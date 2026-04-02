বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ বাবে মধ্য গুৱাহাটীৰ পথ মসৃণ নে ?

সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আগন্তুক দিনৰ বাবে কৰা পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ক'লে বিজয় গুপ্তাই ৷

মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তা বিজয়ী হ'ব পাৰিবনে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 5:39 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ছটা দিনৰ পাছেত ভোটযুদ্ধ, তেনেস্থলত প্ৰাৰ্থীসকল দিনে-নিশাই প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৷ গুৱাহাটী (ম) জিলাৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি হৈছে ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী ৷

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্তি কৰি নতুনকৈ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি নামেৰে পুনৰ গঠন কৰা হয় ৷ এই সমষ্টিটো এইবাৰ এন ডি এ তথা বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজয় গুপ্তাক ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিটো অগপই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাদান কৰি আছিল ৷ কিন্তু ছয়বাৰৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এইবাৰ টিকট বঞ্চিত হয় ৷ ফলত বিজেপিয়ে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় কুমাৰ গুপ্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ৷

বিগত তিনিটা দশকৰো অধিক সময় বিজেপি দলৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকতা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অহা বিজয় গুপ্তাই বিভিন্ন সময়ত দলৰ বিভিন্ন পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ টিকটৰ দাবীদাৰ আছিল যদিও টিকট লাভ কৰা নাছিল ৷ অৱশেষত এইবাৰ দলৰ বহু টিকট প্ৰত্যাশীৰ মাজৰ পৰা বিজয় গুপ্তাক টিকট প্ৰদান কৰে বিজেপিয়ে ৷ বৰ্তমান দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বিজয় গুপ্তাই সমষ্টিটোৰ অলিয়ে-গলিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ইতিমধ্যে বিজয় গুপ্তাৰ সমৰ্থনত সমষ্টিটোত বিশাল ৰেলী কৰিছে ৷ ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত গুপ্তাই কয়, "আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছে ৷"

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত বিজয় গুপ্তা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কাম বহুত হৈছে ৷ তথাপি কিছু কাম বাকী আছে ৷ মূল কাম হৈছে যে পাহ‍াৰীয়া অঞ্চলত কিছু পানীৰ সমস্যা আছে ৷ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আছে ৷ যান-জঁটৰ সমস্যা আছে ৷ সেইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হ'ব ৷ ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি, এ ডি আৰ ই আদি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যাতে নৱপ্ৰজন্মসকলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিনামূলীয়া ক'চিং প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে ৷ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত মিনি ষ্টেডিয়াম কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ৷ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত নহ'লেও দুই-তিনিটা ৱাৰ্ড মিলাই এটাকৈ মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পান কাৰ হৈছে ৷"

টিকট বঞ্চিত মিত্ৰদল অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মিত্ৰদল অগপক বিজেপিয়ে ২০১৬, ২০২১ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো এৰি দিছিল ৷ এইবাৰ বিজেপিয়ে নতুনকৈ হোৱা মধ্য গুৱাহাটীত নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিছে ৷ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ছয়বাৰৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ আমাৰ লগত আছে ৷ তেওঁ আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰি আছে ৷ মোৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈছে ৷"

বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট তথা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো ৷ তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা আছে৷ গণতন্ত্ৰত যিহেতুকে ৰাইজে ৰজা ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ৷

আনহাতে জয়ী হৈ প্ৰথম তিনিটা কি কাম কৰিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গুপ্তাই কয়, "প্ৰথম তিনিটা কাম হিচাপে সমষ্টিটোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিৰ সমস্যা আছে ৷ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম ৷ সমষ্টিটোৰ কিছুমান পথ আৰু উপ-পথৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে ৷ মিনি ষ্টেডিয়াম আৰু ক'চিং প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে কাম কৰিম ৷ আমাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে দল ৷ শেষত আহে নিজৰ কথা ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পিছত আন একো পৰিচয় নালাগে ৷ জাতি-ধৰ্ম-ভাষাৰ কোনো কথা নাই। বিজেপি সৰ্বশ্ৰেষ্ট ৰাজনৈতিক দল আৰু এই দলে মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনিত কৰাটো মোৰ বাবে পৰিচয় ৷"

বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় কুমাৰ গুপ্তাৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প

মধ্য গুৱহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই ইতিমধ্যে ১৬ টাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী সংকল্প ৷

১) প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে তাৰ বাবে প্ৰত্যেক ঘৰত খোৱা পানীৰ যোগান নিশ্চিত কৰা
২) বিজ্ঞানসন্মত নলা-নৰ্দমা প্ৰণালীৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিবলৈ আমি দায়বদ্ধ
৩) সমষ্টিৰ প্ৰতিটো পথৰ মেৰামতি আৰু নতুন উন্নত পথ নিৰ্মাণ কৰা ৷
৪) যান-জঁট মুক্ত যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হ'ব ৷
৫) সমাজখনত ঘটি থকা বিভিন্ন অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা অধিক তীব্র কৰা হৈছে ।
সমষ্টিটোত অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক সম্পূর্ণভাৱে সহায় কৰিবলৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
৬) বিশেষকৈ আমাৰ আই-মাতৃ তথা ভগ্নীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত চিচি টিভি কেমেৰা স্থাপন, আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সক্ৰিয় কৰা হ'ব।
৭) যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে "শূণ্য সহনশীল" নীতি গ্ৰহণ কৰা আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।
৮) সমাজৰ অভিভাৱকস্বৰূপ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্যসেৱা আৰু বিনোদন কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।
৯) মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিক এখন পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে জাৱৰ নিষ্কাষণৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।
১০) ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে উন্নত ক্রীড়া প্ৰাংগণ নিৰ্মাণ, খেলপথাৰ আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আধুনিকীকৰণ কৰা হ'ব।
১১) বিশেষভাৱে সমষ্টিটোৰ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে শৈক্ষিক- প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা কৰা হ'ব।
১২) যুৱক-যুৱতীৰ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা আৰু যোগ কেন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠা কৰা হ'ব।
১৩) তথ্য-প্ৰযুক্তি আৰু দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।
১৪) গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ পৰা অঞ্চলটোক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ নিমিত্তে বৃহৎ পৰিসৰত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, বৃক্ষৰোপণ ইত্যাদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হ'ব।
১৫) পাহাৰ অঞ্চলবোৰত খৰাং বতৰে জনজীৱনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।
১৬) পাহাৰ অঞ্চলত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা থলুৱা লোকসকলক ভূমি পট্টা প্রদান কৰা হ'ব।

