মোক অসুস্থ বুলি টিকট নিদিলে, প্ৰমোদ বড়োৱে দিনটোত ৮ টা টেবলেট খায় : ভূপেন বড়ো

টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বৰমাৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো । ইউ পি পি এল আৰু প্ৰমোদ বড়োক কটাক্ষ বিধায়কজনৰ ।

Baksa constituency
ইউ পি পি এলত বিদ্ৰোহ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 7:51 PM IST

বাক্সা : ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । প্ৰতিটো দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে । ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা নেতাসকলে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ মাজতে ৪২ নং বাক্সা সমষ্টিত ৰাজনীতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে । ইউ পি পি এল দলে সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে । বৰ্তমানৰ বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ লগে লগে একপ্ৰকাৰ দলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ইতিমধ্যে দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈ পৰৱৰ্তী চিন্তা কৰিছে বিধায়ক ভূপেন বড়োৱে । কেৱল এয়াই নহয় ইউ পি পি এল প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকো উভতি ধৰিলে টিকট বঞ্চিত ভূপেন বড়োৱে ।

প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই দলৰ মুৰব্বীক তুলাধুনা বিধায়ক ভূপেন বড়োৰ (ETV Bharat)

অসুস্থ বুলি টিকট নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি ভূপেন বড়োৱে প্ৰশ্ন কৰিছে, "মোক বেমাৰী বুলি অজুহাত দেখাই টিকট দিয়া নাই । মই বহুত সুস্থ । প্ৰমোদ দাই দিনটোত ৮ টা টেবলেট খাই, মই দুটাকৈ দুবাৰ খাও । অসুস্থ কোন বেছি ? এয়া বাহানা এটা । কিছুমান কথা আছে, আজি মই নকওঁ ।"

বাক্সাৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেশ চন্দ্ৰ দাস (ETV Bharat)

প্ৰমোদ বড়োৱে দলটো ভালদৰে চলাব পৰা নাই বুলিও অভিযোগ কৰে ভূপেন বড়োৱে । তেওঁ কয়, "মোক অযোগ্য বুলি কোৱাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ নাছিল । বাক্সা জিলাৰ ইউ পি পি এলৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া আছে । দুই এজনৰ কথা শুনি যদি বাক্সা জিলা সমিতি চলাব বিচাৰিছে ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ ।" বি টি আৰ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী এজনকো প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নোহোৱাক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বিধায়কজনে । তেওঁ লগতে কয় যে ইউ পি পি এলত এজনে গান্ধীবাদী কথা কয় আন এজনে হিটলাৰৰ দৰে আচৰণ কৰে । মুঠতে এগৰাকী বিধায়কক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ লগে লগে ইউ পি পি এলত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ হোৱা দেখা গৈছে ।

বাক্সাত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (ETV Bharat)

আনফালে ভূপেন বড়োৰ স্থানত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি আনন্দিত ৰাকেশ ব্ৰহ্ম । প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰে বি টি চি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিযুক্ত সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ৷ দলীয় কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই-বেণ্ডপাৰ্টীৰে আদৰি আনিলে ৰাকেশ ব্ৰহ্মক । আনহাতে বাক্সা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ জয় নিশ্চিত বুলিও ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ঘোষণা কৰে । বি পি এফক কটাক্ষ কৰি ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কয় যে ১১ খন আসনৰ ১ খন ল'ব বি পি এফ দলে , ৪ খন বিজেপিয়ে পাব ।

একেদিনাই গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰাও ৰমেশ চন্দ্ৰ দাসক বাক্সাৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷ বাক্সা প্ৰেছ ক্লাবত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰা হয় ৷

