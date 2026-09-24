মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পক্ষত থিয় দি বিৰোধী তথা দিমাগী নক্সালৰ হতাশাক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পক্ষত থিয় দি বিৰোধী তথা দিমাগী নক্সালৰ হতাশাক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই অন্য় আয়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে স্পষ্ট কৰে...
By PTI
Published : September 24, 2026 at 7:10 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে দ্য়া ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা বাতৰিয়ে সমগ্ৰ দেশতে জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ৰাজনৈতিক মহলতো এই বিষয়টোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক দেখা গৈছে ৷
দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিবেক যোশীৰ মাজত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত সহমত নোহোৱাকৈ কিছুমান কাৰ্যকলাপ চলি আছে বুলি ইংৰাজী কাকতখনে এক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল ।
The Election Commission functions within a well defined constitutional framework. All its decisions are taken either by consensus or by majority. The attacks targeting the Chief Election Commissioner are nothing more than a smear campaign. pic.twitter.com/ghBZCSjfQ3— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 24, 2026
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা ৩ জনীয়া সমিতিত আছিল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিবেক যোশী ৷
দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ (এছআইআৰ) সময়ত দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাকে ধৰি একাধিক বিষয়ত আপত্তি কৰিছিল ৷ প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে দুয়োগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভোটাৰ ডাটা চিষ্টেমত তদাৰকীৰ আসোঁৱাহ থকাৰো অভিযোগ কৰিছিল ।
ইংৰাজী দৈনিক বাতৰিকাকতখনে দাবী কৰা মতে সামূহিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰায় ১০ মাহৰ ভিতৰত ১৪ বাৰ এই আপত্তিসমূহ প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু জাৰি কৰা আদেশৰ ওপৰতো আপত্তি দৰ্শাইছিল ।
এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পাছতেই দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৷ কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ পৰাই দাবী কৰি অহা নিৰ্বাচনত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ এই বিষয়টোৱে স্পষ্ট কৰি তুলিছে বুলিও দাবী কৰিছে ৷
If CEC Gyanesh Kumar doesn’t resign in 48 hours, we will start a nationwide agitation.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 24, 2026
Gyanesh Kumar Isteefa Do! pic.twitter.com/mzsU8i5pft
তাৰ মাজতেই ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদত্যাগৰ বাবে ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে । যদি এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ পদত্যাগ নকৰে তেন্তে চিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷
ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ‘ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ’ৰ অংশ হিচাপে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ড৹ শৰ্মাই কয় যে এই কাৰ্যই বিৰোধী আৰু ‘ডিমাগী’ (বৌদ্ধিক) নক্সালসকলৰ ‘হতাশা’ প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷
তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে সামূহিক সংস্থা হিচাপে কাম কৰে আৰু সকলো সিদ্ধান্ততে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনৰ স্বাক্ষৰ থাকে ।
‘‘নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম জনাসকলে এনে অভিযোগ উত্থাপন নকৰে । মোৰ দৃষ্টিত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বা নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সংখ্যালঘু হ’লে নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ সকলো সিদ্ধান্তই সামূহিক সংস্থা হিচাপে গৃহীত বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ল’ব লাগে ৷’’ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় ৷
‘‘মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই একপক্ষীয়ভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছিল বুলি সমগ্ৰ দেশতে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাটো সঠিকভাৱে খাপ নাখায় । যিকোনো সিদ্ধান্তৰ বাবে তিনিটা ভোটৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু যদি দুয়োজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰোধী হ’লহেঁতেন তেন্তে তেওঁ ১-২ ত পৰাস্ত হ’লহেঁতেন ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
Official Press Note pic.twitter.com/xIQvXHqMSt— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে আলোচনাৰ মতামত বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, কিন্তু সকলো সিদ্ধান্ততে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পেনেলত তিনিওৰে স্বাক্ষৰ থকাটো প্ৰয়োজন । মতানৈক্যৰ প্ৰতিবেদনক চাঞ্চল্য সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস বুলি কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো এটা ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ, আৰু মই নাভাবো যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে । এই প্ৰচাৰে বিৰোধী আৰু ডিমাগী নক্সালৰ হতাশা প্ৰকাশ কৰিছে ।’’
‘‘নিৰ্বাচন আয়োগেও স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিছে, আৰু ইয়াত আৰু বিশেষ কিবা আছে বুলি মই নাভাবো ।’’ শৰ্মাই লগতে কয় । বুধবাৰে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতেই অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এছআইআৰ (বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ) সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত তিনিওজন আয়ুক্তৰ অনুমোদন সাপেক্ষে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:
পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সৰৱ, এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ স্থিতি সঁচা প্ৰমাণিত !
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ