অসমৰ দুখীয়া জনতাৰ মাটিত বহি থকাসকলক খেদি পঠিওৱা হ'ব : ডুমডুমাত জে পি নাড্ডা

অসমৰ দুখীয়া জনতাৰ মাটিত বহি থকাসকলক খেদি পঠিওৱা হ'ব : ডুমডুমাত জে পি নাড্ডা
বগীবিল দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ১৬ বছৰে কংগ্ৰেছে ৰখাই থৈছিল আৰু আপোনালোকে ৯ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছক ৰখাই দিব ৷ নাড্ডাৰ আহ্বান ৰাইজলৈ ৷
Published : April 6, 2026 at 5:32 PM IST
তিনিচুকীয়া : "আপোনালোক চাহ বাগানৰ মানুহে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ইয়াত সোমাব দিয়া নাই । মই আপোনালোকক চেলুট কৰিছোঁ । আপোনালোকে ভাৰত মাতাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিছে, সেই কাৰণে আপোনালোকক প্ৰণাম কৰিছোঁ । কিন্তু কংগ্ৰেছীসকলে কি কৰিছে ? এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক মাতি আনি ইয়াত সংস্থাপন দিছে । তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাই দিলে, আয়ুস্মান কাৰ্ড দিলে । তেওঁলোকক ভাৰতলৈ আনি ভোটবেংকৰ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ।" ডুমডুমাত এই অভিযোগ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাৰ ।
সোমবাৰে ডুমডুমাৰ ৰূপাইত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপেশ গোৱালাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এইদৰে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ নাড্ডাই লগতে কয়, "মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডো প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু যিসকল লোকে অসমত অসমৰ দুখীয়া জনতাৰ মাটি কাঢ়ি লৈ বহি আছে বাচি বাচি তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব ।"
ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী । বৰ্তমান ৰাজ্যলৈ সঘনাই আহিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ । তাৰ মাজতে সোমবাৰে তিনিচুকীয়া জিলালৈ আগমন ঘটে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাৰ ৷ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপাই হাইস্কুল খেলপথাৰত বিশাল বিজয় সংকল্প সভা সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
বিজয় সংকল্প সভা সম্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ভাৰত মাতাৰ প্ৰতিছব্বিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই ।
সভাত জে পি নাড্ডাই কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু অসমত চৰকাৰ গঠনৰ পাছতেই অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত নাড্ডাই কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বোমা-বন্দুক, হৰতাল-বন্ধৰ পুৰণি দিনবোৰৰ কথা মনত পৰে ৷ কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত অসম সলনি হৈছে ৷ এটা সময়ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বেয়া আছিল ৷ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চতুৰ্থ অৰ্থনীতিৰ দেশ হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বতে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল চীন, টাইৱানত নিৰ্মাণ হৈছিল আৰু এতিয়া ভাৰতত মোবাইল নিৰ্মাণ হৈছে ৷ বগীবিল দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ১৬ বছৰে কংগ্ৰেছে ৰখাই থৈছিল আৰু আপোনালোকে ৯ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছক ৰখাই দিব । সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসা এতিয়া অসমত উপলব্ধ হ'বলৈ গৈ আছে ৷"