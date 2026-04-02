বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ বাবে মধ্য গুৱাহাটীৰ পথ মসৃণ নে ?

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ছটা দিনৰ পাছেত ভোটযুদ্ধ, তেনেস্থলত প্ৰাৰ্থীসকল দিনে-নিশাই প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৷ গুৱাহাটী (ম) জিলাৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি হৈছে ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী ৷
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্তি কৰি নতুনকৈ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি নামেৰে পুনৰ গঠন কৰা হয় ৷ এই সমষ্টিটো এইবাৰ এন ডি এ তথা বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজয় গুপ্তাক ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিটো অগপই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাদান কৰি আছিল ৷ কিন্তু ছয়বাৰৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এইবাৰ টিকট বঞ্চিত হয় ৷ ফলত বিজেপিয়ে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় কুমাৰ গুপ্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ৷
সমষ্টিটোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কাম বহুত হৈছে ৷ তথাপি কিছু কাম বাকী আছে ৷ মূল কাম হৈছে যে পাহাৰীয়া অঞ্চলত কিছু পানীৰ সমস্যা আছে ৷ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আছে ৷ যান-জঁটৰ সমস্যা আছে ৷ সেইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হ'ব ৷ ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি, এ ডি আৰ ই আদি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যাতে নৱপ্ৰজন্মসকলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিনামূলীয়া ক'চিং প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে ৷ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত মিনি ষ্টেডিয়াম কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ৷ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত নহ'লেও দুই-তিনিটা ৱাৰ্ড মিলাই এটাকৈ মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পান কাৰ হৈছে ৷"
টিকট বঞ্চিত মিত্ৰদল অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মিত্ৰদল অগপক বিজেপিয়ে ২০১৬, ২০২১ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো এৰি দিছিল ৷ এইবাৰ বিজেপিয়ে নতুনকৈ হোৱা মধ্য গুৱাহাটীত নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিছে ৷ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ছয়বাৰৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ আমাৰ লগত আছে ৷ তেওঁ আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰি আছে ৷ মোৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈছে ৷"
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তা (ETV Bharat Assam)
সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট তথা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো ৷ তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা আছে৷ গণতন্ত্ৰত যিহেতুকে ৰাইজে ৰজা ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ৷
আনহাতে জয়ী হৈ প্ৰথম তিনিটা কি কাম কৰিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গুপ্তাই কয়, "প্ৰথম তিনিটা কাম হিচাপে সমষ্টিটোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিৰ সমস্যা আছে ৷ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম ৷ সমষ্টিটোৰ কিছুমান পথ আৰু উপ-পথৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে ৷ মিনি ষ্টেডিয়াম আৰু ক'চিং প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে কাম কৰিম ৷ আমাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে দল ৷ শেষত আহে নিজৰ কথা ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পিছত আন একো পৰিচয় নালাগে ৷ জাতি-ধৰ্ম-ভাষাৰ কোনো কথা নাই। বিজেপি সৰ্বশ্ৰেষ্ট ৰাজনৈতিক দল আৰু এই দলে মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনিত কৰাটো মোৰ বাবে পৰিচয় ৷"