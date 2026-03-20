ঝুমুৰ নাচি নাচি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই

লাভ কৰা ডিগ্ৰী ৰাইজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । মৰিয়নীৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস ।

Candidate of the Raijor Dal, Gyanshree Borah, submitted her nomination in Jorhat
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
যোৰহাট : আৰম্ভ হ'ল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব, ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটো । শুকুৰবাৰে ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰাইজ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ । মৰিয়নীৰ পৰা বৃহৎ সমৰ্থকৰ সৈতে যোৰহাট জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে জ্ঞানশ্ৰীয়ে । যাত্ৰা পথত দেখা গ'ল ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি । ঝুমৰ নাচি জ্ঞানশ্ৰীৰ এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিলে সমৰ্থক কৰ্মকৰ্তাসকলে ।

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "মৰিয়নী সমষ্টিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সীমা সমস্যা, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, ভূমিপট্টা, বাট-পথ, গিবন অভয়াৰণ্যক কৰা অবহেলা কৰা আদি কৰি জলন্ত সমস্যাৰে জৰ্জৰিত । কিন্তু এই সমস্যাবিলাকৰ কথা বিধায়ক কুৰ্মীয়ে বিধানসভাত উথাপন নকৰিলে আৰু সমাধান বাবেও ইচ্ছা নকৰিলে । সেই সমস্যাসমূহ বিধানসভাত মই সবলভাৱে উত্থাপন কৰি সমাধান কৰাটোৱে মোৰ মূল লক্ষ্য হ'ব ।"

তেওঁ কয়, "গিবনকে আদি কৰি বিভিন্ন পযটনস্থলীসমূহ অৱহেলিত হৈ থাকিল, সেইসমূহক লৈ মই পৰিকল্পনা কৰি ইয়াক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলি ইয়াক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰাও মোৰ লক্ষ্য আগত আছে । উপৰোক্ত সমস্যাসমূহ লৈ বিধানসভাত মাত মাতি যাম আৰু ৰাইজ কন্ঠ হিচাপে সেৱা আগৱঢ়ায় যাম । মই কেতিয়াও মৌন হৈ নাথাকো, ২৪ঘণ্টাই ৰাইজ লগত থাকি তেওঁলোকৰ সমভাগী হ'ম আৰু সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কাম কৰি যাম ।"

সাংবাদিকৰ আগত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "লগতে মহিলাসকলৰ সমস্যাসমূহ অনুধাৱন কৰি তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰা ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাম । মই পোৱা ডিগ্ৰীও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে । মৰিয়নীক এটা আধুনিক সমষ্টিৰ হিচাপে ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ মই ওলাই আহিছো । সদায় শিক্ষক হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰো, সেই অংশ হিচাপে আমি শিক্ষাখণ্ডত কাম কৰিব লাগিব আৰু অসম জলন্ত সমস্যা, খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ আৰু অসমীয়া প্ৰভুত্ব আদি বিষয়ে কাম কৰিব লাগিব । মই জন্ম হোৱা সময়ৰ পৰা মৰিয়নীত এটা পৰিয়ালে ৰাজত্ব কৰিলে কিন্তু সমস্যাসমূহ সমস্যায়ে হৈ থাকিল ।"

