতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈক পুনৰ লক্ষ্য কৰি কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে নিজেই উত্তৰ দিব নোৱাৰে, তেওঁ ঘৰৰ গোটেই মানুহখিনিকে বিদেশী কৰি দিলে । আনহাতে, আমি সনাতন সংস্কৃতিত বিশ্বাসী । আপুনি কিয় সনাতন সংস্কৃতিক অৱজ্ঞা কৰি গোটেই মানুহখিনিক ধৰ্মান্তৰিত কৰিলে । তেনেধৰণৰ কথা ময়ো কব পাৰোঁ ।"

আনহাতে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাক 'অভিশাপ যাত্ৰা’ বুলি অভিহিত কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "সেইটো ক'ব নাপায় । লুৰীণজ্যোতিৰ সভাত ৫০ জন মানুহ হয়, সেই ৫০ জনো অসম মাতৃ আৰু ভাৰত মাতৃৰে সন্তান । সেই মানুহখিনিক অভিশাপ বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ আছে জানো ? এয়া আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে শিকাইছে জানো ? উজনিৰে কোনো এটা স্থানত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে । ক'ত নিৰ্বাচন খেলে মই নাজানো । কিন্তু উজনি অসমৰ সেই স্থানত ১ লাখৰো অধিক মানুহে আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে । সেই মানুহক অভিশাপ বুলি কোৱাটো কিমান বেয়া কাম সেয়া আপুনি ভাবি চাওক ।"

লগতে তেওঁ কয়, "৮৬০ জন শ্বহীদক গুলীয়াই মাৰা কংগ্ৰেছৰ তেওঁ ভৃত্য হ'ব পাৰে । সেয়েহে বিধায়ক হোৱাৰ সপোন দেখা মানুহজনৰ পৰা আমি আৰু কি আশা কৰিম ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে নিশা তিতাবৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত বহুকেইটা নামঘৰৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে ।

