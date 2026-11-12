চিবিআইৰ ক্লীনশ্বীট স্বত্বেও অসমৰ যুৱতীয়ে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ফাইল পুনৰ মুকলি

চিবিআইৰ ক্লীনশ্বীট স্বত্বেও অসমৰ যুৱতীয়ে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ফাইল পুনৰ মুকলি
এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা এই গোচৰ সুদীৰ্ঘ ২৩ বছৰ পুৰণি ৷ কিন্তু বৰ্তমানে ইয়াৰ স্থিতি কি ?
Published : November 12, 2026 at 12:14 PM IST
ডেৰাডুন(উত্তৰাখণ্ড): সংবাদ শিৰোনামত ২৩ বছৰীয়া পুৰণি এটি ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৷ উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত হোৱা এই ধৰ্ষণৰ গোচৰটোৱে পুনৰ এবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ সুদীৰ্ঘ ২৩ বছৰৰ পূৰ্বে এজন ৰাজনীতিকৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পুনৰবাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৷
ৰাজনীতিকৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ, চিবিআইৰ ক্ল’জাৰ ৰিপ’ৰ্ট, ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এই বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
সমগ্ৰ ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি ?
২০০৩ চনত উত্থাপিত হোৱা এই ধৰ্ষণৰ গোচৰৰ প্ৰসংগই ২০২৬ চনত পুনৰবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত এনে কিছুমান বিশেষ বিষয় পোহৰলৈ আহিছে, যিবোৰ সময়ৰ লগে লগে হয়তো বন্ধ হৈ পৰিছিল ৷ পিছে ৰাজ্যখনত এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে আৰু সেই পুৰণি বিষয়সমূহ পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷
২০০৩ চনত ৰাজ্যখনত তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল ৷ অসমৰ এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক এজন ৰাজনীতিকে ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নাবালিকাগৰাকী গৰ্ভৱতী হয় আৰু সন্তান জন্ম দিয়ে ৷ এই ঘটনাটোৱে সেই সময়ত বেছ কিছু চৰ্চা লাভ কৰিলেও সময়ৰ লগে লগে সকলো নীৰৱ হৈ পৰে ৷
আজিৰ পৰা প্ৰায় ২৩ বছৰ পূৰ্বে তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে নাবালিকা ধৰ্ষণৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ৰাজ্যখনত সেই সময়ত শাসনৰ গাদীত কংগ্ৰেছ থকাৰ বিপৰীতে প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে বিজেপি আছিল ৷ তীব্ৰ ৰাজনৈতিক হেঁচাত বাধ্য হৈ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীয়ে হৰক সিং ৰাৱটক পদত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ মন্ত্ৰীজনৰ পদত্যাগৰ পিছত বিষয়টোৰ তদন্তৰ ভাৰ চিবিআইক অৰ্পণ কৰা হয় ৷
সেই ঘটনাই ২৩ বছৰ পাৰ কৰিলে যদিও বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ ভুক্তভোগীগৰাকীয়ো এইক্ষেত্ৰত আগুৱাই আহিছে যাৰ বাবে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ভুক্তভোগীয়ে সেই সময়ত এই ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নোহোৱাৰ বাবে মুখ খুলিব পৰা নাছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ সেই সময়ত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, ডিএনএ পৰীক্ষা, চিবিআয়ে তদন্ত কেনেদৰে চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভতো যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
আনহাতে, হৰক সিং ৰাৱটে পূৰ্বৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰি পুনৰ এবাৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু এই বিষয়টোৱে বহু কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ৷ যেনে - পূৰ্বৰ তদন্তত আঁসোৱাহ আছিল নেকি ? কিহৰ বাবে নতুন তদন্তৰ প্ৰয়োজন হ’ল নে মাথোঁ ৰাজনীতিৰ ছত্ৰছায়াত নিজৰ নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ পূৰাবলৈ শাসকীয় দলে বিষয়টোৰ ফাইল পুনৰবাৰ খুলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ? এনে বহু প্ৰশ্নই সচেতন মহলৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিছে ৷
শাসকীয় দল বিজেপিয়ে এই গোচৰক লৈ ন্যায়ৰ দাবী তোলাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ইয়াক অংকিতা ভাণ্ডাৰী গোচৰৰ পৰা সকলোৰে দৃষ্টি আঁতৰ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৷ ফলস্বৰূপে বিষয়টো এতিয়া কেৱল এটা পুৰণি অভিযোগৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ৷ ইয়াৰ সৈতে জড়িত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক, আইনী আৰু সামাজিক মাত্ৰাসমূহো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
২০০৩ চনৰ চিবিআইৰ তদন্তত কি উন্মোচিত হৈছিল আৰু ডিএনএৰ প্ৰতিবেদনত কি তথ্য পোৱা গৈছিল ?
এই গোচৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ’লে ২০০৩ চনৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ নথি-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন । চিবিআইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰাৰ পিছত ২০০৩ চনৰ ১১ জুলাইত অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে গোচৰটোৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
একেটা বছৰৰে ১৬ জুলাইত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা লিখিত অভিযোগৰ পিছত দিল্লীস্থিত চিবিআইৰ বিশেষ অপৰাধ শাখাই ২৫ জুলাইত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত ৩৭৬ নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০০২ চনত দিল্লীৰ এটা অতিথিশালাত, তাৰপিছত ক্ৰমে সম্ৰাট হোটেল আৰু ডেৰাডুনৰ হৰক সিং ৰাৱটৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰীজনে নাবালিকাগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা বুলি অভিযোগত উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ ভুক্তভোগীয়ে ২০০৩ চনৰ ৯ জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুটিৰ পিতৃ হৰক সিং ৰাৱট বুলি দাবী কৰি আহিছে ৷
চিবিআয়ে ভুক্তভোগী আৰু শিশুটিৰ লগতে হৰক সিং ৰাৱটৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি হায়দৰাবাদস্থিত চেণ্টাৰ ফৰ ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং এণ্ড ডায়েগ্ন’ষ্টিকছ(চিডিএফডি)লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ২০০৩ চনৰ ৯ অক্টোবৰৰ পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি চিবিআইয়ে নিজৰ তদন্তত ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুসৰি হৰক সিং ৰাৱট শিশুটিৰ পিতৃ নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ৷
চিবিআইৰ তদন্ত কেৱল ডিএনএ পৰীক্ষাতে সীমাবদ্ধ নাছিল । দিল্লীৰ সম্ৰাট হোটেল, হোটেলত থকা, ফোন ৰেকৰ্ড, বাহনৰ লগ’, ভুক্তভোগীয়ে থকা ডেৰাডুনৰ এটা বাসগৃহৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহো চিবিআয়ে তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে ৷
চিবিআয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, দুয়োজনে দিল্লীৰ অতিথিশালা বা সম্ৰাট হোটেলত একেলগে থকাৰ কোনো উপযুক্ত তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত নাই ৷ তদুপৰি ভুক্তভোগীয়ে ডেৰাডুনস্থিত হৰক সিং ৰাৱটৰ বাসগৃহত থকাৰ যি সময় উল্লেখ কৰিছিল, তদন্তৰ সময়ত লাভ কৰা তথ্যৰ সৈতে তাৰ অমিল থকাটো তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে নিশ্চিত কৰিছিল ৷
ইতিমধ্যে চিবিআয়ে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে, অভিযোগকাৰীয়ে ডেৰাডুনৰ বাসগৃহত থাকিবলৈ লোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা গৰ্ভৱতী আছিল । উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীৰ এখন হোটেলত সংঘটিত অনুৰূপ এটা কাণ্ডৰ প্ৰসংগও এই গোচৰৰ তদন্তৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল যদিও তাত লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই ঘটনাৰ কোনো সম্পৰ্ক থকা দেখা নগ’ল ৷
২০০৪ চনৰ ২৮ জানুৱাৰীত অভিযোগকাৰীয়ে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত দিয়া ভাষ্য আৰু তাৰপিছত লিপিবদ্ধ অন্যান্য ভাষ্যসমূহৰ মাজতো চিবিআইয়ে অমিল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ এই সকলোবোৰ তথ্য-প্ৰমাণ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত চিবিআইয়ে গোচৰটো বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷
আইনী দিশৰ পৰা চাবলৈ গ’লে ২৩ বছৰৰ পাছত পুনৰ এই গোচৰৰ তদন্তৰ দাবী কিমান ন্যায়সংগত ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অধিবক্তা বিকেশ নেগীয়ে কয়, ‘‘আইনীভাৱে এই বিষয়ত নতুনকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ কোনো শক্তিশালী ভিত্তি নাই যেন অনুভৱ হয় ৷ সেই সময়ত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল ৷ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত চিবিআইয়ে তদন্ত চলায় । এই গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা অথবা যিকোনো প্ৰকাৰে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল, ডিএনএ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তদন্তৰ পিছত ক্ল’জাৰ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰা হৈছিল । এই কথা মনত ৰাখি কেৱল একেবোৰ তথ্য পুনৰ উত্থাপন কৰি বছৰ বছৰ পিছত নতুন তদন্তৰ দাবী কৰাটো কোনো সহজ কথা নহয় ।’’
অধিবক্তা নেগীয়ে লগতে কয় যে, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে সঠিক তদন্ত নকৰা বুলি দাবী কৰে, তেন্তে আদালতৰ কাষ চাপিব পৰা অন্য বিকল্পও আছে ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে সুদীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত পুৰণি অভিযোগ আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত পুনৰ গোচৰটোৰ তদন্ত বিচৰাত এক সুকীয়া আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
অধিবক্তাগৰাকীয়ে ভুক্তভোগীৰ বয়স সন্দৰ্ভত কৰা দাবী সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন কৰে । তেওঁ কয় যে যদি ভুক্তভোগীয়ে সেই সময়ত নিজৰ বয়স ১৬ বছৰ বুলি দাবী কৰিছিল, তেন্তে সেয়াও জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা অন্যান্য কোনো চৰকাৰী নথি-পত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হ’ব লাগিব ।
পূৰ্বৰ শপতনামাত স্বামীৰ নাম থকা বুলি দাবী কৰি অধিবক্তগৰাকীয়ে কয় যে ভুক্তভোগীৰ বয়স আৰু বৈবাহিক স্থিতি সন্দৰ্ভতো সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷ যদি সেয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে তাকো আইনৰ আওতালৈ অনা উচিত ৷ তেতিয়া ই এক পৃথক গোচৰ হ’ব ৷
অধিবক্তা নেগীয়ে পুনৰ কয় যে, যদি চিবিআইৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, তেন্তে অভিযোগ উত্থাপন কৰাটোৱে যথেষ্ঠ নহয় ৷ ইয়াৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট তথা নতুন তথ্য আৰু প্ৰমাণ দাখিল কৰিব লাগিব । এই বিষয়টোৰ প্ৰকৃত স্থিতি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ’লে চিবিআইৰ সম্পূৰ্ণ গোচৰৰ ডায়েৰী, বন্ধৰ প্ৰতিবেদন আৰু সংশ্লিষ্ট আদালতৰ নিৰ্দেশনা পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
আনহাতে, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নবীন ঠাকুৰে পূৰ্বৰ তদন্তত যদি কিবা অভাৱ আছিল, তেন্তে বিষয়টো পুনৰ পৰীক্ষা কৰা উচিত বুলি দাবী কৰে । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ এক মন্তব্যৰ পিছতে ভুক্তভোগীয়ে পুনৰবাৰ মাত মাতিবলৈ সাহস কৰা বুলিও কয় ।
ঠাকুৰে কয় যে, ২০১৬ চনতো ভুক্তভোগীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ সেই সময়ত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত নোহোৱাৰ লগতে হৰক সিং ৰাৱটৰ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সুবাদতে তেওঁ এয়া পৰা নাছিল ৷
‘‘যিকোনো ভুক্তভোগীৰ ন্যায়ৰ পথ বন্ধ হ’ব নালাগে । যদি কোনো ভুক্তভোগীয়ে দাবী কৰে যে সেই সময়ত তেওঁৰ ওপৰত হেঁচা আছিল, তেওঁক সঠিকভাৱে সোধাপোছা কৰা হোৱা নাছিল, ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, তেন্তে এই দিশসমূহ পুনৰ পৰীক্ষা কৰাত কোনো আপত্তি থাকিব নালাগে’’ - নবীন ঠাকুৰে উল্লেখ কৰে ।
ভুক্তভোগীয়ে শেহতীয়াকৈ অনা অভিযোগত যদি কোনো নতুন তথ্য আছে, তেন্তে তাৰ নতুনকৈ তদন্ত কৰা উচিত বুলি বিজেপিয়ে যুক্তি দৰ্শাইছে ৷ গেৰুৱা দলটোৱে সঠিক তদন্তৰ মাধ্যমৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰাৰ পোষকতা কৰে ৷
আনহাতে, ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৷ দলটোৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক বিজেপিৰ ৰণনীতিৰ অংশ হিচাপে মানি লৈছে ৷ উত্তৰাখণ্ড মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জ্যোতি ৰৌটেলাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ মহিলা নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনত নাৰীকেন্দ্ৰিক এনে বহু গোচৰ আছে, য’ত ভুক্তভোগী এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৷ চৰকাৰে পুৰণি গোচৰবোৰক ৰাজনৈতিক বিষয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি প্ৰকৃত বিষয়বোৰৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
জ্যোতি ৰৌটেলাই কয়, ‘‘এফালে অংকিতা ভাণ্ডাৰী গোচৰত ন্যায়ৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো এই ঘটনাত মাথোঁ এজন ‘ভি আই পি’ জড়িত থকাৰ বাবেই কোনো তদন্ত হোৱা নাই ৷ আনহাতে, এই ২৩ বছৰীয়া পুৰণি গোচৰটোৰ ফাইল হঠাতে পুনৰবাৰ মুকলি কৰি বিষয়টোত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ চিন্তা কৰা হৈছে । চিবিআইৰ তদন্ত, নাৰ্কো-এনালাইছিছ টেষ্ট, অংকিতা ভাণ্ডাৰী গোচৰত জড়িত ‘ভি আই পি’ৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে কিয় আজিলৈকে স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই ?’’
এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আনি বিজেপিয়ে অংকিতা ভাণ্ডাৰী গোচৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত সকলো কথা নস্যাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে ৷ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে ‘নন্হি পৰী’ গোচৰৰ লগতে ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হোৱা নাৰীকেন্দ্ৰিক অপৰাধৰ সংখ্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । এই সকলোবোৰ গোচৰতে ন্যায়ৰ মৰ্যাদা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে হিচাপ দিব লাগিব বুলিও নেত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।
ৰৌটেলাই কয়, ‘‘যদি সঁচাকৈয়ে অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে এনে কোনো অপৰাধ সংঘটিত হৈছে, তেন্তে কংগ্ৰেছ দলটো তেওঁৰ সৈতে থিয় দিব ৷ তেওঁ ন্যায় পোৱাৰ যোগ্য ৷ অৱশ্যে বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনৰ আন আন জীয়ৰীসকলৰ ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব ।’’
জ্যোতি ৰৌটেলাই লগতে কয় কৰে যে কেন্দ্রত বিজেপি আৰু ৰাজ্যত কংগ্রেছে ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত চিবিআয়ে এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিছিল ৷ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া মাথোঁ ৰাজনৈতিক বাক্যবাণৰ আধাৰত সেই একেটা তদন্তৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰাটো যথোচিত নহয় ৷
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীৰজ কোহলীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক বিগত ডেৰ-দুই দশকৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ দৃষ্টিৰে জুকিয়াই চায় । সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘উত্তৰাখণ্ড মাটিকালি আৰু জনসংখ্যাৰ দিশত এখন সৰু ৰাজ্য হ’ব পাৰে ৷ তথাপিও ইয়াৰ ৰাজনীতি ধাৰাবাহিকভাৱে উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা আৰু বিতৰ্কৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠিছে । বিগত ২৬ বছৰত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত ব্যক্তিগত অভিযোগ, ক্ষমতাৰ প্ৰভাৱ আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ মাজত পোহৰলৈ অহা এনে বহু উদাহৰণ দেখা গৈছে ৷ বৰ্তমানৰ বিষয়টোও এই ৰাজনৈতিক পটভূমিৰে এটা অংশ ।’’
২০০৩ চনত যেতিয়া নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত উত্তৰাখণ্ডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে, তেতিয়া হৰক সিং ৰাৱট এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আছিল ৷ সেই সময়ত বিজেপিয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল । বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় গৈ পোৱাৰ পিছতে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি হৰক সিং ৰাৱটৰ পদত্যাগ নিশ্চিত কৰে । ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে চিবিআইক গোচৰৰ তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কোহলীয়ে কয়, ‘‘প্ৰায় এবছৰ ধৰি চলি থকা এই তদন্তত ডি এন এ পৰীক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন দিশসমূহ তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । চিবিআইয়ে হৰক সিং ৰাৱটক ক্লীনচিট প্ৰদান কৰি গোচৰটো বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে হৰক সিং ৰাৱটে পুনৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে ৷ তাৰপিছতে তেওঁ বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে দায়িত্ব লয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন দুয়োখন চৰকাৰতে মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।’’
দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কোনো উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক বা আইনী পৰিঘটনা পোহৰলৈ অহা নাছিল ৷ কিন্তু প্ৰায় ২৩ বছৰৰ পিছত ই পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ গোচৰটোক লৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে ৷
নীৰজ কোহলীৰ মতে, ২০১৭-১৮ চনৰ আশে-পাশেও ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়েও এই অভিযোগ পুনৰবাৰ দাখিল কৰিছিল । সেই অভিযোগবোৰৰ পিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ল, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেও কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ল আৰু বিষয়টো কিহৰ বাবে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল, সেই সকলো বিষয়ৰে তদন্ত হৈ আছে । এতিয়া ২০২৬ চনত এই বিষয়টো পুনৰ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে ই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
সেই সময়ত ভুক্তভোগীয়ে নিজকে নাবালিকা বুলি দাবী কৰিছিল ৷ বিপৰীতে চিবিআইৰ প্ৰতিবেদনত ভুক্তভোগীৰ বয়স প্ৰায় ২২ বছৰ বুলি উল্লেখ আছিল ৷ যাৰ বাবে ইয়াৰ সঠিক তথ্যক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৷ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এয়ে যে, চিবিআইৰ ক্ল’জাৰ ৰিপ’ৰ্ট, আদালতৰ নিৰ্দেশনা আৰু কথিত নতুন প্ৰমাণে তিনিটা সুকীয়া আইনী দিশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
যদিহে ভুক্তভোগীয়ে পূৰ্বৰ তদন্তৰ তথ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে নতুন তথ্য-প্ৰমাণ আদালতত দাখিল কৰিব লাগিব ৷ ইফালে ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই বিষয়ত মতামত প্ৰদান কৰিলেও তথ্য আৰু অভিযোগৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য বজাই ৰাখিব লাগিব ।
বিজেপিয়ে এই গোচৰক নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবী বুলি অভিহিত কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ইয়াক অংকিতা ভাণ্ডাৰী গোচৰৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা আখ্যা দিছে ৷ আইনৰ বিশেষজ্ঞসকলে পুৰণি নথি-পত্ৰ আৰু ন্যায়িক পদ্ধতিৰ উদ্ধৃতি দি গোচৰটোৰ সম্ভাৱনীয়তাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে ভিছাৰ নিয়ম শিথিল গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ