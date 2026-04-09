ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী কৌশিক ৰয়ৰ ভোটদান; বৰাকত বিভিন্ন সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ ভোটদান

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা বৰাকৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে কৌশিক ৰয়, ৰাজদ্বীপ গোৱালা, অমৰ চান্দ জৈন, ডাঃ অমিত কালোৱাৰ, আমিনুল হক লস্কৰ, কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা আদি ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 5:13 PM IST

শিলচৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন সমষ্টিতো বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও নিজৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

পত্নীৰ সৈতে মন্ত্ৰী কৌশিক ৰয় আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজদ্বীপ গোৱালাৰ ভোটদান

লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ ১৩২৯ নম্বৰ গোবিন্দ‌ নগৰ‌ এলপি স্কুলৰ ১২১ নম্বৰ‌ ভোটকেন্দ্ৰত পত্নীৰ সৈতে ভোটদান কৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী তথা লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰী কৌশিক ৰয়ে । ভোটদানৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বৰাকৰ ১১ টা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে কৌশিক ৰয়ে ।

আনহাতে, উদাৰবন্দ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজদ্বীপ গোৱালাই লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ পয়লাপুলৰ‌ নেহৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত

নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিজৰ‌ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ।

বৰখলাৰ ডাঃ অমিত কালোৱাৰ আৰু কাটিগড়াৰ অমৰ চান্দ জৈনৰ ভোটদান

ইফালে কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অমৰ চান্দ জৈন আৰু বৰখলা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডাঃ অমিত কালোৱাৰে নিজ নিজ সমষ্টিত ভোটদান কৰে । বৰখলা‌ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডাঃ অমিত কালোৱাৰে সপত্নীক ভোটদান কৰে । লগতে কাটিগড়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অমৰ চান্দ জৈনেও নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

শিলচৰৰ‌ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজদীপ ৰয়ৰ ভোটদান

শিলচৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজদীপ ৰয়ে ৰাধামাধৱ‌ বালিকা বিদ্যালয়ত‌ ভোটদান কৰে । নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এনডিএ চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে ৰাইজে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদান কৰিব বুলি তেওঁ কয় । লগতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

সোণাই সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ ভোটদান

আনহাতে, সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কৰিমউদ্দিন বৰভূঞায়ো নিজৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দান কৰে ।

পুৱাৰ ভাগত নিজৰ পৰিয়াল লৈ শিলচৰ বেৰেঙ্গা হেমলোচন চৰকাৰী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰে । ইফালে সোণাই সমষ্টিৰ‌ অগপ প্ৰাৰ্থী কৰিমউদ্দিন বৰভূঞায়ো পত্নীক লগত লৈ তেওঁৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

