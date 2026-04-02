অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকক ভোটাধিকাৰ দিয়াটো উচিত নহয় : নীতিন গাডকাৰী

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ ক'লে গাডকাৰীয়ে ।

নীতিন গাডকাৰী (ANI)
By ANI

Published : April 2, 2026 at 8:31 PM IST

গুৱাহাটী: অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে অসম চৰকাৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত হ’ব দিব নালাগে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত বাংলাদেশী নাগৰিকক ভোটাধিকাৰ প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি এইক্ষেত্ৰত দলৰ স্থিতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে গাডকাৰীয়ে ।

এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত নীতিন গাডকাৰীয়ে এই বিষয়টোক বিৰোধীয়ে ভোটবেংকৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত সাম্প্ৰদায়িক বুলি অভিহিত কৰি জাতীয় স্বাৰ্থতকৈ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

গাডকাৰীয়ে কয়, ‘‘সমগ্ৰ বিশ্বতে অবৈধভাৱে কোনো দেশত প্ৰৱেশ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । এইটো কোনো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'ব নালাগে । মই অসমত বসবাস কৰা মুছলমানসকলৰ বিৰোধী নহয় । অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকক ভোটাধিকাৰ দিয়াটো উচিত হ’ব নোৱাৰে । আমি এই কথা কেৱল আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থতহে কৈছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘একাংশ দলে ভোটবেংকৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বিষয়টোক সাম্প্ৰদায়িক কৰি তুলিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটো সঠিক নহয় ।’’

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনিত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

ইয়াৰোপৰিও নীতিন গাডকাৰীয়ে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি ২০১৪ চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰকাৰৰ অধীনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।

গাডকাৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘মোৰ বিশ্বাস যে অসমৰ ৰাইজে পুনৰবাৰ বিজেপিক চিৰস্মৰণীয় বিজয় প্ৰদান কৰিব ৷ ২০১৪ চনৰ পৰা পৰিস্থিতি কিমান সলনি হৈছে, সেয়া হ’ব এই জয়ৰ কাৰণ । নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ আজি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ভাল পথ, ১১-১২ খন দলং, বিমানবন্দৰ, জলপথ আৰু ৰে’লপথ দেখিবলৈ পাইছো । কাৰণ মানুহে নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণ হোৱা দেখিছে ৷ ইতিবাচকতা আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে । সেইবাবেই অসমৰ ৰাইজে আমাক ভোট দি বিজয়ী কৰি তুলিব’’ বুলি এ এন আইৰ সাক্ষাৎকাৰত গাডকাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷

